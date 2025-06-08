المنتخب الأولمبي يختتم معسكره التدريبي في تونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- اختتم المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، معسكره التدريبي الذي أقيم في تونس خلال الفترة من 26 أيار وحتى 7 حزيران الحالي في تونس، في إطار التحضيرات للمشاركة في التصفيات الآسيوية أيلول المقبل.

وشهد المعسكر، خوض المنتخب لثلاث مباريات ودية تدريبية مع أندية محلية تونسية، حيث تعادل مع النادي البنزرتي التوتسي 1-1، وتفوق على النادي الإفريقي 3-1، قبل أن يتعادل في اللقاء الآخر بهدف لمثله مع الإفريقي، حيث عمد الجهاز الفني بقيادة المدرب عمر نجحي إلى إشراك جميع اللاعبين خلال المباريات.

ومن المنتظر، أن يعود وفد المنتخب صباح غد الأحد إلى الأردن.

وتضم قائمة المنتخب 27 لاعباً: مراد الفالوجي، عبد الرحمن سليمان، سلامة سلمان، زكريا عمرو، يوسف حسان، عرفات الحاج، جعفر سمارة، أيهم السمامرة، أحمد أيمن، محمد طه، أنس الخب، قتيبة العجالين، أحمد المغربي، محمد كحلان، يوسف قشي، هاشم المبيضين، سيف سليمان، صالح فريج، عز الدين أبو السعود، مؤمن الساكت، أمين الشناينة، عودة الفاخوري، بكر كلبونة، أحمد الحراحشة، صلاح الدين فراش، عبدالرحمن الزغايبة، سيف درويش.

وكانت قرعة التصفيات، وضعت المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب تركمانستان وتايبيه الصينية وبوتان، ‏‎ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم، مجموعة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية التي تقام مطلع أيلول المقبل.

‏ ‎ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في التصفيات الآسيوية.

--(بترا)

خ خ/م د/م ق

08/06/2025 15:17:50