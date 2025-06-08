الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، من قادة دول شقيقة وصديقة.

وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني، بهذه المناسبة، سائلين المولى جل وعلا أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة الوطنية، وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبات الوطنية.

--(بترا)

م ق

08/06/2025 21:00:06