فنون اليرموك تشارك بمؤتمر علمي دولي حول الموسيقى العربية في لبنان

فنون اليرموك تشارك بمؤتمر علمي دولي حول الموسيقى العربية في لبنان
إربد 8 حزيران (بترا)- شاركت كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، ممثلة بعضو هيئة التدريس في قسم الموسيقا الدكتورة يارا النمري، في المؤتمر العلمي الذي نظّمته كليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة في جامعة الروح القدس الكسليك في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بعنوان "مئة عام من موسيقى العالم العربي - لبنان أنموذجاً"، بالتعاون مع المجمع العربي للموسيقى/ جامعة الدول العربيّة.
و بحسب بيان لجامعة اليرموك اليوم الأحد، قدمت النمري ورقة بحثية بعنوان "نظرة استشراقية لمستقبل الأغنيَّة العربيَّة من خلال أعمال أسامة الرحباني"، تناولت فيها تحليل وعرض أهم التقنيات والأساليب التي استخدمها الرحباني في أعماله الغنائية المقدَّمة للمغنيَّة هبة طوجي كنموذج للأعمال الغنائية التي يمكن أن تُبنى عليها مستقبل الموسيقى العربيَّة، والتركيز على الموضوعات الإبداعيَّة التي عززت من مكانة الأغنية العربية على الساحة العربيَّة والعالميَّة، من خلال تحليل التوزيع الموسيقي، وكيفيَّة استخدام المقامات الشرقيَّة، وتوظيف الآلات الموسيقية العربية والعالميَّة.
كما سلطت النمري الضوء في ورقتها على دمج تقنيات الغناء الأوبرالي مع الغناء العربي بشكلٍ متقن وتوظيف تقنيات التأليف الحديثة المعاصرة مع الحفاظ على الأصالة والتقليد.
وتوصلت النمري في دراستها العلمية إلى جملة من النتائج، أهمها تبيان الأساليب الفنية التي وظفها الرحباني ضمن مؤلفاته، والتي جاءت معاصرة ولكنها في الوقت ذاته محافظة على الأصالة والجودة في العمل الفني.
وقال عميد الكلية الدكتور علي الربيعات، إن هذه المشاركة العلمية لكلية الفنون الجميلة بأعمال هذا المؤتمر، يُجسدُ حرص الجامعة واهتمامها بالبحث العلمي، ويؤكد في الوقت ذاته حضور الكلية على الساحة الأكاديمية في مختلف الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تتناول الفنون والموسيقى العربية، ويعكس المساهمة الفنية و الإبداعية لمختلف أقسام كلية الفنون الجميلة وبرامجها الأكاديمية.
--(بترا)
س ع/م د/م ق
08/06/2025 17:26:31
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