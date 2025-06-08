المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان استعداداً لمباراة العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته الفنية والبدنية في عمان، استعداداً لمواجهة نظيره العراقي، عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي، مع اختتام منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب الوطني تدريبه، مساء اليوم، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي.

وكان منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.

إلى ذلك، يُعقد عند الثانية عشرة ظهر بعد غد الإثنين في فندق الشيراتون، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين الأردني والعراقي، قبل أن يُجري النشامى تدريباته الرسمية عند الثامنة والنصف مساء على ملعب اللقاء، عقب تدريب سيُجريه منتخب العراق ينطلق عند السابعة على الملعب ذاته، بحضور وسائل الإعلام.

يُشار إلى أن منتخب النشامى يستقر بالمركز الثاني للمجموعة برصيد 16 نقطة، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 19 نقطة، ثم العراق ثالثاً بـ12، وعُمان بـ 10، فلسطين 9، والكويت 5.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

--(بترا)

خ خ/م د/م ق

08/06/2025 15:46:17