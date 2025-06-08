الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق والمتعجلون يؤدون طواف الوداع

الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق والمتعجلون يؤدون طواف الوداع
رمى حجاج بيت الله الحرام، الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفهم عناية الله تعالى، وتنظيم متكامل من الجهات المعنية.
واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواء في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة، لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل.
وتأتي هذه الجهود في إطار الخطط التنظيمية والأمنية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة لضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم وأداء مناسكهم.
وفي الاثناء، أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين طواف الوداع، إيذانا بانتهاء نسكهم، وذلك امتثالا لقول الله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون).
ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس» شهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف التي تجاوزت طاقتها التشغيلية (107) آلاف طائف في الساعة، وسط جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام.
وسخرت الجهات المعنية إمكاناتها كافة، لتيسير تفويج الحجاج المتعجلين، وضمان انسيابية الحركة والتنقل داخل المسجد الحرام، حيث دعمت بخدمات تنقل ميدانية تشمل (400) عربة كهربائية، وأكثر من (10) آلاف عربة يدوية، إلى جانب (210) بوابات ذكية لتنظيم الدخول والخروج.
كما بلغت الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة نحو (118) ألف ساع في الساعة، في حين جهزت (12) عربة مخصصة للتحلل من النسك، و(4) مواقع لحفظ الأمتعة، لتسهيل تنقل الحجاج وخدمتهم.
وشملت منظومة الخدمات المساندة في ساحات المسجد الحرام توفير مستشفيين، و(99) موقعا لدورات المياه، إلى جانب أكثر من (50) نقطة إرشاد ميدانية ضمن فرق راجلة تسهم في توجيه الحجاج ومساعدتهم.
وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتيسير عليهم في أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والراحة والطمأنينة.
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