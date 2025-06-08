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القسام: الإجهاز على جنديين من قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية بغزة

القسام: الإجهاز على جنديين من قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية بغزة

2025-06-08 10:07:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها أجهزوا على جنديين للاحتلال من مسافة صفر في شارع النزاز شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بعد عودتهم من خطوط القتال.
وفي تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت أمس السبت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة من طراز "الياسين 105" قرب موقع اليرموك في حي المنارة جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وتأتي هذه العمليات في سياق التصدي المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها على القطاع منذ أشهر.

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