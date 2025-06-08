الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية

الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية
نيس 8 حزيران (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، اليوم الأحد، اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية الذي يبدأ أعماله غدا، سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وأشار جلالته إلى أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد.
ومن جهته، هنأ الرئيس العراقي جلالة الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم.
وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، والوفد المرافق للرئيس العراقي.
--(بترا)
م ق
08/06/2025 21:39:50
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