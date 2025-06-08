وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يتفقد الإدارة العامة المركزية للعمليات والإدارة العامة للمرور

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يتفقد الإدارة العامة المركزية للعمليات والإدارة العامة للمرور
قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية في قطاع شؤون المرور والعمليات، شملت الإدارة العامة المركزية للعمليات والإدارة العامة للمرور، وذلك للوقوف على الجاهزية ومتابعة آلية التنسيق والعمل الميداني خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ورافقه عدد من القيادات الأمنية.
ونقل اللواء العدواني تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لمنتسبي المؤسسة الأمنية، مشيداً بما يبذلونه من جهود لحفظ الأمن والاستقرار، وحرصهم على أداء مهامهم بكل كفاءة خلال فترة العيد.
واستهل جولته في الإدارة العامة المركزية للعمليات، حيث أكد على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به كحلقة وصل رئيسية بين قطاعات وزارة الداخلية والجهات المعنية، من خلال استقبال البلاغات وتحويلها الفوري إلى الفرق الميدانية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، كما اطلع على سير العمل في غرف العمليات وآلية التعامل مع البلاغات، وأشاد بكفاءة الكوادر وجاهزيتهم على مدار الساعة.
كما شملت الجولة إدارات العمليات والتحكم المركزي والطرق السريعة والرقابة الأمنية التابعة للإدارة العامة للمرور في منطقة جنوب الصباحية، حيث اطلع على طبيعة عمل هذه الإدارات وآليات التنسيق بينها، وعلى الجهود المبذولة لتنظيم الحركة المرورية عبر كاميرات المراقبة ونظام التحكم الذكي بالتقاطعات، بما يسهم في تعزيز الانسيابية وتخفيف الازدحام في مختلف الطرق.
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