مثقفون: قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)-مجدي التل- أكد مثقفون ومعنيون بقطاعات الثقافة والفنون، أن هذه القطاعات شهدت منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، نمواً وتطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات.







وفي حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، قال أمين عام وزارة الثقافة السابق الأديب هزاع البراري، إن الحركة الثقافية حظيت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني برعاية ودعم وكبيرين، مشيراً إلى أن ذلك تمثل في عدد من المسارات التي شكلت معاً رافعة حقيقية للحركة الثقافية الأردنية، وأسهمت في وضع الثقافة والمثقف في موضع الاهتمام والدعم.

وفي هذا الإطار، أوضح الأديب البراري، أنه تم إيلاء البنية التحتية للثقافة اهتماماً خاصاً، وتمثل ذلك في التوسع ببناء المراكز الثقافية الحديثة في مراكز المحافظات، لتصبح هذه المراكز منارات ثقافية، ومناخات منتجة للثقافة والفكر والإبداع.

ولفت إلى أنه تم العمل على حفظ وإدامة التراث والفلكلور الأردني، والتعريف به كجزء أساسي من الهوية الوطنية، فتم تسجيل السامر وكذلك المنسف على لائحة التراث الإنساني العالمي التابعة لليونيسكو، والجهود متواصلة في هذا المجال لتوثيق وتسجيل مزيد من مفردات التراث الأردني على قائمة التراث العالمي من أجل حمايته والتعريف به.

ونوه بأن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية شكلت مساراً تكريماً عالياً للمثقفين والمبدعين الأردنيين، إذ حظيت دائماً بالإرادة الملكية السامية، تقديراً لأبناء الحركة الثقافية من أصحاب التميز والإنجازات المستحقة لنيل هذه الجوائز الرفيعة، كما أن رموز الثقافة الأردنية ومبدعيها لم يغيبوا عن التكريم الملكي السامي من خلال منح عدد منهم سنوياً أوسمة ملكية رفيعة ومن بينها وسام الاستقلال؛ تقديراً ملكياً لدور المثقف في النهضة الوطنية العامة، ودوره في قيادة حركة المعرفة والتنوير ضمن مسيرة الدولة الأردنية.

وأبرز الأديب البراري، أهمية توجيهات جلالة الملك بخصوص ضرورة التوزيع العادل للتنمية الثقافية، مشيراً إلى ما نفذته وزارة الثقافة من تخصيص برامج ومشاريع ثقافية لأبناء المحافظات ومنها: مشروع مدن وألوية الثقافة، ومهرجانات خاصة لكل محافظة تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والسياسية لكل منها، ورفع مخصصات كل مديرية ثقافة من أجل تنشيط الفعل الثقافي المحلي واستقطاب فعاليات ثقافية متنوعة من مختلف محافظات المملكة.

الأديب البراري الذي أكد على ما حظيت به الفنون من تقدير خاص؛ نظراً لأهميتها وقدرتها على التأثير، أشار إلى تأسيس مراكز لتدريب الفنون في معظم المراكز الثقافية في المحافظات، والتي تقدم المعرفة العلمية والتدريب المجاني في مجالات الفنون المختلفة، بهدف تمكين الشباب أصحاب المواهب الفنية، وانه تم تأسيس مديرية خاصة بالموسيقى إلى جانب معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة.

ولفت إلى أن مهرجانات المسرح تواصل دوراتها دون انقطاع مما جعل الأردن من بين أكثر الدول العربية اهتماما بالمسرح، مشيراً إلى مهرجان مسرح الشباب ومهرجان مسرح الطفل ومهرجان الأردن المسرحي الذين تنظمهم وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دعمها للمهرجانات المستقلة لدورها في دعم المثقف والترويج الثقافي والحضاري والسياحي للأردن، ومنها مهرجان المسرح الحر وعشيات طقوس المسرحية ومهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي وغيرها.

كما لفت إلى مهرجان الأردن للفيلم، والعمل على إعادة مهرجان الأغنية الأردنية اللذين تنظمهما وزارة الثقافة، استجابة لما ورد في الخطاب الملكي في تكليف الحكومة الحالية، والذي أكد على أهمية مواصلة إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية الوطنية.

ونوه الأديب البراري بما يحظى فيه مهرجان جرش للثقافة والفنون من مكانة خاصة، ويتم العمل دائماً على إدامة دعمه وتطويره لدوره الكبير في دعم المثقف والفنان الاردني والترويج الثقافي والحضاري والسياحي للأردن.

وقال، إن مسيرة الثقافة تتواصل في عهد جلالة الملك من خلال تعزيز دور المشاركة في معارض الكتب العربية والمحلية، وتوسع الشراكة مع اتحاد الناشرين الأردنيين وأمانة عمان الكبرى في إقامة معرض عمان الدولي للكتاب، الذي أصبح في السنوات الأخيرة واحدا من أهم المعارض العربية.

وأكد، أن هذا النمو والتطور الملحوظ الذي تشهده قطاعات الثقافة والفنون يأتي إستجابة للرؤى الملكية السامية التي ترى أن للثقافة دوراً أساسياً في بناء الوعي والتعبير الوطني الذي يمتن الهوية الوطنية ويكون رافعة من روافع رفعة الوطن ونهضته.







بدوره قال أستاذ الموسيقى في الجامعة الأردنية المايسترو الدكتور هيثم سكرية لــ(بترا) إن الأردن شهد تطورًا ملحوظًا في المشهد الثقافي الفني بشكل عام والمشهد الموسيقي بشكل خاص خلال الربع قرن الماضية ومنذ تولّي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتجسد ذلك في مجالات عديدة، ومن أهمها إطلاق مهرجان الأغنية الأردنية بمبادرة من جلالته إيمانًا بالمواهب الأردنية، فكان المهرجان بوابة انطلاق للعديد من الشباب المبدع الذي سارع للمشاركة من خلال التلحين والتوزيع والأداء وكتابة الشعر، وكان المهرجان سببا في تأسيس أوركسترا نقابة الفنانين الأردنيين.

وفي هذا السياق لفت المايسترو سكرية إلى أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بتدريس الموسيقى وتأليف مناهج جديدة للمدارس يعد من أهم المنجزات التي تسهم في صقل المواهب الأردنية ورفع المستوى الثقافي للمجتمع المحلي.

وقال، إنه من أهم منجزات الربع قرن الماضية في هذا المجال، هو تطوير صناعة الموسيقى والغناء من خلال تأسيس العديد من الاستوديوهات التي تنافس على المستوى العربي من حيث التقنيات ومواكبة التكنولوجيا، بالإضافة إلى تأسيس العديد من مراكز تعليم الموسيقى سواء في القطاع الخاص أو العام.

ونوه بأن دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي أصبحت ظاهرة مقبولة لدى المجتمع الأردني شأنه شأن دراسة أي مجال أكاديمي آخر، إذ ساهم تطور قطاع الموسيقى في الأردن وتقديمه بشكل احترافي راق في تغيير نظرة المجتمع للفنون بشكل عام والموسيقى بشكل خاص.

وأشار المايسترو سكرية الحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، إلى اتساع رقعة المشاركات الموسيقية الأردنية خارج الوطن وحضورها بقوة وذلك من خلال المشاركات الفنية في المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية، حيث لاقت نجاحًا ملحوظًا لكونها تحافظ على الطابع الأردني وتحمل بين نغماتها الهوية الأردنية الوطنية، ومن خلال هذه المشاركات استطاع الفنان الأردني منافسة الفنانين العرب والعالميين وحصد على العديد من الجوائز في أهم المهرجانات.







الناقد السينمائي ناجح حسن الذي نوه بتأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بمبادرة من جلالة الملك ويرأس مجلس مفوضيها سمو الأمير علي بن الحسين، اعتبر أن ذلك تأكيد على الاهتمام الملكي بالثقافة والفنون وخاصة فنون صناعة الفيلم الذي يضع الأردن على الخارطة العالمية.

يتبع...يتبع

--(بترا)

م ت/م د/م ق

08/06/2025 16:27:22