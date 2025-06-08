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حكماء المسلمين يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

حكماء المسلمين يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

2025-06-08 10:01:14
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد المجلس في بيان أصدره اليوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتطوير منظومة الحج بشكل مستدام، من خلال تسخير الإمكانات وتوفير التسهيلات الشاملة، بما يضمن راحة الحجاج وأداء المناسك بأمن ويسر.

وأعرب المجلس عن تقديره لاستضافة المملكة لأكثر من مليون وستمائة ألف حاج هذا العام، في ظل تنظيم متميز وتسخير كافة الإمكانات لضمان أداء مناسك الحج بأمن وسلام، مثمنًا جهود وزارة الشؤون الإسلامية في توعية الحجاج وإرشادهم وتيسير أداء المناسك بانسيابية تامة.

MENAFN08062025000110011019ID1109649270

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