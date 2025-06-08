الإمارات ترسخ ريادتها في العمل الإنساني وتنقذ حياة آلاف اللاجئين السودانيين

MENAFN - Al-Bayan) تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهودها لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية جنوب السودان، وإخوانهم من سكان ولاية شمال بحر الغزال، دورها الإنساني في تقديم خدمات علاجية بمعايير عالمية، عبر مستشفى ((مادهول)) الميداني الإماراتي، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدماتها 50 ألف حالة مرضية من الرجال والنساء والأطفال، خلال الشهور الثلاثة الأولى على افتتاح المستشفى.

المستشفى الذي تم افتتاحه في مارس الماضي، ساهم بفضل الأجهزة الطبية المتقدمة والاستجابة السريعة والجهود المنسقة التي بذلها كامل أعضاء الفريق الطبي العامل في المستشفى، في انقاذ حياة آلاف المرضى خصوصاً أصحاب الحالات المرضية المعقدة كمرضى القلب والالتهابات التنفسية الحادة وغيرها، وبالتالي عودتهم إلى أفراد أسرهم ومجتمعهم.

نوبة

وفي سياق متصل، نجح مستشفى ((مادهول))، في إنقاذ حياة الطاهر سوداني يبلغ من العمر 58 عاماً، تعرض لنوبة قلبية حادة.

حيث ساهمت الاستجابة السريعة من قبل فريق طب القلب، بما في ذلك عمليات الإنعاش المتعددة والتدخل الفوري في الشريان التاجي، في إنقاذ حياة المريض، ما يبرز الكفاءات والقدرات المتقدمة التي يمتلكها المستشفى في إدارة الحالات الطارئة المعقدة لأمراض القلب.

وكان الطاهر قد وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى ((مادهول)) وهو يعاني من ألم شديد في الصدر، حيث قام الفريق المختص بنقلة إلى قسم الأشعة، وعمل له تخطيط كهربائي للقلب، كشف عن إصابة الطاهر، باحتشاء عضلة القلب الأمامي الواسع النطاق، وهي حالة تهدد الحياة، حيث يفقد جزءاً كبيراً من الجدار الأمامي للقلب إمداد الدم والأكسجين بسبب انسداد الشريان.

الاستجابة السريعة والجهود المنسقة التي بذلها كامل أعضاء الفريق الطبي، لعبت بالتزامن مع توفر التكنولوجيا المتطورة في غرفة العلاج، دوراً فعالاً في منع حدوث المزيد من المضاعفات واجراء عملية قسطرة لطاهر، وبالتالي استعادة تدفق الدم بشكل طبيعي إلى القلب.

لأما إيمان فهي سودانية تبلغ من العمر 39 عاماً أرملة وأم لـ 3 أطفال، تم تشخيص حالة المريضة في البداية على أنها مصابة بأعراض مرض ((السل))، إلا إنها عانت أعراضاً مفاجئة حددها الفريق الطبي على أنها أعراض انسداد رئوي حاد.

نجاح الطاقم الطبي الذي تم تأهيله وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، ساهم في تحديد التشخيص الطبي الدقيق للمريضة في الوقت المناسب، بالتالي تقديم العلاج اللاحق في وحدة العناية بالمستشفى وتعافي المريضة تماماً وعودتها سالمة إلى أفراد أسرتها، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات وحرصها على توفير خدمات طبية متقدمة وشاملة لأشقائها السودانيين.

وتشكل هذه الحالات قصة نجاح متميزة لمستشفى ((مادهول))، فضلاً عن تسليط الضوء على التزام المستشفى، بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وقدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة بشكل فعال.

تصميم

وتم تصميم المستشفى لتلبية كافة الاحتياجات الصحية، كما تم تزويده بأحدث التقنيات الطبية، التي تمكنه من تقديم خدماته لحوالي 1.9 مليون شخص، بما في ذلك رعاية الأم والطفل، وإدارة سوء التغذية، وغيرها الكثير من الخدمات العلاجية.

وحرصاً من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تكامل المستشفى الميداني، ومراعاة توافقه مع أرقى المستشفيات الميدانية الحديثة، فقد تم تزويده بمختبر يحتوي على أحدث الأجهزة الدقيقة لتشخيص أمراض الدم والفحوص والتحاليل الأخرى، التي تعطي نتائج دقيقة جداً، ما يساعد الطبيب على تشخيص حالة المريض.

ويشتمل مستشفى ((مادهول)) على أقسام معنية بعلاج الحالات المتوسطة، كالكسور أو الهبوط في ضغط الدم وغيرها، فضلاً عن تخصيص عدد من الأجنحة ذات الاستخدام اليومي، والتي تضم 200 سرير لاستقبال المراجعين والمرضى، حيث يتم فحصهم وتحويلهم للطبيب المختص، لتقديم العلاج اللازم لهم.