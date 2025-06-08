وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يتفقد الإدارة العامة المركزية للعمليات والإدارة العامة للمرور

قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية في قطاع شؤون المرور والعمليات، شملت الإدارة العامة المركزية للعمليات والإدارة العامة للمرور، وذلك للوقوف على الجاهزية ومتابعة آلية التنسيق والعمل الميداني خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ورافقه عدد من القيادات الأمنية.

ونقل اللواء العدواني تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لمنتسبي المؤسسة الأمنية، مشيداً بما يبذلونه من جهود لحفظ الأمن والاستقرار، وحرصهم على أداء مهامهم بكل كفاءة خلال فترة العيد.

واستهل جولته في الإدارة العامة المركزية للعمليات، حيث أكد على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به كحلقة وصل رئيسية بين قطاعات وزارة الداخلية والجهات المعنية، من خلال استقبال البلاغات وتحويلها الفوري إلى الفرق الميدانية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، كما اطلع على سير العمل في غرف العمليات وآلية التعامل مع البلاغات، وأشاد بكفاءة الكوادر وجاهزيتهم على مدار الساعة.

كما شملت الجولة إدارات العمليات والتحكم المركزي والطرق السريعة والرقابة الأمنية التابعة للإدارة العامة للمرور في منطقة جنوب الصباحية، حيث اطلع على طبيعة عمل هذه الإدارات وآليات التنسيق بينها، وعلى الجهود المبذولة لتنظيم الحركة المرورية عبر كاميرات المراقبة ونظام التحكم الذكي بالتقاطعات، بما يسهم في تعزيز الانسيابية وتخفيف الازدحام في مختلف الطرق.