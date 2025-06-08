العقبة الخاصة تنفذ حملات توعية وتنظيف للشواطيء

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 8 حزيران (بترا)- امين المعايطه- نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأحد ثالث أيام العيد حملة تنظيف لجوف البحر في منطقة مرجان الملك عبدالله"King Abdullah Reef"، بمشاركة 20 غطاسًا من كوادر محمية العقبة البحرية والفريق الأزرق.

وأسفرت الحملة التي جاءت استكمالًا لفعاليات حملة "اتركها نظيفة 2025" البيئية، برعاية مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في السلطة، الدكتور أيمن سليمان، عن جمع نحو 50 (شوال) من النفايات البحرية، بوزن تقديري تجاوز 100 كغم، بالإضافة إلى حملة تنظيف وتوعية في الشاطئ الأوسط.

وأكد سليمان، أن هذه الحملات تأتي استمرارًا للجهود البيئية التي تبذلها السلطة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024–2028، لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، مؤكدًا على أهمية التشاركية والتعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والمبادرات التطوعية في دعم هذه المساعي الوطنية.

من جانبه، أوضح مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة، أنه تم أيضًا تنفيذ حملة تنظيف شاطئية في منطقة شاطئ النخيل على الشاطئ الجنوبي، وذلك بهدف المحافظة على نظافة الشواطئ العامة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للزوار والمصطافين.

وفي إطار الجهود التوعوية، نفذت مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، بالتعاون مع المبادرات الشبابية، حملة توعوية على شاطئ العقبة الأوسط، تضمنت توزيع أكياس قماشية صديقة للبيئة، إلى جانب رسائل ترحيبية وتوعوية مباشرة للزوار، وذلك في إطار تعزيز السلوك البيئي الإيجابي، والحد من النفايات، وتشجيع استخدام البدائل المستدامة.

وأكدت مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، تغريد المعايطة، أن هذه الحملة تأتي تعزيزًا للنهج التشاركي بين المؤسسات الرسمية والفرق والمبادرات المجتمعية في تنفيذ الحملات التوعوية، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستستمر على مدار المواسم السياحية، تعزيزًا لمكانة العقبة كوجهة سياحية بيئية عالمية، وانعكاسًا لالتزام الأردن وسلطة العقبة بالمعايير البيئية الدولية.

--(بترا)

ا م/م ق

08/06/2025 16:52:58





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