20 مليار دولار سوق "الترفيه" المتوقع في الإمارات بحلول 2027

استفادقطاع الترفيه في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، من زخم استثماري غير مسبوق، مدفوعاً ببيئة أعمال مرنة، ونمو سكاني متسارع، ما جعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية. وتشير تحليلات مركز ((إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية))، إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع منذ انطلاق ((مشاريع الخمسين))، بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معزّزاً بذلك من موقع الإمارات، كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية.

وتُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريع كبرى قائمة، تعكس تنوع التجربة السياحية، وتكامل بنيتها التحتية، ففي أبوظبي، تتألق ((عالم فيراري)) و((ياس ووتروورلد))، كوجهات ترفيهية رائدة على جزيرة ياس، مدعومة بمعالم ثقافية، مثل ((قصر الوطن)) و((قصر الحصن)).

وفي دبي، تتصدر ((دبي باركس آند ريزورتس)) المشهد، كأكبر مجمع ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، إلى جانب ((عين دبي)) – أطول عجلة مشاهدة في العالم – و((سفاري دبي بارك)) و((أوبرا دبي))، التي تشكل منارة للفنون والثقافة.

كما تبرز مواقع الترفيه الكبيرة في مثل ((VR Park)) في دبي مول، كواحدة من أكبر وجهات الواقع الافتراضي في المنطقة.

ويُعد مشروع ((ديزني لاند أبوظبي)) في جزيرة ياس، من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة. أما مشروع ((دبي باركس آند ريزورتس))، فقد بلغت كلفته الإجمالية نحو 10.5 مليارات درهم، ويُعد من أكبر الوجهات الترفيهية المتكاملة في الشرق الأوسط.

استراتيجية لرفع العوائد

يؤكد ((إنترريجونال)) أن هذه الطفرة الاستثمارية، تتقاطع مع أهداف ((الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031))، التي تعمل على زيادة العائد السياحي الإجمالي، وتعزيز مساهمة قطاعات الترفيه والثقافة ضمن الناتج المحلي. وتشمل الاستراتيجية حزمة سياسات ومبادرات، من المتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتستقطب عشرات الملايين من الزوار سنوياً، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع مجالات الاستثمار النوعي.

الاقتصاد الإبداعي

في السياق ذاته، تواصل إمارة دبي تنفيذ ((استراتيجية الاقتصاد الإبداعي))، التي دخلت حيز التطبيق منذ عام 2021، مستهدفة مضاعفة العائدات من قطاعات مثل الفنون والموسيقى والتصميم وصناعات الألعاب الرقمية. وبحسب التحليل، فإن الإمارة في طريقها لمضاعفة عدد الشركات والمبدعين في هذه القطاعات، خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعكس فعالية السياسات الحكومية في تحفيز البيئة الإبداعية.

بنية تحتية

وأشار ((إنترريجونال)) إلى أن الإمارات باتت تتمتع ببنية تحتية ترفيهية تضاهي المعايير العالمية، تشمل مدن ألعاب ضخمة، مرافق ثقافية حديثة، مراكز تسوق عملاقة، وشبكة نقل ومواصلات متقدمة، ما يضعها في موقع تنافسي قوي إقليمياً وعالمياً.

سوق متصاعد

تُظهر دراسات استهلاكية اتجاهاً تصاعدياً في هذا المجال، خاصة في ظل ارتفاع متوسط الدخل، وتنوّع الخيارات المتاحة للعائلات من مواطنين ومقيمين، سواء في الفعاليات أو الوجهات الثقافية والعائلية.

ورجّح مركز ((إنترريجونال)) أن يواصل سوق الترفيه في الإمارات نموه المطرد، وسط تقديرات تشير إلى اقترابه من حاجز 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعاً بالطلب الداخلي المتنامي، وتدفق الزوار، الذي يتجاوز 20 مليون سائح سنوياً.

بيئة محفزة

وتتمتع الإمارات بإطار تنظيمي مرن، يتيح للمستثمرين تأسيس مشاريع ترفيهية في بيئة آمنة ومحفزة، مع توفر مناطق حرة مختصة بالصناعات الإبداعية والرقمية، وتسهيلات قانونية وتشغيلية تواكب تطلعات رواد الأعمال.

ترفيه ما بعد النفط

ويؤكد المركز أن قطاع الترفيه بات أحد أعمدة الاقتصاد الجديد للدولة، في مرحلة ما بعد النفط، مشيراً إلى تحولات هيكلية، جعلت من الفنون والثقافة والسياحة الترفيهية مجالات رئيسة ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.

مشاريع قيد التنفيذ

تواصل الإمارات تنفيذ عدد من المشاريع الترفيهية العملاقة، أبرزها ((ديزني لاند أبوظبي)) على جزيرة ياس، بالشراكة مع شركة ديزني العالمية، إضافة إلى ((متحف غوغنهايم أبوظبي))، المتوقع افتتاحه في 2025، و((منتجع وين الماريا)) في رأس الخيمة، المخطط افتتاحه في 2027. كما تشمل المشاريع ((دبي كريك هاربر))، كوجهة ترفيهية شاملة، و((مسار المشي الجبلي)) في حديقة مشرف بدبي، لتعزيز السياحة البيئية.

فرص متجددة

وأكد المركز أنه بالإشارة إلى أن هذه المشاريع تعكس تنوع القطاع وثراء فرصه الاستثمارية، كما تسهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وتعزيز موقع الإمارات كمنصة ثقافية وترفيهية رائدة في المنطقة والعالم، إلى جانب دورها المحوري في تحفيز الطلب المحلي، وتنويع الدخل الوطني.