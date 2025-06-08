مثقفون: قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا
عمان 8 حزيران (بترا)-مجدي التل- أكد مثقفون ومعنيون بقطاعات الثقافة والفنون، أن هذه القطاعات شهدت منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، نمواً وتطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات.
وفي حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، قال أمين عام وزارة الثقافة السابق الأديب هزاع البراري، إن الحركة الثقافية حظيت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني برعاية ودعم وكبيرين، مشيراً إلى أن ذلك تمثل في عدد من المسارات التي شكلت معاً رافعة حقيقية للحركة الثقافية الأردنية، وأسهمت في وضع الثقافة والمثقف في موضع الاهتمام والدعم.
وفي هذا الإطار، أوضح الأديب البراري، أنه تم إيلاء البنية التحتية للثقافة اهتماماً خاصاً، وتمثل ذلك في التوسع ببناء المراكز الثقافية الحديثة في مراكز المحافظات، لتصبح هذه المراكز منارات ثقافية، ومناخات منتجة للثقافة والفكر والإبداع.
ولفت إلى أنه تم العمل على حفظ وإدامة التراث والفلكلور الأردني، والتعريف به كجزء أساسي من الهوية الوطنية، فتم تسجيل السامر وكذلك المنسف على لائحة التراث الإنساني العالمي التابعة لليونيسكو، والجهود متواصلة في هذا المجال لتوثيق وتسجيل مزيد من مفردات التراث الأردني على قائمة التراث العالمي من أجل حمايته والتعريف به.
ونوه بأن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية شكلت مساراً تكريماً عالياً للمثقفين والمبدعين الأردنيين، إذ حظيت دائماً بالإرادة الملكية السامية، تقديراً لأبناء الحركة الثقافية من أصحاب التميز والإنجازات المستحقة لنيل هذه الجوائز الرفيعة، كما أن رموز الثقافة الأردنية ومبدعيها لم يغيبوا عن التكريم الملكي السامي من خلال منح عدد منهم سنوياً أوسمة ملكية رفيعة ومن بينها وسام الاستقلال؛ تقديراً ملكياً لدور المثقف في النهضة الوطنية العامة، ودوره في قيادة حركة المعرفة والتنوير ضمن مسيرة الدولة الأردنية.
وأبرز الأديب البراري، أهمية توجيهات جلالة الملك بخصوص ضرورة التوزيع العادل للتنمية الثقافية، مشيراً إلى ما نفذته وزارة الثقافة من تخصيص برامج ومشاريع ثقافية لأبناء المحافظات ومنها: مشروع مدن وألوية الثقافة، ومهرجانات خاصة لكل محافظة تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والسياسية لكل منها، ورفع مخصصات كل مديرية ثقافة من أجل تنشيط الفعل الثقافي المحلي واستقطاب فعاليات ثقافية متنوعة من مختلف محافظات المملكة.
الأديب البراري الذي أكد على ما حظيت به الفنون من تقدير خاص؛ نظراً لأهميتها وقدرتها على التأثير، أشار إلى تأسيس مراكز لتدريب الفنون في معظم المراكز الثقافية في المحافظات، والتي تقدم المعرفة العلمية والتدريب المجاني في مجالات الفنون المختلفة، بهدف تمكين الشباب أصحاب المواهب الفنية، وانه تم تأسيس مديرية خاصة بالموسيقى إلى جانب معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة.
ولفت إلى أن مهرجانات المسرح تواصل دوراتها دون انقطاع مما جعل الأردن من بين أكثر الدول العربية اهتماما بالمسرح، مشيراً إلى مهرجان مسرح الشباب ومهرجان مسرح الطفل ومهرجان الأردن المسرحي الذين تنظمهم وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دعمها للمهرجانات المستقلة لدورها في دعم المثقف والترويج الثقافي والحضاري والسياحي للأردن، ومنها مهرجان المسرح الحر وعشيات طقوس المسرحية ومهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي وغيرها.
كما لفت إلى مهرجان الأردن للفيلم، والعمل على إعادة مهرجان الأغنية الأردنية اللذين تنظمهما وزارة الثقافة، استجابة لما ورد في الخطاب الملكي في تكليف الحكومة الحالية، والذي أكد على أهمية مواصلة إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية الوطنية.
ونوه الأديب البراري بما يحظى فيه مهرجان جرش للثقافة والفنون من مكانة خاصة، ويتم العمل دائماً على إدامة دعمه وتطويره لدوره الكبير في دعم المثقف والفنان الاردني والترويج الثقافي والحضاري والسياحي للأردن.
وقال، إن مسيرة الثقافة تتواصل في عهد جلالة الملك من خلال تعزيز دور المشاركة في معارض الكتب العربية والمحلية، وتوسع الشراكة مع اتحاد الناشرين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى في إقامة معرض عمان الدولي للكتاب، الذي أصبح في السنوات الأخيرة واحدا من أهم المعارض العربية.
وأكد، أن هذا النمو والتطور الملحوظ الذي تشهده قطاعات الثقافة والفنون يأتي إستجابة للرؤى الملكية السامية التي ترى أن للثقافة دوراً أساسياً في بناء الوعي والتعبير الوطني الذي يمتن الهوية الوطنية ويكون رافعة من روافع رفعة الوطن ونهضته.
بدوره قال أستاذ الموسيقى في الجامعة الأردنية المايسترو الدكتور هيثم سكرية لــ(بترا) إن الأردن شهد تطورًا ملحوظًا في المشهد الثقافي الفني بشكل عام والمشهد الموسيقي بشكل خاص خلال الربع قرن الماضية ومنذ تولّي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتجسد ذلك في مجالات عديدة، ومن أهمها إطلاق مهرجان الأغنية الأردنية بمبادرة من جلالته إيمانًا بالمواهب الأردنية، فكان المهرجان بوابة انطلاق للعديد من الشباب المبدع الذي سارع للمشاركة من خلال التلحين والتوزيع والأداء وكتابة الشعر، وكان المهرجان سببا في تأسيس أوركسترا نقابة الفنانين الأردنيين.
وفي هذا السياق لفت المايسترو سكرية إلى أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بتدريس الموسيقى وتأليف مناهج جديدة للمدارس يعد من أهم المنجزات التي تسهم في صقل المواهب الأردنية ورفع المستوى الثقافي للمجتمع المحلي.
وقال، إنه من أهم منجزات الربع قرن الماضية في هذا المجال، هو تطوير صناعة الموسيقى والغناء من خلال تأسيس العديد من الاستوديوهات التي تنافس على المستوى العربي من حيث التقنيات ومواكبة التكنولوجيا، بالإضافة إلى تأسيس العديد من مراكز تعليم الموسيقى سواء في القطاع الخاص أو العام.
ونوه بأن دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي أصبحت ظاهرة مقبولة لدى المجتمع الأردني شأنه شأن دراسة أي مجال أكاديمي آخر، إذ ساهم تطور قطاع الموسيقى في الأردن وتقديمه بشكل احترافي راق في تغيير نظرة المجتمع للفنون بشكل عام والموسيقى بشكل خاص.
وأشار المايسترو سكرية الحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، إلى اتساع رقعة المشاركات الموسيقية الأردنية خارج الوطن وحضورها بقوة وذلك من خلال المشاركات الفنية في المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية، حيث لاقت نجاحًا ملحوظًا لكونها تحافظ على الطابع الأردني وتحمل بين نغماتها الهوية الأردنية الوطنية، ومن خلال هذه المشاركات استطاع الفنان الأردني منافسة الفنانين العرب والعالميين وحصد على العديد من الجوائز في أهم المهرجانات.
الناقد السينمائي ناجح حسن الذي نوه بتأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بمبادرة من جلالة الملك ويرأس مجلس مفوضيها سمو الأمير علي بن الحسين، اعتبر أن ذلك تأكيد على الاهتمام الملكي بالثقافة والفنون وخاصة فنون صناعة الفيلم الذي يضع الأردن على الخارطة العالمية.
يتبع...يتبع
--(بترا)
م ت/م د/م ق
08/06/2025 16:27:22
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