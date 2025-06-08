الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيس 8 حزيران (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، اليوم الأحد، اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية الذي يبدأ أعماله غدا، سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وأشار جلالته إلى أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد.

ومن جهته، هنأ الرئيس العراقي جلالة الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم.

وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، والوفد المرافق للرئيس العراقي.

--(بترا)

م ق

08/06/2025 21:39:50