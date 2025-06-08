تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

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تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 474 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 541 دينارا اليوم الاحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاحد، 67.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.6 دينارا للغرام.
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاحد، 67.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.6 دينارا للغرام.
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