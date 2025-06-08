الرعاية الصحية في عيد الجلوس الملكي..إرث ثمين وقفزات نوعية نحو الريادة الإقليمية

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عمان 8 حزيران (بترا) عمر الدهامشة- مع العيد السادس والعشرين للجلوس الملكي، يشهد القطاع الصحي الأردني نهضة جعلت المملكة نموذجاً إقليمياً في الرعاية الصحية، بعدما تحول الأردن بفضل التوجيهات الملكية السامية إلى مركز متكامل يقدم خدمات متميزة محلياً وإقليمياً، معززاً مكانته كوجهة للسياحة العلاجية وقلعة للصناعة الدوائية.

وأكد خبراء القطاع الصحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة للرؤية الملكية التي ركزت على أن صحة المواطن أولوية وطنية، وقالوا إن الدعم الملكي المستمر شكل إطاراً استراتيجياً واضحاً لجميع العاملين في القطاع؛ مما أسفر عن تحولات نوعية في جميع المجالات الصحية.

وقال رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، إن القطاع الصحي في الأردن شهد تحولاً استراتيجياً عميقاً بفضل الرؤى الملكية، حيث أولى جلالة الملك صحة المواطن أهمية قصوى، مما انعكس ذلك على ارتفع الإنفاق الصحي إلى 9.8 بالمئة، ليؤكد المكانة المركزية لهذا القطاع في أولويات الدولة.

وأضاف الدكتور الحسبان، أن المملكة تمتلك تاريخاً راسخاً من الإنجازات الطبية التي تشكل إرثاً وطنياً نفخر به بفضل الرؤى الملكية، وعلينا أن نستثمر في هذا الإرث الثمين ونبني عليه لتحقيق قفزات نوعية تتناغم مع رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي الشامل.

وبين، أن القطاع الصحي الأردني، الذي تصدر المشهد الإقليمي في مجالات متقدمة، مثل عمليات القلب وزراعة الأعضاء وأطفال الأنابيب، يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لبناء منظومة صحية حديثة، شاملة، وعالية الجودة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتلبية تطلعات المواطنين.

ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات هيكلية وتنظيمية، تستدعي تعزيز التنسيق بين مؤسساته وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين، بما يحفظ كرامة الإنسان الأردني، ويعزز الاستخدام الكفؤ والمستدام لمواردنا الوطنية، ويحقق قيم العدالة والمساواة التي نؤمن بها جميعاً، ويستثمر طاقات وعقول الأردنيين المتميزة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وشدد الحسبان على أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد دائماً على وضع الإنسان في قلب السياسات والاستراتيجيات وهذا ما عكس شعار "الإنسان أغلى ما نملك" منهجاً وأسلوباً، وهذا يتطلب من القائمين على القطاع الصحي ضرورة بناء نظام صحي رشيق، متطور ومستدام، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التكافل الاجتماعي، ليظل قطاع الصحة من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء مستقبل أردني مزدهر، ينطلق من رؤية التحديث الاقتصادي 2023، التي ترسم خارطة طريق نحو اقتصاد قوي ومجتمع صحي يضمن رفاهية الجميع.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور شاهر الشطناوي، أن التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في الرؤية الملكية لتطوير القطاع الصحي، مؤكداً أهمية التوجيهات الملكية التي تعتبر الصحة حقاً أساسياً لجميع المواطنين.

وأضاف، أن مجلس النواب يعمل على ترجمة الرؤى الملكية إلى واقع عملي من خلال تشريعات تكفل العدالة في تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل الفئات كافة، مع تركيز خاص على محدودي الدخل وسكان المناطق النائية؛ بهدف جعل الأردن نموذجاً للرعاية الصحية الشاملة في المنطقة بحلول عام 2030.

وبين الدكتور الشطناوي، أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد المحاور الرئيسية في الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يسعى من خلاله إلى ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وضمان كرامة الإنسان الأردني عبر توفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لكافة المواطنين، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية أو أماكن إقامتهم.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية السابق الدكتور عادل الوهادنة، إن القطاع الصحي الأردني يعد أحد أبرز معالم السيادة التنموية في الدولة منذ استقلال المملكة، وأن القطاع يمثل نموذجاً رائداً للتحول التنموي في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث شهد تطوراً في المنظومة المتكاملة التي تضم اليوم 120مستشفى وأكثر من 36 ألف طبيب، و6 كليات طب، وأصبح الأردن مثالاً إقليمياً على التحول الصحي المدروس ميزت المسيرة للقطاع الصحي الأردني.

ولفت إلى أن الخدمات الطبية الملكية حظيت باهتمام خاص من جلالته؛ مما جعلها صرحاً طبياً شامخاً وعلامة فارقة في المنطقة، مؤكدا أن الدعم الملكي المستمر كان المحرك الأساسي للإنجازات الكبرى التي تحققت، بدءاً بتحقيق تغطية تطعيم شبه شاملة، وتراجع كبير في وفيات الأطفال، ونموّ في صناعة الأدوية، وارتفاع التخصصات الدقيقة، وانفتاح دولي في التبادل العلمي والمشاركة الطبية، ووصولاً إلى البنية الرقمية المتطورة والقدرة المتميزة على مواجهة الأزمات.

وأكد الوهادنة، أهمية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات القائمة، في إطار الرؤية الملكية الشاملة التي تضع صحة المواطن في قلب أولويات التنمية المستدامة، مبيناً أنه لا يمكن فصل الصحة عن معادلة الاقتصاد الكلي، ولا في التعليم، ولا في سوق العمل، ولا في النمو، ويجب أن تُدرج مؤشرات الصحة الوطنية ضمن تقارير الأداء الاقتصادي الرسمية، كما تُقاس البطالة أو النمو.

وأضاف، أن دور الطب العسكري الأردني تجاوز مرحلة التدخل في الأزمات، ليشكل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، مبيناً أن الخدمات الطبية الملكية تمتلك 13مستشفى تقدم خدماتها لنحو 38 بالمئة من السكان، وتتميز بقدرات استثنائية في الاستجابة السريعة، كما ظهر خلال جائحة كورونا عندما أنشأت مستشفى ميدانياً بسعة 300 سرير خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح الوهادنة، أن الطب العسكري يقدم خدمات تخصصية فريدة، كما يلعب دوراً محورياً في تدريب الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن هذه الإمكانيات لا تشكل ازدواجية مع القطاع المدني، بل تعزز التغطية الصحية وتشكل مخزوناً استراتيجياً من المهارات والقدرات.

بدوره، أكد الرئيس السابق لجمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أن اعتماد الأردن مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية من قبل منظمة السياحة العالمية يمثل تتويجاً لمسيرة التميز في العهد الملكي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الملكي المتواصل لقطاع السياحة العلاجية الذي حظي باهتمام خاص في جميع كتب التكليف السامي.

وأضاف الدكتور الحموري، أن المملكة تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المرضى من مختلف الدول، بفضل كفاءة الكوادر الطبية وتطور البنية التحتية الصحية، حيث تضم 72 مستشفى خاصاً معتمداً دولياً تقدم خدمات طبية بمستويات عالمية وبأسعار تنافسية.

وثمن القرارات الحكومية الأخيرة في رفع القيد عن بعض الجنسيات، وتخفيف الإجراءات عن جنسيات أخرى، مما يسهم بشكل كبير في تشجيع قدوم المرضى وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للأردن في مجال السياحة العلاجية.

وبين، أن السياحة العلاجية تعد من الروافد الاقتصادية المهمة للأردن في مجال إدخال العملات الصعبة، وتسهم بما نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل قطاع المستشفيات الخاصة ما يزيد عن 40 ألف موظف بشكل مباشر، وما يقارب 60 ألف موظف في القطاعات المساندة.

من جهته، قال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند النسور، إن جائحة كورونا مثلت اختباراً حقيقياً لكفاءة النظام الصحي الأردني، حيث أظهرت متانة ومرونة النظام، كما كشفت عن الحاجة إلى تطوير نظم الصحة الرقمية والوقائية.

وأضاف: "نعمل حالياً على تطوير منظومة الصحة المجتمعية لتكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية، مع تركيز خاص على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر عن الأمراض، تماشياً مع التوجيهات الملكية التي ركزت على ضرورة تطوير النظام الصحي ليكون أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الطوارئ الصحية".

وبين، أنه في موازاة تطوير الخدمات، يُعد التعليم الطبي من أبرز ركائز الاستثمار في رأس المال البشري، فالكليات الصحية، من طب وتمريض وصيدلة والصحة العامة وغيرها من المهن الطبية المساندة، تسهم بشكل مباشر في رفد النظام بكفاءات شابة مدربة، لضمان استمرارية هذا الدور لا بد من تطوير المناهج، وتوسيع فرص التدريب الوقائي و السريري، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات القطاع.

وأكد النسور، أهمية التوجه الوطني والملزم ببناء نظام صحي عادل وفعّال، يرتكز على مبادئ الجودة والوقاية، ويُعزز من مشاركة الشباب، ويدعم الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ مبدأ الصحة في جميع السياسات والصحة للجميع، كخيارات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أدوية الحكمة طارق دروزة، أن الصناعة الدوائية الأردنية حققت تقدماً نوعياً خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تحولت من تلبية الاحتياجات المحلية إلى المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أهمية الدعم الملكي للبحث العلمي والابتكار كعامل محوري في هذا النجاح، من خلال استثمارات كبيرة في مراكز الأبحاث والتطوير وتوفير البيئة المحفزة للكفاءات الأردنية المتميزة.

وأضاف، أن شركات الأدوية الأردنية تصدر ما يزيد عن 70 بالمئة من إنتاجها المحلي الذي يصل إلى أكثر من 70 دولة، بما فيها الأسواق ذات المعايير الصارمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وأن مصانع دوائية أردنية لعلاجات الأورام حصلت على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مما يدل على هذا التقدم الذي جعلها من بين أبرز المصانع المتخصصة في المنطقة.

وأشار إلى أن حجم صادرات الأردن من الدواء بلغ 627 مليون دولار أميركي عام 2022، و750 مليون دولار أميركي عام 2023، مما يشكل زيادة نسبتها 19 بالمئة، وتسهم صادرات الدواء الأردني في خفض عجز الميزان التجاري وتعزيز قوة الدينار الأردني من خلال جلب العملة الصعبة. كما يسهم القطاع في الاقتصاد الأردني بنسبة 7 بالمئة.

وأكد دروزة، أهمية دعم جلالة الملك في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في الأردن، مما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل الرؤى الملكية الاستراتيجية للقطاع؛ إذ شهد القطاع نمواً لافتاً خلال 26 عاماً، مع تأسيس 27 شركة محلية و20 خارجية، وتميزت هذه الصناعة بتوفير فرص العمل، وبتفوقها في التنافسية والجودة، ما عزز مكانة الأردن عالمياً كمركز رائد في صناعة الأدوية.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى تطور كمي ونوعي في البنية التحتية الصحية خلال الفترة (1999-2023)، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمستشفيات من 84 إلى 120 مستشفى، بنسبة زيادة بلغت 43 بالمئة، وتوسع القطاع الحكومي بارتفاع عدد المستشفيات الحكومية من 23 إلى 31، بينما نما القطاع الخاص من 50 إلى 72 مستشفى، كما تضاعف عدد الأسرة الصحية من 8659 سريراً إلى 16 الف سريراً.

وفي مجال الخدمات الوقائية، تطور عدد المراكز الصحية الشاملة من 46 إلى 126مركزاً، وارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة من 377 إلى 513 مركزاً، أما في الجانب التخصصي، فقد تطورت خدمات طب الأسنان من 226 عيادة إلى 440 عيادة، بينما قفز عدد المختبرات الطبية من 128 إلى 810 مختبراً، ونما قطاع الصيدليات من 1470 إلى 3807 صيدلية.

كما أولت القيادة الهاشمية اهتماماً كبيراً بتوسيع مظلة التأمين الصحي بوصفها بوابة أساسية للعدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة المؤمنين صحياً من 68 بالمئة عام 2015 إلى 71.8 بالمئة عام 2022، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وعلى صعيد التكنولوجيا الصحية، أطلق الأردن منذ عام 2009 سلسلة من المشاريع الرقمية لتحديث النظام الصحي، بدأت ببرنامج "حكيم" لحوسبة السجلات الطبية، تلاه برنامج "علم" عام 2013 و"هدى" عام 2019، بهدف بناء قاعدة بيانات صحية مركزية تربط مختلف الجهات الصحية. وشهد برنامج "حكيم" الوطني للتحول الرقمي في القطاع الصحي تطوراً كبيراً خلال العام 2024 مع تطبيقه في 328 منشأة صحية، تشمل 50 مستشفى و107 مراكز صحية شاملة و165 مركزاً صحياً أولياً و6 مراكز صحية متخصصة، حيث تم تحديث البرنامج إلى أحدث نسخة من نظام (VistA) الإصدار 32 المستخدم عالمياً.

وتبنت وزارة الصحة منذ عام 2000 سلسلة من الخطط الاستراتيجية كان آخرها الخطة (2023-2025)، التي تركز على تحسين جودة الخدمات وتطوير الموارد البشرية وتحديث نظام المعلومات الصحية وتعزيز نهج الصحة العامة، إضافة إلى إدارة تداعيات ما بعد الجائحة.

كما وضع الأردن خلال الفترة بين 1999 و2023 أكثر من 23 استراتيجية صحية قطاعية، منها ما يتعلق بالصحة الإنجابية والأمراض المزمنة وكبار السن والتغذية والوقاية من الإدمان والتدخين والكبد الوبائي والرعاية المنزلية والصحة الإلكترونية والصحة المدرسية.

ورغم هذه التطورات، لا يخلو الواقع من تحديات، أبرزها الانخفاض في عدد الأسرة لكل ألف مواطن من 1.7 سرير عام 2000 إلى 1.4 سرير عام 2022، نتيجة الضغوط السكانية المتزايدة والهجرات القسرية، إذ تعمل الحكومة على معالجة هذا التحدي من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات، منها المستشفى الافتراضي، لرفع كفاءة الموارد المتاحة وتحقيق التوازن.

ويمثل القطاع الصحي الأردني، أحد أبرز نماذج النجاح في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تُجسد الإنجازات المتحققة خلال 26 عاماً من رؤى جلالته في جعل الصحة أولوية وطنية، التطور الشامل في مختلف مجالات القطاع الصحي، بدءاً من التصنيع الدوائي وصولاً إلى التميز في الخدمات العلاجية والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

--(بترا)

ع د/م د/م ق

08/06/2025 15:31:12