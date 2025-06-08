أمسيات فنية وثقافية في ساحة عقبة وسط مدينة السلط

أمسيات فنية وثقافية في ساحة عقبة وسط مدينة السلط
السلط 8 حزيران (بترا)- نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة، اليوم الأحد، أمسيات فنية وثقافية مميزة في ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي في المواقع الأثرية والتاريخية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتقديم تجربة سياحية متكاملة خلال موسم العيد، تجمع بين الترفيه والفن والثقافة في مواقع تمتزج فيها روح التاريخ بفرح الحاضر
وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي خلال الحفل، أهمية إقامة هذه الفعاليات في المواقع السياحية والأثرية، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز الارتباط الوجداني للمواطنين والزوار بهذه الأماكن التي تمثل عمق الهوية الوطنية، كما تعكس رسالة الأردن في صون تراثه الثقافي وتحويله إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة.
وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تفتح المجال أمام الجمهور لاكتشاف المواقع السياحية من زوايا جديدة، وتدعم الاقتصاد السياحي المحلي بالتوازي مع الحفاظ على التراث.
واستضافت ساحة عقبه بن نافع أمسيات فنية مميزة، حيث قدمت فرقتا الفنان حمدي المناصير والفنان ماجد زريقات وفرقة اصالة وتراث وفرقة شابات السلط" و"تعاليل" فقرات غنائية تراثية، تبعها أمسية شعرية أجواء الفرح والاحتفال.
وتتواصل في ساحة عقبه العروض الفنية المتنوعة، بمشاركة فرقة "أوسكار" الاستعراضية، إضافة إلى فقرات غنائية في أجواء عائلية مفتوحة أمام الجمهور.
--(بترا)
أع/م ق
08/06/2025 21:06:42
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