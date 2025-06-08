رفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور بأنواعها وبيض المائدة من إيران وعدد من مناطق الولايات الأميركية

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها اليوم الأحد قرارات صادرة من وزارة التجارة والصناعة نص أحدها على رفع الحظر على استيراد جميع لحوم الطيور «الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة» بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في كل من جمهورية إيران الإسلامية وبعض المناطق التابعة لعدد من الولايات الأميركية ومنها: مينيسوتا وكاليفورنيا ونورث داكوتا ومونتانا وبنسلفانيا وجورجيا وواشنطن وكارولاينا الشمالية.

كما صدرت قرار بحظر استيراد جميع لحوم الطيور «الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة» بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة حرارايا على درجة حرارة 70 درجة مئوية، بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في بعض المناطق التابعة لعدد من الولايات الأميركية ساوث داكوتا وويسكونسن وإلينوي وإنديانا وبنسلفانيا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو.

كذلك صدر قراران آخران بحظر استيراد جميع لحوم الطيور «الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة» بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة، من جمهورية التشيك وولاية غراندي دو سول في البرازيل بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن يستثنى من هذا الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها التي خضعت للمعالجة الحرارية تكون كفيلة بالقضاء على ڤيروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة على أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة مع ارفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى الدول المشار لها اعلاه تثبت خلو المنتج المسبب للمرض أو القضاء عليه.

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