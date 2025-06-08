المنتخب الأولمبي يختتم معسكره التدريبي في تونس

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره التدريبي في تونس
عمان 8 حزيران (بترا)- اختتم المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، معسكره التدريبي الذي أقيم في تونس خلال الفترة من 26 أيار وحتى 7 حزيران الحالي في تونس، في إطار التحضيرات للمشاركة في التصفيات الآسيوية أيلول المقبل.
وشهد المعسكر، خوض المنتخب لثلاث مباريات ودية تدريبية مع أندية محلية تونسية، حيث تعادل مع النادي البنزرتي التوتسي 1-1، وتفوق على النادي الإفريقي 3-1، قبل أن يتعادل في اللقاء الآخر بهدف لمثله مع الإفريقي، حيث عمد الجهاز الفني بقيادة المدرب عمر نجحي إلى إشراك جميع اللاعبين خلال المباريات.
ومن المنتظر، أن يعود وفد المنتخب صباح غد الأحد إلى الأردن.
وتضم قائمة المنتخب 27 لاعباً: مراد الفالوجي، عبد الرحمن سليمان، سلامة سلمان، زكريا عمرو، يوسف حسان، عرفات الحاج، جعفر سمارة، أيهم السمامرة، أحمد أيمن، محمد طه، أنس الخب، قتيبة العجالين، أحمد المغربي، محمد كحلان، يوسف قشي، هاشم المبيضين، سيف سليمان، صالح فريج، عز الدين أبو السعود، مؤمن الساكت، أمين الشناينة، عودة الفاخوري، بكر كلبونة، أحمد الحراحشة، صلاح الدين فراش، عبدالرحمن الزغايبة، سيف درويش.
وكانت قرعة التصفيات، وضعت المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب تركمانستان وتايبيه الصينية وبوتان، ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم، مجموعة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية التي تقام مطلع أيلول المقبل.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في التصفيات الآسيوية.
--(بترا)
خ خ/م د/م ق
08/06/2025 15:17:50
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