العقبة الخاصة تنفذ حملات توعية وتنظيف للشواطيء
العقبة 8 حزيران (بترا)- امين المعايطه- نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأحد ثالث أيام العيد حملة تنظيف لجوف البحر في منطقة مرجان الملك عبدالله"King Abdullah Reef"، بمشاركة 20 غطاسًا من كوادر محمية العقبة البحرية والفريق الأزرق.
وأسفرت الحملة التي جاءت استكمالًا لفعاليات حملة "اتركها نظيفة 2025" البيئية، برعاية مفوض البيئة والمحميات الطبيعية في السلطة، الدكتور أيمن سليمان، عن جمع نحو 50 (شوال) من النفايات البحرية، بوزن تقديري تجاوز 100 كغم، بالإضافة إلى حملة تنظيف وتوعية في الشاطئ الأوسط.
وأكد سليمان، أن هذه الحملات تأتي استمرارًا للجهود البيئية التي تبذلها السلطة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024–2028، لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، مؤكدًا على أهمية التشاركية والتعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والمبادرات التطوعية في دعم هذه المساعي الوطنية.
من جانبه، أوضح مدير محمية العقبة البحرية، ناصر الزوايدة، أنه تم أيضًا تنفيذ حملة تنظيف شاطئية في منطقة شاطئ النخيل على الشاطئ الجنوبي، وذلك بهدف المحافظة على نظافة الشواطئ العامة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للزوار والمصطافين.
وفي إطار الجهود التوعوية، نفذت مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، بالتعاون مع المبادرات الشبابية، حملة توعوية على شاطئ العقبة الأوسط، تضمنت توزيع أكياس قماشية صديقة للبيئة، إلى جانب رسائل ترحيبية وتوعوية مباشرة للزوار، وذلك في إطار تعزيز السلوك البيئي الإيجابي، والحد من النفايات، وتشجيع استخدام البدائل المستدامة.
وأكدت مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة، تغريد المعايطة، أن هذه الحملة تأتي تعزيزًا للنهج التشاركي بين المؤسسات الرسمية والفرق والمبادرات المجتمعية في تنفيذ الحملات التوعوية، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستستمر على مدار المواسم السياحية، تعزيزًا لمكانة العقبة كوجهة سياحية بيئية عالمية، وانعكاسًا لالتزام الأردن وسلطة العقبة بالمعايير البيئية الدولية.
--(بترا)
ا م/م ق
08/06/2025 16:52:58
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