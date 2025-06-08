رئيس الوزراء بعث ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

رئيس الوزراء بعث ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج
بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية.
كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الهلال الأحمر تدعم مشروع الأضاحي في محافظتين يمنيتين
مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على "تواطؤ" الحكومة في حرب غزة
هؤلاء من سيشاركون بالمواجهة المرتقبة أمام العراق
إليكم أماكن شاشات العرض لمباراة الأردن والعراق الثلاثاء
الأونروا: جياع في غزة أجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف
أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد