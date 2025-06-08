مثقفون: قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا.. إضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

وأكد الناقد حسن، أن الأردن أرض خصبة لإيجاد إبداع وثقافة سينمائية متميزة يمكن أن يكون لها مكانتها في المنطقة، إذ تتوافر فيها الطاقات الشابة والبيئة الملائمة والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات التي تعنى بالنشاط السينمائي كالهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والتي تعمل على دعم حراك صناعة الأفلام المحلية، إلى جوار ما تسعى إليه من استقطاب مشاريع سينمائية لشركات الإنتاج العالمية الكبرى والمستقلة.

وفي السياق ذاته، لفت إلى جهود وعزم أفراد وجهات ومؤسسات مثل وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان وأمانة عمان

الكبرى بالإضافة إلى جهود أفراد ومؤسسات أكاديمية أخذت على عاتقها تدريس الفنون السمعية البصرية واشتغالاتها المتنوعة.

وقال، إن صناعة الأفلام الأردنية حققت في السنوات العشرة الأخيرة الكثير من الإنجازات، إذ قدّمت تنوعاً لافتاً في حقل الإبداع السينمائي بشقيه: الطويل والقصير من الأنواع الروائية والتسجيلية والتحريكية أثرى الحياة الثقافية، ومنحها الألق على الصعيدين المحلي والعربي والدولي.

وأضاف الناقد حسن "جالت أفلام أردنية أنجزها مخرجون أغلبيتهم من الشباب والشابات على مهرجانات عربية ودولية ظفر البعض منها بجوائز رفيعة، ونال البعض الآخر استحسان النقاد، وإعجاب عشاق السينما، وتجسّد ذلك في الفيلم الروائي الطويل (ذيب) للمخرج ناجي أبو نوار، الذي صوّر فيه مغامرة صحراوية تدور في البادية الأردنية إبان عام 1916".

ولفت إلى أنه على غرار فيلم "ذيب" الذي فاز بجوائز عالمية عديدة وكان ترشح لجوائز الأوسكار عام 2016، حضرت مجموعة الأفلام الأردنية الطويلة التي سبقته في الإنتاج وهي: "كابتن أبو رائد" لأمين مطالقة، و"الجمعة الأخيرة" ليحيى العبدالله، و"الشراكسة" لمحيي الدين قندور، و"لما ضحكت موناليزا" لفادي حداد، و"على مدى البصر" لأصيل منصور، و"الفرق 7 ساعات" لديما عمرو، و"مدن ترانزيت" لمحمد الحشكي، و"المنعطف" لرفقي عساف وأحدثها أفلام: "فرحة" لدارين سلام، و"الحارة" لباسل غندور، و"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان، و"إن شالله ولد" لأمجد الرشيد.

وكان هناك العديد من الأفلام القصيرة والتسجيلية المتفاوتة الطول، بحسب الناقد حسن، منها أفلام: "مدينتي" لعبد السلام الحاج، و"الببغاء" لدارين سلام وأمجد الرشيد، و"طرفة" لماجدة الكباريتي و"خارج الأسوار" لأحمد الرمحي، و"بهية ومحمود" لزيد أبو حمدان، و"نمو" لطارق الريماوي، بالإضافة إلى عشرات الأفلام التي عرضت بنجاح في أرجاء المعمورة.

وبين أن العديد من تلك الأفلام أنجزت عبر وسائل من الدعم المادي والمعنوي التي وفرتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام من خلال برامج تدريبية على صناعة الأفلام؛ لتشجيع الشباب الأردني على خوض غمار هذا الحقل الإبداعي في مسعى لتطوير الإنتاج السينمائي المحلي.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أنه بفعل تنامي صناعة الأفلام الأردنية رأى القائمون على تنشيط هذا الفعل الثقافي ضرورة العمل على إيصال هذه الاشتغالات السمعية البصرية إلى قطاعات واسعة من المجتمع المحلي وإبراز دورها كأداة للتواصل والمعرفة، لهذا نُظّمت أكثر من احتفالية دورية بالأفلام الأردنية أشرفت عليها وأسهمت فيها كل من: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ولجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، ومديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة، وجامعات ومراكز ثقافية، فضلًا عن مبادرات مؤسسات وأفراد في القطاعين الخاص والعام، جرى من خلالها تنظيم "مهرجان عمان السينمائي الدولي-أول فيلم" الذي ضم مجموعة من المسابقات حول السينما العربية والكشف عن عوالم صناعة الأفلام الأردنية على هامش مهرجان الفيلم العربي الفرنسي، ومهرجان الفيلم الأوروبي، ومهرجان كرامة لحقوق الإنسان، ومهرجان الفيلم الأردني الذي تنظمه وزارة الثقافة ويعقد سنويًا في عمان.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس الأثر العميق للرعاية الملكية السامية لمعرض عمان الدولي للكتاب، ومساهمتها في ترسيخ الدور الوطني الذي يقوم به الناشر الأردني.

وقال أبو فارس لـ(بترا) إن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالثقافة والفكر هو امتداد لنهج هاشمي راسخ يؤمن بأهمية الكلمة المكتوبة في بناء الوعي وتشجيع الإبداع.

وأضاف: "منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، أدرك أهمية الكتاب ودوره في تشكيل أجيال واعية، واليوم، نرى هذا الإيمان يتجسد في الدعم الذي يقدمه جلالة الملك لمعرض عمان الدولي للكتاب، مما يجعله شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية الثقافية".

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن معرض عمان الدولي للكتاب، الذي ينظمه الاتحاد سنوياً تحت الرعاية الملكية السامية، يعد الحدث الثقافي الأبرز في المملكة خلال العشرين عاماً الماضية، مبيناً أن هذه الرعاية أعطت المعرض صفة الاستمرارية، وأصبح من المعارض المهمة على خارطة المعارض العربية والدولية.

أبو فارس الذي بين أن معرض عمان الدولي للكتاب تحول إلى ملتقى فكري وثقافي يجمع الكتاب والمفكرين والقراء، ويسهم بفاعلية في إثراء الحراك الثقافي الأردني والعربي، قال إن "هذا المعرض هو شهادة حية على التزامنا الوطني بنشر الوعي والمعرفة، وتعزيز مكانة الأردن كمنارة للثقافة والفكر في المنطقة".

وأكدً أن اتحاد الناشرين الأردنيين، وإدارة معرض عمان الدولي للكتاب وانسجاماً مع مواقف جلالته حافظت على شعار "القدس عاصمة فلسطين" في دورات المعرض الماضية وآخرها دورة العام الماضي 2024 تأكيداً على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولما تمثله القدس في وجدان الأمة، ووجدان الهاشميين خاصة، ولتأكيد عروبتها وهويتها التي تستقر في قلوب وعقول العرب المسلمين والمسيحيين، وأحرار العالم، وانسجاماً مع موقف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً.

وفي سياق حديثه عن تميز الناشر الأردني، أكد أن الناشر الأردني يمثل وطنه خير تمثيل في المحافل العربية والدولية، قائلا "في كل معارض الكتاب العربية والدولية يسعى الناشر الأردني إلى تمثيل بلده، ويعرض إنتاجه الفكري المتميز، انطلاقاً من الدور الريادي للأردن في صناعة الكتاب، وإننا نفخر بكوننا سفراء للثقافة الأردنية، حاملين رسالة العلم والمعرفة إلى كل بقعة".

وقال: "لم تقتصر جهود الاتحاد على المشاركة في المعارض العربية، بل امتدت لتشمل استضافة الدول العربية الشقيقة كـ"ضيف شرف" في معرض عمان الدولي للكتاب كل عام"، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي ومد جسور التواصل بين الأردن وأشقائه العرب.

وبين، انه نتيجة لهذه الجهود، حظي الأردن بفرصة أن يكون ضيف شرف في معارض عربية كبرى، كان آخرها في معرض الكويت الدولي للكتاب وقبلها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشدد أبو فارس على أن هذه الاستضافات المتبادلة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين الأردن وأشقائه، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني مع أشقائه قادة الدول العربية، وهي تؤكد أن الثقافة لا تعرف حدوداً.

ودعا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، إلى مواصلة دعم قطاع النشر، مؤكداً أنه "المحرك الأساسي للتقدم والتنمية".

--(بترا)

م ت/م د/م ق

08/06/2025 16:51:39





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