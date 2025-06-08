آبل المتأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي تواجه ملفات شائكة

تواجه «آبل» خلال عرضها التقديمي السنوي للمطورين الاثنين ملفات شائكة، في ظل تأخرها المتفاقم عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمعارك التي تخوضها الشركة المنتجة لهواتف «آي فون» على جبهات مختلفة، وفي مقدمها الدفاع عن منظومتها المغلقة والتحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وستسعى «آبل» إلى إقناع المدعوين إلى مؤتمرها العالمي للمطورين في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بأنها لم تفوت قطار الذكاء الاصطناعي.

قبل عام، أعلنت الشركة سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي «آبل إنتلجنس»، وكانت وقتها متخلفة أساسا عن سواها في هذا المجال.

ولاحظ المحلل في «إيماركتر» غادجو سيفيلا أن «+آبل+ وعدت بهذه الوظائف كما لو أنها ستوفرها بسرعة، لكن ذلك لم يحصل».

وأشار المدون في مجال التكنولوجيا جون غروبر في مارس الفائت، عندما أعلنت «آبل» تأجيل بعض الميزات الجديدة، إلى أن الشركة وفرت التحسينات الطفيفة بسرعة، لكن ذلك لم ينسحب على تلك التي الأساسية.

وكان يفترض أن يحول النظام الجديد المساعد الصوتي «سيري» إلى أداة ذكاء اصطناعي فعلية قادرة على تأدية مهمات بمجرد طلب شفهي، مع مراعاة المعلومات المتوافرة في رسائل البريد الإلكتروني والصور وغيرها.

ورأى أن الإعلان قبل عام للصيغة المستقبلية لـ«سيري» لم يكن «عرضا تجريبيا، بل ڤيديو تعريفيا. والفيديوهات التعريفية مجرد هراء، وغالبا ما تكون مؤشرا إلى أن الشركة تعاني مصاعب، أو حتى أزمة».

«اللحاق بالركب»

وفيما تصدر «أوبن إيه آي» (مبتكرة «تشات جي بي تي») و«غوغل» و«ميتا» الإعلان تلو الآخر لأحدث التحسينات في أدواتها المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتعزز قدراتها واستقلالية باستمرار، قد تعلن «آبل» إصلاحا شاملا لنظامها التشغيلي.

إلا أن خبراء القطاع والجهات المختصة به، ومن أبرزها «بلومبيرغ» وموقع «9 تو 5 ماك» 9to5Mac، أملوا في إعلان تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، كالترجمة الفورية في الرسائل النصية ومن خلال سماعات «إيربودس» AirPods اللاسلكية.

وترددت شائعات عن شراكات جديدة مع «غوغل» أو شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «بيربليكسيتي»، استكمالا لاتفاق قائم مع «أوبن إيه آي».

ورأى جين مونستر وبراين بيكر من شركة «ديب ووتر أست ماناجمنت» الاستشارية أن «+آبل+ استخفت في البداية بثورة الذكاء الاصطناعي، ثم بالغت في الترويج لقدراتها، وهي الآن تحاول اللحاق بالركب».

لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها المجموعة الأميركية.

فالتوترات لاتزال قائمة مع المطورين الذين يصممون تطبيقات لأجهزة «آي فون» و«آي باد» و«يجدون صعوبة في تحقيق طموحاتهم في النظام الشديد الانغلاق الذي تفرضه +آبل+ منذ عقود»، بحسب غادجو سيفيلا.

ودفعت دعوى من استديو «إبيك غيمز» الذي ابتكر لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» القضاء الأميركي في مايو الفائت إلى إجبار «آبل» على السماح لناشري التطبيقات في الولايات المتحدة باستخدام منصة دفع غير متجر التطبيقات «آب ستور» التابع للمجموعة، وهو إجراء كان أصلا إلزاميا في الاتحاد الأوروبي. لكن المطورين يتوقعون المزيد، بحسب المحلل.

ورأى سيفيلا أن «آبل» التي «تحصل على عمولة بنسبة 30 في المائة» من هذه المدفوعات عبر متجرها، تلقت بذلك ضربة جديدة تضاف إلى تلك التي تلقتها بفعل عدم إيفائها بوعودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأصدرت الشركة الخميس تقريرا يظهر أن متجرها للتطبيقات «أتاح مبيعات بقيمة 1،300 مليار دولار عام 2024».

وأشارت الشركة إلى أن «المطورين لم يدفعوا لها أي عمولة في أكثر من 90 في المائة» من هذه الإيرادات.

«موقف دفاعي»

ويعقد مؤتمر المطورين في وقت انضم مصمم «آي فون» الشهير جوني آيف أخيرا إلى شركة «أوبن ايه آي» حيث يعمل مع فريق على «تصميم سلسلة من الأجهزة المتصلة» الملائمة لعصر الذكاء الاصطناعي.

ورأى سيفيلا أن «هذا التطور يضع +آبل+ في موقف دفاعي، إذ يوحي مصمم منتجها الرئيسي إلى وجود شيء أفضل من +آي فون+».

وتواجه «آبل» أيضا مخاطر كبيرة فيما يتعلق بسلسلتها التوريدية.

ويستبعد أن يتناول المؤتمر هذا الموضوع، لكن لابد أن تدرس «آبل» طريقة التعامل مع مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار حربه التجارية ضد الصين، وهي موقع تجميع «آي فون» الرئيسي.

وهدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم تعد شركة «آبل» إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وهو خيار يفتقر إلى الواقعية، في نظر المحللين.

ووصف سيفيلا فكرة إنتاج «آي فون» «في الولايات المتحدة بنسبة مائة في المائة» بأنها «ضرب من الخيال»، إذا «تستلزم إعادة صوغ قواعد الاقتصاد العالمي».

إلا أن في استطاعة «آبل» أن تراهن على ميزة بالغة الأهمية وهي ولاء مستخدميها.

وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة «كرييتف ستراتيجيز»، «هل يريد الناس «سيري» أكثر ذكاء؟ بالطبع! (...) لكن عندما يكون المرء زبون «آبل»، فإنه يبقى كذلك، ويستمر في شراء منتجاتها».