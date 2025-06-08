رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور بأنواعها وبيض المائدة من إيران وعدد من مناطق الولايات الأميركية

رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور بأنواعها وبيض المائدة من إيران وعدد من مناطق الولايات الأميركية
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها اليوم الأحد قرارات صادرة من وزارة التجارة والصناعة نص أحدها على رفع الحظر على استيراد جميع لحوم الطيور «الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة» بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في كل من جمهورية إيران الإسلامية وبعض المناطق التابعة لعدد من الولايات الأميركية ومنها: مينيسوتا وكاليفورنيا ونورث داكوتا ومونتانا وبنسلفانيا وجورجيا وواشنطن وكارولاينا الشمالية.
كما صدرت قرار بحظر استيراد جميع لحوم الطيور «الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة» بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة حرارايا على درجة حرارة 70 درجة مئوية، بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في بعض المناطق التابعة لعدد من الولايات الأميركية ساوث داكوتا وويسكونسن وإلينوي وإنديانا وبنسلفانيا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو.
كذلك صدر قراران آخران بحظر استيراد جميع لحوم الطيور «الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة» بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة، من جمهورية التشيك وولاية غراندي دو سول في البرازيل بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن يستثنى من هذا الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها التي خضعت للمعالجة الحرارية تكون كفيلة بالقضاء على ڤيروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة على أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة مع ارفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى الدول المشار لها اعلاه تثبت خلو المنتج المسبب للمرض أو القضاء عليه.
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