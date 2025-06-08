وزير العدل: رؤية الملك بعملية الإصلاح شكلت الركائز الأساسية بمسيرة التحديث الثلاثي للمملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- عامر حياصات - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في الإصلاح شكلت إحدى الركائز الأساسية في مسيرة الأردن السياسية والاقتصادية والإدارية منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999.

وأضاف الدكتور التلهوني خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جلالته قد عبر عن رؤيته للإصلاح من خلال سلسلة من الأوراق النقاشية، والخطابات الرسمية، والمواقف التي تتبناها في مختلف المحطات الوطنية، حيث بينت الورقة النقاشية السادسة، أهمية تطوير الجهاز القضائي لتعزيز هذه السياسة وإيجاد الوسائل الاستراتيجية الواضحة للسنوات القادمة لتطوير مرافق القضاء والأجهزة المساندة له وتهيئة بيئة قضائية ومؤسسة عصرية يليقان بالقضاء وتطوير سياسة تشريعات عملية التقاضي بشكل يحقق كل ما دعت اليه هذه الورقة.

ولفت التلهوني إلى أن القضاء الأردني شهد تطوراً ملحوظاً في عهد جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، فقد أمر جلالته بتشكيل اللجنة الأولى لتطوير القضاء، ومخرجاً لتوصيات اللجنة أمر جلالته بتعديلات دستورية جاءت بمضامين وأحكام تعزز الحقوق والحريات كان من أبرزها تعزيز استقلال القضاء وإنشاء المحكمة الدستورية ومتابعته للتحديث والتطوير، حيث أمر جلالته بتشكيل اللجنة الملكية الثانية لتطوير القضاء، وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الحقوق والحريات إضافة إلى إحداث مجموعة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تعزيز الحقوق والحريات والمحافظة على حقوق الإنسان وتعزيز استقلال السلطة القضائية.

وفي إطار مساعي المملكة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية، أشار التلهوني إلى أن جلالة الملك أطلق سلسلة من الإصلاحات الشاملة تحت مسمى "رؤية التحديث الملكي للإصلاح"، تستند هذه الرؤية إلى تحديث الدولة الأردنية في ثلاثة مسارات رئيسية: السياسي، الاقتصادي، والإداري ،لافتاً إلى أن المملكة شهدت خلال 2022، مرحلة متقدمة في مسار التحديث السياسي، تمثلت في إقرار وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية، من خلال تمكين الأحزاب، وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.

وقال في هذا السياق،"صدر في هذا العام قانونا الانتخاب والأحزاب السياسية، اللذان شكلا محوراً رئيسياً في الإصلاحات السياسية، تضمن قانون الانتخاب نظاماً مختلطاً يجمع بين التمثيل النسبي على مستوى الدائرة الوطنية والتمثيل الفردي في الدوائر المحلية، كما خصص 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، مع زيادة تدريجية لهذه المقاعد في الدورات الانتخابية المقبلة، أما قانون الأحزاب، فقد فرض شروطاً جديدة على تأسيس الأحزاب، بما في ذلك زيادة نسبة الشباب والنساء في الهيئات المؤسِسة، وتحديد مهلة لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة وفقاً للتعديلات، وتم تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 30 إلى 25 عاماً، ما أتاح فرصاً أكبر للشباب للمشاركة السياسية، كما تم تخصيص مقاعد إضافية للنساء في الدوائر المحلية، وزيادة نسبة تمثيلهن في الأحزاب السياسية، ما يعكس التزاماً بتعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي.

وأشار إلى تعديل الدستور الأردني في عام 2022 لنقل اختصاص تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف تعزيز استقلالية العملية الحزبية وضمان نزاهتها.

وفيما يخص المشاريع التنموية الكبرى التي نفذتها وزارة العدل في عهد جلالة الملك والتي ساهمت في توفير الخدمات الأساسية وتحسينها للمواطنين، أشار التلهوني إلى أن الوزارة طورّت خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022-2026 والتي جاءت منسجمة مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، هذا إلى جانب توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون للعام 2017 التي جاءت ترجمة لمـا ورد فـي الورقة النقاشية السادسة لجلالته بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية".

وأضاف، "أن توافر البنية المناسبة لدعم العمل القضائي، وتقديم الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المباني والمرافق القضائية والبالغ عددها 63 مبنى وتغطي محافظات المملكة، يُعدّ هدفاً استراتيجيّاً للوزارة يتم تنفيذه من خلال عدد من المشاريع لتطوير البنية التحتية لمرافق العدالة، واستحداث قصور عدل في المحافظات بلغ عددها 11 قصر عدلي".

وعرض التلهوني، أهم الخدمات التي تم استحداثها في الوزارة، ومنها نظام"ميزان" وهو نظام محوسب متكامل يشمل حوسبة وأتمتة جميع المعاملات والإجراءات الخاصة بقطاع العدالة والنظام القضائي، وهو أيضاً نظام مترابط مع العديد من الجهات الرسمية الأخرى، بهدف تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، وتم البدء بتطويره منذ عام 2007، ويتم تطويره بشكل مستمر.

وفيما يخص المحاكمات عن بعد، لفت إلى أن المشروع يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، وذلك بتسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقلهم، وتقليل الخطورة في نقل النزلاء المصنفين ضمن (خطير، خطير جدًّا) بين المحاكم، إذ نفذته الوزارة بالشراكة مع المجلس القضائي، ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق، والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، حيث تم ربط كافة مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع محاكم البداية ومحكمة الجنايات الكبرى.

اما بالنسبة للرقابة الالكترونية (الاسوارة الالكترونية)، قال إن الرقابة الالكترونية هو نظام بديل عن التوقيف القضائي من خلال استخدام تقنيات حديثة تمكن الأمن العام من متابعة الشخص الخاضع للرقابة الالكترونية ووضعه تحت الرقابة ضمن نطاق جغرافي محدد أو داخل حدود منزله من خلال سوار الكتروني يتم تركيبه على القدم بحيث لا يعرقل النشاط اليومي للشخص، وتهدف الرقابة الالكترونية الى تخفيف العبء المالي من تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أنه جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.

اما بدائل العقوبات السالبة للحرية "العقوبات المجتمعية"فيتم فيها تنفيذ أحد البدائل المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته، وشملت البدائل : الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، المراقبة الإلكترونية، حظـر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وفيما يخص المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة، فهي التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتقوم فكرة المساعدة القانونية على عدم حرمان المتهم من حق الدفاع بسبب فقره وعوزه، حيث صدر نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة (2018) وتعديلاته بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة (1961) وتعديلاته.

وعن رقمنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في قطاع العدل، أشار إلى اطلاق البوابة الالكترونية الجديدة والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحاكم، وتخفيف العبء على موظفي المحاكم والمواطنين، حيث تم التحسين والتطوير على العديد من الخدمات وهي خدمات الاستعلام، وخدمات الدعاوى الحقوقية، وخدمات المحكمة الإدارية، وخدمات التنفيذ المدني، وخدمات المحاكم، وخدمات الخبراء، وخدمة المساعدة القانونية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات الكاتب العدل بمجموع (46) خدمة "25 خدمة جديدة"و"21 خدمة تم تحسينها".

--(بترا)

ع ح/م د/م ق

08/06/2025 14:08:57