مثقفون: قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا.. إضافة أولى وأخيرة

مثقفون: قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا.. إضافة أولى وأخيرة
وأكد الناقد حسن، أن الأردن أرض خصبة لإيجاد إبداع وثقافة سينمائية متميزة يمكن أن يكون لها مكانتها في المنطقة، إذ تتوافر فيها الطاقات الشابة والبيئة الملائمة والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات التي تعنى بالنشاط السينمائي كالهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والتي تعمل على دعم حراك صناعة الأفلام المحلية، إلى جوار ما تسعى إليه من استقطاب مشاريع سينمائية لشركات الإنتاج العالمية الكبرى والمستقلة.
وفي السياق ذاته، لفت إلى جهود وعزم أفراد وجهات ومؤسسات مثل وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان وأمانة عمان
الكبرى بالإضافة إلى جهود أفراد ومؤسسات أكاديمية أخذت على عاتقها تدريس الفنون السمعية البصرية واشتغالاتها المتنوعة.
وقال، إن صناعة الأفلام الأردنية حققت في السنوات العشرة الأخيرة الكثير من الإنجازات، إذ قدّمت تنوعاً لافتاً في حقل الإبداع السينمائي بشقيه: الطويل والقصير من الأنواع الروائية والتسجيلية والتحريكية أثرى الحياة الثقافية، ومنحها الألق على الصعيدين المحلي والعربي والدولي.
وأضاف الناقد حسن "جالت أفلام أردنية أنجزها مخرجون أغلبيتهم من الشباب والشابات على مهرجانات عربية ودولية ظفر البعض منها بجوائز رفيعة، ونال البعض الآخر استحسان النقاد، وإعجاب عشاق السينما، وتجسّد ذلك في الفيلم الروائي الطويل (ذيب) للمخرج ناجي أبو نوار، الذي صوّر فيه مغامرة صحراوية تدور في البادية الأردنية إبان عام 1916".
ولفت إلى أنه على غرار فيلم "ذيب" الذي فاز بجوائز عالمية عديدة وكان ترشح لجوائز الأوسكار عام 2016، حضرت مجموعة الأفلام الأردنية الطويلة التي سبقته في الإنتاج وهي: "كابتن أبو رائد" لأمين مطالقة، و"الجمعة الأخيرة" ليحيى العبدالله، و"الشراكسة" لمحيي الدين قندور، و"لما ضحكت موناليزا" لفادي حداد، و"على مدى البصر" لأصيل منصور، و"الفرق 7 ساعات" لديما عمرو، و"مدن ترانزيت" لمحمد الحشكي، و"المنعطف" لرفقي عساف وأحدثها أفلام: "فرحة" لدارين سلام، و"الحارة" لباسل غندور، و"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان، و"إن شالله ولد" لأمجد الرشيد.
وكان هناك العديد من الأفلام القصيرة والتسجيلية المتفاوتة الطول، بحسب الناقد حسن، منها أفلام: "مدينتي" لعبد السلام الحاج، و"الببغاء" لدارين سلام وأمجد الرشيد، و"طرفة" لماجدة الكباريتي و"خارج الأسوار" لأحمد الرمحي، و"بهية ومحمود" لزيد أبو حمدان، و"نمو" لطارق الريماوي، بالإضافة إلى عشرات الأفلام التي عرضت بنجاح في أرجاء المعمورة.
وبين أن العديد من تلك الأفلام أنجزت عبر وسائل من الدعم المادي والمعنوي التي وفرتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام من خلال برامج تدريبية على صناعة الأفلام؛ لتشجيع الشباب الأردني على خوض غمار هذا الحقل الإبداعي في مسعى لتطوير الإنتاج السينمائي المحلي.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أنه بفعل تنامي صناعة الأفلام الأردنية رأى القائمون على تنشيط هذا الفعل الثقافي ضرورة العمل على إيصال هذه الاشتغالات السمعية البصرية إلى قطاعات واسعة من المجتمع المحلي وإبراز دورها كأداة للتواصل والمعرفة، لهذا نُظّمت أكثر من احتفالية دورية بالأفلام الأردنية أشرفت عليها وأسهمت فيها كل من: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ولجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، ومديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة، وجامعات ومراكز ثقافية، فضلًا عن مبادرات مؤسسات وأفراد في القطاعين الخاص والعام، جرى من خلالها تنظيم "مهرجان عمان السينمائي الدولي-أول فيلم" الذي ضم مجموعة من المسابقات حول السينما العربية والكشف عن عوالم صناعة الأفلام الأردنية على هامش مهرجان الفيلم العربي الفرنسي، ومهرجان الفيلم الأوروبي، ومهرجان كرامة لحقوق الإنسان، ومهرجان الفيلم الأردني الذي تنظمه وزارة الثقافة ويعقد سنويًا في عمان.
بدوره، أكد رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس الأثر العميق للرعاية الملكية السامية لمعرض عمان الدولي للكتاب، ومساهمتها في ترسيخ الدور الوطني الذي يقوم به الناشر الأردني.
وقال أبو فارس لـ(بترا) إن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالثقافة والفكر هو امتداد لنهج هاشمي راسخ يؤمن بأهمية الكلمة المكتوبة في بناء الوعي وتشجيع الإبداع.
وأضاف: "منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، أدرك أهمية الكتاب ودوره في تشكيل أجيال واعية، واليوم، نرى هذا الإيمان يتجسد في الدعم الذي يقدمه جلالة الملك لمعرض عمان الدولي للكتاب، مما يجعله شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية الثقافية".
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن معرض عمان الدولي للكتاب، الذي ينظمه الاتحاد سنوياً تحت الرعاية الملكية السامية، يعد الحدث الثقافي الأبرز في المملكة خلال العشرين عاماً الماضية، مبيناً أن هذه الرعاية أعطت المعرض صفة الاستمرارية، وأصبح من المعارض المهمة على خارطة المعارض العربية والدولية.
أبو فارس الذي بين أن معرض عمان الدولي للكتاب تحول إلى ملتقى فكري وثقافي يجمع الكتاب والمفكرين والقراء، ويسهم بفاعلية في إثراء الحراك الثقافي الأردني والعربي، قال إن "هذا المعرض هو شهادة حية على التزامنا الوطني بنشر الوعي والمعرفة، وتعزيز مكانة الأردن كمنارة للثقافة والفكر في المنطقة".
وأكدً أن اتحاد الناشرين الأردنيين، وإدارة معرض عمان الدولي للكتاب وانسجاماً مع مواقف جلالته حافظت على شعار "القدس عاصمة فلسطين" في دورات المعرض الماضية وآخرها دورة العام الماضي 2024 تأكيداً على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولما تمثله القدس في وجدان الأمة، ووجدان الهاشميين خاصة، ولتأكيد عروبتها وهويتها التي تستقر في قلوب وعقول العرب المسلمين والمسيحيين، وأحرار العالم، وانسجاماً مع موقف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً.
وفي سياق حديثه عن تميز الناشر الأردني، أكد أن الناشر الأردني يمثل وطنه خير تمثيل في المحافل العربية والدولية، قائلا "في كل معارض الكتاب العربية والدولية يسعى الناشر الأردني إلى تمثيل بلده، ويعرض إنتاجه الفكري المتميز، انطلاقاً من الدور الريادي للأردن في صناعة الكتاب، وإننا نفخر بكوننا سفراء للثقافة الأردنية، حاملين رسالة العلم والمعرفة إلى كل بقعة".
وقال: "لم تقتصر جهود الاتحاد على المشاركة في المعارض العربية، بل امتدت لتشمل استضافة الدول العربية الشقيقة كـ"ضيف شرف" في معرض عمان الدولي للكتاب كل عام"، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي ومد جسور التواصل بين الأردن وأشقائه العرب.
وبين، انه نتيجة لهذه الجهود، حظي الأردن بفرصة أن يكون ضيف شرف في معارض عربية كبرى، كان آخرها في معرض الكويت الدولي للكتاب وقبلها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وشدد أبو فارس على أن هذه الاستضافات المتبادلة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين الأردن وأشقائه، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني مع أشقائه قادة الدول العربية، وهي تؤكد أن الثقافة لا تعرف حدوداً.
ودعا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، إلى مواصلة دعم قطاع النشر، مؤكداً أنه "المحرك الأساسي للتقدم والتنمية".
--(بترا)
م ت/م د/م ق
08/06/2025 16:51:39
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