القسام: الإجهاز على جنديين من قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية بغزة

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القسام: الإجهاز على جنديين من قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية بغزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها أجهزوا على جنديين للاحتلال من مسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بعد عودتهم من خطوط القتال.
وفي تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت أمس السبت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة من طراز "الياسين 105" قرب موقع اليرموك في حي المنارة جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وتأتي هذه العمليات في سياق التصدي المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على القطاع منذ أشهر.
وفي تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت أمس السبت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة من طراز "الياسين 105" قرب موقع اليرموك في حي المنارة جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وتأتي هذه العمليات في سياق التصدي المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على القطاع منذ أشهر.
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