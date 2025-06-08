رئيس الوزراء بعث ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية. كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية.

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