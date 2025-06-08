فنون اليرموك تشارك بمؤتمر علمي دولي حول الموسيقى العربية في لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 حزيران (بترا)- شاركت كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، ممثلة بعضو هيئة التدريس في قسم الموسيقا الدكتورة يارا النمري، في المؤتمر العلمي الذي نظّمته كليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة في جامعة الروح القدس الكسليك في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بعنوان "مئة عام من موسيقى العالم العربي - لبنان أنموذجاً"، بالتعاون مع المجمع العربي للموسيقى/ جامعة الدول العربيّة.

و بحسب بيان لجامعة اليرموك اليوم الأحد، قدمت النمري ورقة بحثية بعنوان "نظرة استشراقية لمستقبل الأغنيَّة العربيَّة من خلال أعمال أسامة الرحباني"، تناولت فيها تحليل وعرض أهم التقنيات والأساليب التي استخدمها الرحباني في أعماله الغنائية المقدَّمة للمغنيَّة هبة طوجي كنموذج للأعمال الغنائية التي يمكن أن تُبنى عليها مستقبل الموسيقى العربيَّة، والتركيز على الموضوعات الإبداعيَّة التي عززت من مكانة الأغنية العربية على الساحة العربيَّة والعالميَّة، من خلال تحليل التوزيع الموسيقي، وكيفيَّة استخدام المقامات الشرقيَّة، وتوظيف الآلات الموسيقية العربية والعالميَّة.

كما سلطت النمري الضوء في ورقتها على دمج تقنيات الغناء الأوبرالي مع الغناء العربي بشكلٍ متقن وتوظيف تقنيات التأليف الحديثة المعاصرة مع الحفاظ على الأصالة والتقليد.

وتوصلت النمري في دراستها العلمية إلى جملة من النتائج، أهمها تبيان الأساليب الفنية التي وظفها الرحباني ضمن مؤلفاته، والتي جاءت معاصرة ولكنها في الوقت ذاته محافظة على الأصالة والجودة في العمل الفني.

وقال عميد الكلية الدكتور علي الربيعات، إن هذه المشاركة العلمية لكلية الفنون الجميلة بأعمال هذا المؤتمر، يُجسدُ حرص الجامعة واهتمامها بالبحث العلمي، ويؤكد في الوقت ذاته حضور الكلية على الساحة الأكاديمية في مختلف الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تتناول الفنون والموسيقى العربية، ويعكس المساهمة الفنية و الإبداعية لمختلف أقسام كلية الفنون الجميلة وبرامجها الأكاديمية.

--(بترا)

س ع/م د/م ق

08/06/2025 17:26:31