في عيد الجلوس..مشاريع تنموية في معان شاهدة على مسيرة التحديث

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معان 8 حزيران (بترا)- دعاء الطويسي- تتجلى ثمار الرؤية الملكية في التحديث الشامل بمختلف مساراته، في محافظة معان التي لطالما شكّلت رمزًا وطنيًا وعروبيًا، وخاصة الشق المتعلق بالتحديث الاقتصادي الذي تجسّد بوضوح في السنوات الأخيرة، من خلال المشاريع الريادية التنموية والاستثمارية التي احتضنتها المحافظة، في مختلف القطاعات ولا سيما الطاقة والصناعة والسياحة.

وخلال عامي 2024 و2025، شهدت معان نقلة نوعية في تمكين بيئتها الاستثمارية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، مدعومة بتوجيهات ملكية مباشرة ركزت على تحقيق العدالة التنموية وتحويل المحافظات إلى بؤر جذب للاستثمار ورافعة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني.

من أبرز الإنجازات التي تحققت، توسع مشاريع الطاقة الشمسية، وتحفيز الاستثمارات في منطقة معان التنموية، إلى جانب إطلاق مشاريع بنى تحتية وخدمات نوعية جاءت كنتيجة مباشرة للزيارات الملكية المتكررة للمحافظة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بمطالب أبناء الجنوب.

وأكد محافظ معان حسن الجبور، أن المحافظة لها أهمية كبيرة في عملية التنمية على مستوى المملكة لما تتمتع به من ميزات تنافسية، حيث تتوفر فيها خامات الفوسفات والرمل الزجاجي والحجر المستخدم في البناء، إلى جانب توفر العديد من المواد الأولية للصناعات المختلفة كالأسمنت والأسمدة والكيماويات.

وأشار إلى أن محافظة معان تشكل 37% من مساحة المملكة، وهي مساحة شاسعة توفر فرصًا واسعة للاستعمالات التنموية المختلفة، كما أن موقعها الجغرافي القريب من ميناء العقبة والمنافذ الحدودية، واحتضانها للبتراء كوجهة سياحية عالمية، بالإضافة إلى مواقع أثرية، مثل قلعة الشوبك وقصر الملك المؤسس، كلها عوامل تعزز من مكانتها على خارطة التنمية والاستثمار.

وأضاف الجبور، أن توجيهات جلالة الملك المستمرة للحكومة تركز على استثمار هذه الميزات واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، مبينًا أن الزيارات الملكية ورئاسة الوزراء لمحافظة معان تعكس هذا الاهتمام من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأوضح، أن السنوات 2024 و2025 شهدت إطلاق العديد من المشاريع الكبرى، منها مشروع المسح الزلزالي في مناطق شرق الجفر للتنقيب عن البترول والمعادن والمياه، وتوسعة طريق معان- المدورة، واستكمال صيانة الطريق الصحراوي في المريغة، إضافة إلى مشروع المستشفى العسكري الجديد بنسبة إنجاز تتجاوز 75%، والانتهاء من إنشاء قصر العدل، وافتتاح عدد من المدارس والمراكز الصحية، منها مركزًا الشوبك والبترا، ومركز الخدمات الحكومية الشامل الذي شكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد، أن المشاريع المنتظرة مثل الميناء البري، وربط مناجم الفوسفات بميناء العقبة عبر السكك الحديدية، ومشروع الناقل الوطني للمياه الذي يمر في معان لمسافة تزيد عن 150 كم، جميعها تتناغم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيدًا بقرار الحكومة توصيل خط الغاز إلى الروضة الصناعية لدعم الاستثمار وزيادة فرص التشغيل.

في حين، أكد المدير التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس هاني الخطاطبة، أن عيد الجلوس الملكي يمثل محطة ملهمة للبناء والازدهار نستلهم منها العبر لمواصلة مسيرة الإنجاز الوطني، مشيرًا إلى أن معين الإنجازات الهاشمية لم ولن ينضب في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأوضح، أن شركة تطوير معان، التي تأسست بإرادة ملكية عام 2007، تواصل لعب دور محوري في تنفيذ الرؤية الملكية للتنمية الشاملة في الجنوب من خلال رفد الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، بما يعزز مكانة معان كمركز اقتصادي فاعل على الخارطة الاستثمارية المحلية والإقليمية.

ولفت إلى أن الشركة أسهمت في توفير أكثر من 615 فرصة عمل من خلال محاورها المختلفة، كالمجتمع السكني، والروضة الصناعية، والمجمعات الشمسية، وواحة الحجاج، وحصلت مؤخرًا على ثلاث ميداليات لليوبيل الفضي تقديرًا لإنجازاتها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح، إن بلدية معان تعمل على ترجمة الرؤية الملكية للتحديث من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التنموية والخدمية الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين الخدمات للمجتمع المحلي.

وفي قطاع المرأة والطفل، أوضح أن البلدية وفرت بنية تحتية مجتمعية من خلال مركز زها الثقافي، الذي يُعنى بالأنشطة التعليمية والفنية والترفيهية، إلى جانب حضانة رياحين الجنة التي تقدم خدمات رعاية متميزة لأطفال العاملات في القطاعين العام والخاص.

وفي الجانب الثقافي، أشار إلى تعاون البلدية مع مكتبة عبد الحميد شومان لافتتاح مكتبة مجتمعية تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة بين الفئات العمرية المختلفة.

أما على صعيد الخدمات، فقد قامت البلدية بتخصيص قاعة ومرافق متكاملة لمركز الخدمات الحكومية، لتسهيل إجراءات المواطنين واختصار الوقت والجهد في الوصول إلى الخدمات الرسمية، وهو ما يعكس الالتزام باللامركزية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.

وفي محور التمكين الاقتصادي، أطلقت البلدية مشاريع إنتاجية من خلال الشركة التابعة لها، تمثلت في إنشاء وتطوير مصنع للطوب والكندرين ومصنع للحاويات، وجميع العاملين فيها من أبناء المجتمع المحلي. كما حصلت البلدية على منحة بقيمة مليون دينار من شركة الفوسفات لدعم هذه المشاريع.

وأشار الدكتور صلاح إلى جهود البلدية في تطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة الحرفية، من خلال تعزيز خدمات الطاقة والمياه، لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين في القطاعات الحرفية.

وفي قطاع البيئة، بادرت البلدية بالحصول على كسارة للطوب والحصمة لإعادة تدوير مخلفات البناء الصلبة، بدعم من السفارة الأميركية، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل كلفة الطمر.

كما قامت ببناء شراكات مع مؤسسات محلية فاعلة، مثل مركز تطوير الأعمال، ومؤسسة إنجاز، ومركز سمو الأميرة بسمة، وجامعة الحسين بن طلال، ومعهد التدريب المهني، وكلية معان الجامعية، لتنفيذ برامج تدريبية في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي لواء البترا، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، إن السلطة نفذت سلسلة من الإجراءات تحت مظلة سيادة القانون والتنمية، شملت تنظيم الموقع الأثري خلال عامي 2024 و2025، لمعالجة تحديات مزمنة وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف تجمعات اللواء.

وأشار إلى أن الحملة الشاملة التي أطلقتها السلطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، أسهمت في إزالة نحو 90% من المخالفات داخل الموقع، وتنظيم استخدام الدواب، واعتماد سيارات كهربائية للنقل السياحي، بما يضمن حماية الموقع وتحسين تجربة الزائر.

ولفت إلى إطلاق مشاريع إنتاجية مستدامة ومراكز تدريب ومبادرات توعوية، إضافة إلى تطوير تجربة "البترا ليلاً"، وتأهيل 29 مسارًا سياحيًا، وتعزيز تجارب ثقافية وسياحية جديدة.

وأكدت عضو مجلس محافظة معان عن لواء البترا، فاطمة الهلالات، أن التمكين الحقيقي للمرأة الأردنية أصبح واقعًا ملموسًا، بفضل دعم القيادة الهاشمية، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت شريكة في صنع القرار المحلي والتنمية.

من جهته، عبّر الشاب معتز المساعدة، من أبناء البترا، عن فخره بما تحقق من برامج تدريبية وفرص تشغيلية حقيقية في ظل قيادة جلالة الملك، مؤكدًا أن هذه الفرص شجعت الكثير من الشباب على البقاء في محافظاتهم والمساهمة في تنميتها.

وفي بلدية الشوبك، قال رئيس البلدية المهندس عادل الرفايعة، إن البلدية شهدت تحسنًا نوعيًا في الأداء خلال العامين الماضيين، حيث استفادت من برامج تنموية شملت البنية التحتية والخدمات الزراعية والسياحية، وأكد على أهمية الدور الجديد للبلديات كشريك فاعل في عملية التحديث الإداري.

وتبقى محافظة معان، بما تحتضنه من إرث حضاري وموارد طبيعية وكفاءات بشرية، نموذجًا في التفاعل مع الرؤية الملكية للتحديث، وهي تمضي بثقة نحو مستقبل مزدهر يحقق العدالة والتنمية المستدامة لأبنائها كافة.

--(بترا)

دط/م د/م ق

08/06/2025 16:47:11





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