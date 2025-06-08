فيتش تخفض تصنيف السندات النمساوية طويلة الأجل إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

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فيتش تخفض تصنيف السندات النمساوية طويلة الأجل إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف السندات طويلة الأجل للنمسا من "+AA" إلى "AA"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في إطار مراجعة درجة المخاطر المرتبطة بالديون النمساوية طويلة الأجل. وأرجعت الوكالة أسباب خفض التصنيف الائتماني إلى التحديات المالية والمشاكل الاقتصادية التي تواجه النمسا وأبرزها زيادة حجم الدين العام. وأوضحت الوكالة أن التوقعات المالية والاقتصادية للنمسا تدهورت منذ المراجعة الأخيرة، حيث ارتفع عجز الموازنة لعام 2024 الى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 3.7%. وتوقع تقرير الوكالة استمرار ارتفاع حجم الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ليستقر عند نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2027 و 2029. بلغ حجم الدين الحكومي، في نهاية العام الماضي 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من آخر توقعات سابقة بلغت 76.6%، وانكمش اقتصاد النمسا بنسبة 1.2% في العام الماضي، مسجلاً انكماشًا للعام الثاني على التوالي، ويُعتبر الناتج الاقتصادي للنمسا حالياً أقل بنسبة 3.3% .
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