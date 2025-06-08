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أمسيات فنية وثقافية في ساحة عقبة وسط مدينة السلط

أمسيات فنية وثقافية في ساحة عقبة وسط مدينة السلط

2025-06-08 03:06:47
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 8 حزيران (بترا)- نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة، اليوم الأحد، أمسيات فنية وثقافية مميزة في ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي في المواقع الأثرية والتاريخية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتقديم تجربة سياحية متكاملة خلال موسم العيد، تجمع بين الترفيه والفن والثقافة في مواقع تمتزج فيها روح التاريخ بفرح الحاضر
وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي خلال الحفل، أهمية إقامة هذه الفعاليات في المواقع السياحية والأثرية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز الارتباط الوجداني للمواطنين والزوار بهذه الأماكن التي تمثل عمق الهوية الوطنية، كما تعكس رسالة الأردن في صون تراثه الثقافي وتحويله إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة.
وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تفتح المجال أمام الجمهور لاكتشاف المواقع السياحية من زوايا جديدة، وتدعم الاقتصاد السياحي المحلي بالتوازي مع الحفاظ على التراث.
واستضافت ساحة عقبه بن نافع أمسيات فنية مميزة، حيث قدمت فرقتا الفنان حمدي المناصير والفنان ماجد زريقات وفرقة اصالة وتراث وفرقة شابات السلط" و"تعاليل" فقرات غنائية تراثية، تبعها أمسية شعرية أجواء الفرح والاحتفال.
وتتواصل في ساحة عقبه العروض الفنية المتنوعة، بمشاركة فرقة "أوسكار" الاستعراضية، إضافة إلى فقرات غنائية في أجواء عائلية مفتوحة أمام الجمهور.
--(بترا)
أع/م ق
08/06/2025 21:06:42

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