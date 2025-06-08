بدر حزيران ظاهرة فلكية نادرة فوق سماء الأردن والعالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- يشهد الأردن والعالم، مساء الأربعاء المقبل، ظاهرة فلكية نادرة مع اكتمال بدر شهر حزيران عند الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت الأردن، رغم كونه تحت الأفق حينها.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية الأردنية،الدكتور عمار السكجي، اليوم الأحد، أن شروق القمر في العاصمة عمان سيكون مساء اليوم نفسه عند الساعة 8:14 مساءً، بزاوية سمتية تبلغ 114 درجة نحو الأفق الجنوبي الشرقي.

وبيّن، أن ما يميّز هذا البدر ليس فقط اكتماله، بل موقع شروقه المنخفض وغير المعتاد في السماء، وهو ما يشكّل ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر إلا مرة كل 18.6 سنة، تُعرف في الفيزياء الفلكية باسم "الانقلاب القمري الرئيسي" (Lunistice).

وأضاف السكجي، أن هذه الظاهرة تنتج عن تفاعل معقّد بين جاذبية الأرض والشمس والقمر، إلى جانب ميل مدار القمر بنحو 5 درجات عن مدار الأرض، وميل محور دوران الأرض نفسه، ما يؤدي إلى تغيّر موقع القمر في السماء تدريجيًا على مدى سنوات، ليصل في هذه الدورة إلى أقصى انحراف شمالًا وجنوبًا بمقدار 28.5 درجة عن خط الاستواء السماوي.

وأشار إلى أنه خلال هذه المرحلة، يمكن للقمر أن يشرق أو يغرب من نقاط بعيدة جدًا نحو الشمال أو الجنوب، وهي أماكن لا يصلها إلا في هذه الدورة النادرة. ويُعد عام 2025 ذروة هذه الدورة، التي لم تحدث منذ عام 2006، ولن تعود إلا بعد نحو عقدين.

ولفت السكجي إلى أن هذه الظاهرة تأتي قبل عشرة أيام فقط من الانقلاب الصيفي، حيث يُعرف البدر في بعض الثقافات باسم "قمر الفراولة"، وهو اسم لا علاقة له بلونه، بل لموسم حصاد الفراولة في بعض المناطق.

وتابع: "سيظهر البدر في تلك الليلة بمنطقة منخفضة جدًا في السماء جهة الجنوب، بعلو أقل بنحو خمس درجات من أدنى نقطة تصل إليها الشمس في فصل الشتاء، وهو أمر نادر للغاية".

ونوّه إلى أن موقع الأردن الجغرافي، ضمن متوسط خطوط العرض، يجعله مثاليًا لرصد هذه الظاهرة، فسواء من أسطح المنازل في عمان، أو من البتراء، أو صحارى وادي رم، سيكون بالإمكان مشاهدة القمر وهو يشرق منخفضًا على الأفق الجنوبي، وكأنه يلامس التلال والجبال.

كما بيّن، أن مرور ضوء القمر عبر طبقات كثيفة من الغلاف الجوي أثناء الشروق المنخفض يتسبب في تشتت الضوء، ما يجعل القمر يبدو بألوان دافئة تتدرج بين البرتقالي والأحمر، ويضفي مشهدًا بصريًا ساحرًا يستهوي المصورين وهواة السماء.

وأوضح، أن الحضارات القديمة أولت اهتمامًا كبيرًا لمواقع القمر القصوى، فبُنيت معالم، مثل أحجار كالانيش في اسكتلندا ووادي شاكو في أميركا وفق محاذاة دقيقة مع هذه الظواهر، وفي منطقتنا، شكّلت دورات القمر ركيزة لتحديد مواسم الزراعة والتقاويم، وربما أثرت في مواقع بعض الآثار ذات التوجه الفلكي.

وفي هذا السياق، أعلن السكجي أن الجمعية الفلكية الأردنية ستنظم فعاليات مفتوحة لهواة التصوير الفلكي لالتقاط صور توثيقية للبدر من مواقع أثرية وسياحية، في إطار جهودها لتعزيز السياحة الفلكية وربط السماء بالتراث.

ودعا المصورين للتخطيط المسبق لرصد القمر قرب الأفق لتحقيق أقصى تأثير بصري، مؤكدًا أن الظاهرة تمثّل أيضًا فرصة تعليمية مميزة للمدارس والجامعات.

وأردف، أن المشهد سيكون مغايرًا تمامًا في نصف الكرة الجنوبي، إذ سيشاهد البدر مرتفعًا في السماء الجنوبية ليضيء ليالي الشتاء في دول، مثل جنوب إفريقيا وتشيلي ونيوزيلندا، بينما سيغيب القمر تمامًا في مناطق مثل آيسلندا وألاسكا لوجوده تحت الأفق.

كما كشف، أن الانقلاب القمري هذا العام سيجعل مسار القمر أعرض من المعتاد، مما يجعله يعبر في كوكبات سماوية بعيدة عن دائرة البروج التقليدية، وسيظهر القمر في هذا اليوم ضمن كوكبتي الحواء والقوس، إضافة إلى مروره بـ18 كوكبة وبرجًا تشمل الأبراج الـ13 المعروفة، إلى جانب كوكبات السدس، الجبار، ممسك الأعنة، الباطية، والغراب.

وختم بالإشارة إلى أن العديد من المراصد العالمية، مثل مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، تستعد لتنظيم فعاليات خاصة بهذه الليلة النادرة، لما تحمله من طابع علمي وثقافي وفني.

--(بترا)

ع ح/

08/06/2025 18:05:44