شكاوى من انتشار مخلفات الأضاحي في بعض مناطق قضاء بيرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في قضاء بيرين، من انتشار مخلفات الأضاحي من أحشاء وجلود أمام الملاحم والحظائر مما يشكل مكاره صحية وبيئية لتكاثر الحشرات والروائح الكريهة.



وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بعض الجزارين وأصحاب الحظائر يتجاهلون التعليمات بضرورة التخلص من المخلفات بطريقة صحيحة، حيث يتم تركها في العراء أمام المحلات أو يتم تراكمها في الحاويات، مما يتسبب في انتشار الذباب وينذر بخطر انتقال الأمراض.



وطالب الأهالي الجهات المعنية والصحية، بزيادة الرقابة وتكثيف حملات الضبط على المخالفين، خاصة الملاحم والحظائر غير المرخصة والاعتداء على حرمات الشوارع بذبح المواشي على الأرصفة، مؤكدين ضرورة توفير أماكن مخصصة للتخلص من هذه المخلفات وفق معايير النظافة العامة.



بدوره، أكد مدير قضاء بيرين الدكتور ماجد الطوالبة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والمحافظة على نظافة الأحياء، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على معالجة مخلفاتها بشكل فوري وفعال.



وأشار الطوالبة إلى أنه تم توجيه المسؤولين في البلدية لتعزيز الرقابة على الملاحم، وضمان التزامها بالتراخيص والاشتراطات البيئية والصحية، مع تحويل المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.