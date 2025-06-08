ارتفاع حصيلة ضحايا مراكز المساعدات في غزة إلى 125 شهيداً

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 حزيران (بترا)- أستشهد اليوم الأحد 13 فلسطينيًا وأصيب 153 آخرون، بعدما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من الشركة الأمنية الأميركية النار على المدنيين المُجوَّعين المتجمعين قرب مركزين لتوزيع المساعدات شرق محافظة رفح وبالقرب من جسر وادي غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، إن قوات الاحتلال واصلت ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العُزّل تحت غطاء ما يُسمى "مراكز المساعدات الإنسانية"، التي ترعاها قوات الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 أيار الماضي إلى 125 شهيدًا، و736 جريحًا، و9 مفقودين، في مشهد متكرر من القتل العمد تحت مظلة العمل الإنساني الزائف.

وأضاف، أن هذه المراكز المقامة في مناطق عسكرية مفتوحة وخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال وشركات أمنية أميركية خاصة، أصبحت فخاخًا دموية تُستدرج إليها الحشود الجائعة ليتم استهدافها بالرصاص المباشر والمتفجر، مؤكدًا أن ما يجري، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تنطبق عليها معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر الرسمية والمعروفة لتوزيع المساعدات عبر منظمات أممية حيادية، ووقف العمل الفوري بهذا النموذج الإجرامي الذي تشرف عليه إسرائيل والولايات المتحدة.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، معتبرًا صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر مشاركة غير مباشرة فيها.

--(بترا)

ا ش/م ق

08/06/2025 21:03:12