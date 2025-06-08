المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان استعداداً لمباراة العراق

المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان استعداداً لمباراة العراق
عمان 8 حزيران (بترا)- استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية في عمان، استعداداً لمواجهة نظيره العراقي، عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي، مع اختتام منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب الوطني تدريبه، مساء اليوم، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي.
وكان منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.
إلى ذلك، يُعقد عند الثانية عشرة ظهر بعد غد الإثنين في فندق الشيراتون، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين الأردني والعراقي، قبل أن يُجري النشامى تدريباته الرسمية عند الثامنة والنصف مساء على ملعب اللقاء، عقب تدريب سيُجريه منتخب العراق ينطلق عند السابعة على الملعب ذاته، بحضور وسائل الإعلام.
يُشار إلى أن منتخب النشامى يستقر بالمركز الثاني للمجموعة برصيد 16 نقطة، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 19 نقطة، ثم العراق ثالثاً بـ12، وعُمان بـ 10، فلسطين 9، والكويت 5.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
--(بترا)
خ خ/م د/م ق
08/06/2025 15:46:17
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