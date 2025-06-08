الاقتصاد الوطني..خارطة طريق واضحة المعالم تحاكي التطورات العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- نال الشأن الاقتصادي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، اهتماماً كبيراً وواسعاً، حيث تجلى ذلك بالتوجيهات السامية المستمرة لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لاقتصاد البلاد وتحسين محركاته ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية.

ومنذ تسلم جلالة الملك المعزز سلطاته الدستورية، أصبح الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً على العالم، وأكثر قدرة على التكيّف مع التحديات والصعوبات، حيث لعبت السياسات التجارية المنفتحة دوراً كبيراً في تنمية صادرات المملكة، وزيادة التبادل التجاري وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلية بجودة وتنوع.

وقالت فاعليات من القطاعين العام والخاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة انصبّت دائماً على أهمية تسهيل قيام الأعمال وتوفير كل الإمكانيات للمستثمرين المحليين والأجانب، إيماناً من جلالته بأن تطوير الواقع الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحسين حياة المواطنين.

وأكدت، أن جلالة الملك، ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، أبدى حرصاً واضحاً على ترسيخ نهج اقتصادي قائم على الإصلاح والتحديث والانفتاح والتطوير المستمر، وتجسد من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز بيئة الأعمال وفتح الأسواق الأردنية أمام الاستثمارات والشراكات الإقليمية والدولية.

*الوزير سميرات: الوصول لمرحلة متقدمة من التحول الرقمي

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، بفضل الدعم والقيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال، إن إيرادات القطاع بلغت 2.922 مليار دينار للعام الماضي 2024، واستقطب استثمارات أجنبية مباشرة تقترب من 116مليون دينار، بينما بلغت صادراته نحو 256 مليون دينار.

وأوضح، أن القطاع يوفر أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة ومتخصصة، إلى جانب عشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة؛ مما يعكس أهميته الكبيرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال: "لقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التحول الرقمي، حيث تم رقمنة نحو 65 بالمئة من الخدمات الحكومية حتى نهاية عام 2024، ونعمل بخطى واثقة للوصول إلى 80 بالمئة مع نهاية العام الحالي، وتحقيق رقمنة شاملة بنسبة 100 بالمئة، مع نهاية عام 2026، وذلك في إطار التزام وطني لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتوفير وصول عادل وسهل للمواطنين".

وأضاف: "أن الرؤية الملكية السامية كانت الدافع الرئيسي لإطلاق المبادرات الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتمكين الشباب، حيث أثمر الدعم الملكي المتواصل عن قصص نجاح أردنية ملهمة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأكد المهندس سميرات، أن شركات ناشئة أردنية، تصدرت قائمة الشركات الرائدة، وتوسعت الحلول الرقمية إلى أسواق جديدة، وحقق شباب الوطن إنجازات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتطبيقات الذكية.

*وزير العمل: تدريب الشباب والمرأة والتشغيل بسلم الأولويات

من جانبه، قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن قطاع العمل حظي باهتمام كبير منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث يحرص جلالته على الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب وإعدادهم الإعداد الأمثل للمشاركة في عملية الإنتاج والإبداع وتمكينهم من إطلاق قدراتهم نحو الابتكار والمنافسة.

وأضاف البكار، أن وزارة العمل والمؤسسات التي يترأس مجالس إدارتها مثل: "مؤسسة التدريب المهني، هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل" جميعها وضعت تأهيل وتدريب الشباب والمرأة وتشغيلهم على سلم أولوياتها.

وأشار إلى أن الاهتمام الملكي انعكس على تشجيع المبادرات الفردية وتهيئة الظروف البيئية المناسبة للإنتاج وتعزيز توفير شروط السلامة والصحة المهنية، وما يتطلبه ذلك من تشريعات عصرية تحقق انسجاماً مع معايير العمل الدولية ودخولنا العصر الحديث بخطى واثقة وعزيمة قوية.

ولفت إلى أن الاهتمام الملكي انعكس إيجاباً على ما تقدمه وزارة العمل والمؤسسات الأخرى التي يترأس مجلس إدارتها، على اعتماد التدريب كشرط أساسي لاستيعاب معطيات الحياة الجديدة والمنافسة في سوق العمل المحلي والعربي والعالمي، وتسهيل انخراط الشباب بمهن المستقبل وإيجاد فرص عمل للأردنيين وفتح أسواق جديدة عربية وعالمية من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وحول أبرز التطورات التي شهدها واقع العمال، أوضح البكار، أنه جرى تعديل قانون العمل لزيادة مشاركة وحماية المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 206 إلى 290 ديناراً للعاملين في القطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع المحيكات والمنسوجات.

وبين، أن وزارة العمل قامت بتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية لزيادة حماية العاملين في القطاع الخاص وضمان ديمومة عمل المنشآت وعدم تعطلها نتيجة إصابات العمل، إضافة إلى تعديل نظام عمال الزراعة؛ بهدف شمول جميع العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي.

وأوضح البكار، أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات بهدف تعزيز تنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين لأحكام القانون.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل واصل زيادة تشغيل الأردنيين من المؤهلات العلمية كافة، من جميع المحافظات في القطاع الخاص بمختلف مجالاته، إضافة إلى جهود الوزارة في التشغيل عبر تنظيم الأيام الوظيفية في المحافظات.

ونوه البكار إلى أن الوزارة عملت على زيادة أعداد الفروع الإنتاجية التي تعد مبادرة ملكية تنفذها الوزارة في المحافظات لتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم تعزيزا للتنمية في ألوية ومحافظات المملكة، إضافة إلى عملها على تعزيز التشبيك مع الدول الشقيقة والصديقة لتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.

*قطاع الطاقة.. تطورات ملموسة لتعزيز الأمن الطاقي

وشهد قطاع الطاقة في الأردن تطوراً ملموساً، وحظي القطاع باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية، بهدف تعزيز الاستقلال والامن الطاقي للمملكة.

وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار، فيما قدرت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حتى عام 2023 بحوالي 10 مليارات دولار، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وعن رحلة الطاقة في الأردن منذ عام ١٩٩٩ لغاية يومنا هذا، وصلت مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 26.9 بالمئة نهاية العام الماضي 2024،

وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999، كما ترتبط الشبكة الأردنية مع الفلسطينية منذ عام 2008، وتم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي بربط محطة الريشة في الأردن مع محطة الرطبة في العراق عام 2023.

وارتفع عدد مصادر التزود بالغاز من مصدر واحد عام 2004 (الغاز المصري) إلى 4 مصادر مختلفة مع نهاية عام 2021 (الريشة، الغاز المصري، ميناء الغاز، غاز الشمال).

وتم العمل على فتح سوق المشتقات النفطية منذ عام 2013، وترخيص ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية، ففي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية لتتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية.

ونُفذت العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة وتطورت السعات التخزينية لمادة البنزين (95) من 20 إلى 42 ألف طن ولمادة البنزين (90) من 210 إلى 340 ألف طن ولمادة الغاز البترولي المسال من 27 إلى 49 ألف طن ولمادة السولار من 320 إلى 480 ألف طن خلال الفترة 2000 إلى 2024.

كما تم رفع أيام كفاية المخزون لمادة البنزين 90 و95 ولمادة الديزل، حيث أصبحت تزيد عن 60 يوماً ولمادة الغاز البترولي المسال إلى 38 يوماً حتى عام 2024، وتم رفع استطاعة حقل الريشة الغازي إلى 32 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام 2022 مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يومياً عام 2000.

ووصلت كميات النفط المنتجة يومياً من حقل حمزة النفطي إلى 70 برميل يومياً نهاية عام 2024، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكهربائية، ووصلت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء إلى 15 بالمئة، نهاية عام 2024.

وفي عام 2001 تم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتمارس دورها كجهة رقابية وفي عام 2014 تم إنشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في بداية عام 2015.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر، قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الشركاء بتنفيذ دراسة لإعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، واعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ودراسة للإطار التنظيمي للهيدروجين الأخضر، وتوقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقية إطارية للسماح للمستثمرين بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم.

وشهد قطاع التعدين الأردني خلال الـ 20 عام الأخيرة تطورات كبيرة؛ حيث يمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات والبوتاس.

وعن رؤى التحديث واهتمام جلالة الملك في هذا المجال (المستقبل والتطلعات)، استهدفت استراتيجية قطاع الطاقة المعلنة في عام 2020 عن الفترة من (2020-2030) رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31 بالمئة، بحلول عام 2030.

وخلال عام 2022 أطلقت وزارة الطاقة الخريطة التفاعلية للثروات المعدنية وعلى صعيد قطاع التعدين، حيث وضع ضمن محرك الصناعات عالية القيمة لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يهدف إلى جعل الأردن مركزاً للصناعات، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية، مثل الذهب والنحاس والفوسفات والعناصر الأرضية.

*تجارة الأردن: المسار الاقتصادي الأردني شهد تحولات مهمة

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن المسار الاقتصادي الأردني شهد تحولات مهمة، جاءت ثمرة لرؤية ملكية ثابتة وضعت المواطن في قلب العملية التنموية التي طالت مختلف مناطق المملكة.

وقال، إن جلالة الملك أبدى حرصاً واضحاً على ترسيخ نهج اقتصادي قائم على الإصلاح والتحديث والانفتاح، وقد تجسد هذا الحرص من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز بيئة الأعمال، وفتح الأسواق الأردنية أمام الاستثمارات والشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية، أسهمت في بلورة نهج اقتصادي مرن، مكّن الأردن من تجاوز صعوبات عديدة، وتحقيق إنجازات ملموسة في قطاعات حيوية كالتجارة والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، فيما باتت المملكة اليوم تُصنف ضمن الدول ذات الأداء الاقتصادي المتوازن رغم محدودية الموارد.

وبين، أن القطاع التجاري يعتبر ركيزة أساسية في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، حيث أثمرت السياسات الاقتصادية المتبعة عن توسيع قاعدة التجارة الخارجية، وتعزيز علاقات الأردن مع الأسواق العالمية، عبر اتفاقيات استراتيجية وفّرت للمنتجات الأردنية وصولا مباشرا إلى أسواق دولية كبرى.

وبين، أن جلالة الملك أعطى أهمية كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية، وتبني قوانين حديثة تواكب متطلبات العصر، مثل قانون الاستثمار، وقانون الإعسار المالي، وقوانين الشركات والعمل والضريبة، بهدف خلق مناخ اقتصادي أكثر جذبًا ومرونة.

وأضاف، أنه وفي ظل هذه الرؤية، أصبح الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً على العالم، وقدرة على التكيّف مع التحديات والصعوبات، حيث لعبت السياسات التجارية المنفتحة دوراً كبيراً في تنمية صادرات المملكة، ورفع حجم التبادل التجاري، وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلية بجودة وتنوع.

واستعرض العين الحاج توفيق، أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة إجمالي قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي والإجمالي بالأسعار الجارية، بلغت خلال العام 2000 ما نسبته 63 بالمئة، فيما بلغت 64.8 بالمئة خلال عام 2023.

كما لفت إلى أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، بلغ ما مجموعه 120 ألف عامل وعاملة خلال العام 2005، ليرتفع إلى 337 ألفاً خلال العام 2010، فيما وصل إلى 460 ألف عامل وعاملة للعام 2018 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى وصل إلى 617 ألف عامل وعاملة، مبيناً أن القطاع التجاري والخدمي يعتبر المشغل الأول للايدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

وأشار إلى أن التجارة الخارجية للمملكة، شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث بلغت الصادرات الوطنية خلال العام 2000 ما مجموعه 081ر1 مليار دينار، فيما وصلت إلى 750ر4 مليار دينار في عام 2012 و 668ر4 مليار دينار خلال العام 2018، وبلغت 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024.

وبين، أن قيمة المستوردات الأردنية بلغت خلال العام 2000 ما مجموعه 259ر3 مليار دينار، فيما بلغت خلال العام 2012 نحو 734ر14 مليار دينار و353ر14 مليار دينار خلال العام 2018، وبلغت 19.110 مليار دينار العام الماضي 2024.

وأوضح، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة، بلغ 327ر1 مليار دينار خلال العام 2003 لترتفع إلى 075ر4 مليار دينار خلال العام 2016، وإلى 470ر4 مليار دينار عام 2018، لتصل إلى 5.657 مليار دينار العام الماضي 2024، حيث احتل القطاع التجاري المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات.

وأعرب العين الحاج توفيق عن تقديره العميق لجهود جلالته في بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود والنمو، مؤكداً وقوف القطاع التجاري والخدمي خلف القيادة الهاشمية لمواصلة مسيرة التنمية والإنجاز.

*القطاع الصناعي دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وشهد القطاع الصناعي الأردني في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطوراً شاملاً، عكس رؤية جلالته الثاقبة وحرصه الدؤوب على بناء اقتصاد وطني مرن ومتين ومستدام.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن جلالة الملك أدرك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، أهمية القطاع الصناعي باعتباره دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فوجه جلالته لتمكينه ليصبح قادراً على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف، أن جلالته وجه ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية لتعزيز البيئة التشريعية والإدارية الداعمة للاستثمار الصناعي، وتحديث وتطوير القوانين ذات الشأن الاقتصادي، وتقديم الحوافز لاستقطاب المستثمرين؛ ما أسهم في تحفيز نمو القطاع وتوسيع قاعدة أعماله وخطوط إنتاجه.

وتابع "رافق ذلك تطوير شامل للبنية التحتية اللازمة للصناعة، حيث أنشئت المناطق الصناعية والتنموية بعموم المحافظات، لتوفير بنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة للصناعيين، ما جعلها تتحول لمراكز استقطاب صناعي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للبلاد والاتفاقيات التجارية المتعددة والتي فتحت أمامه أبواب أسواق عالمية مترامية تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.

وقال المهندس الجغبير" يلعب القطاع الصناعي اليوم دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، حيث تظهر الأرقام مساهمته المباشرة وغير المباشرة بما يزيد على 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التشابك العميق للصناعة مع بقية القطاعات الاقتصادية، كما يستأثر بنحو 95 بالمئة من صادرات المملكة".

وأضاف "يعد القطاع محركاً رئيسياً لتوليد فرص العمل، حيث يشغّل ما يقارب 268 ألف عامل وعاملة، يشكلون نحو ربع القوى العاملة بالمملكة، مقارنةً مع 140 ألفاً، بنهاية التسعينيات؛ ما يعكس دوره كرافعة اقتصادية واجتماعية، تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة.

وتابع "على صعيد الاستثمارات، نجح القطاع الصناعي في استقطاب 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2022، بقيمة بلغت نحو 915 مليون دولار، كانعكاس لتنامي الثقة في البيئة الصناعية الأردنية، التي أثبتت جدارتها كوجهة استثمارية آمنة وواعدة".

وبين، أن صادرات الصناعات الأردنية شهدت قفزات نوعية في عهد جلالة الملك، مرتفعة من 993 مليون دينار خلال عام 2000، إلى 7.985 مليار دينار عام 2022، فيما تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، بالتوازي مع نمو عدد المنشآت الصناعية من قرابة 4 آلاف منشأة عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية وحرفية موزعة بعموم البلاد.

وقال المهندس الجغبير" على صعيد الإنتاج، أظهر القطاع الصناعي تطوراً ملموسا، حيث ارتفعت القيمة المضافة للصناعة من مليار دينار عام 1998 لنحو 7.33 مليار دينار عام 2022، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 19 بالمئة إلى 21.7 بالمئة خلال نفس الفترة".

وأضاف "لم تقتصر إنجازات الصناعة الأردنية على الأوقات العادية، بل تجلت مرونتها وقدرتها على الصمود خلال الأزمات الكبرى، وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا، ففي تلك الفترة، أظهرت الصناعة الأردنية قدراتها الإنتاجية الكبيرة، وساهمت في توفير السلع الأساسية، مثل المعقمات والمطهرات والمستلزمات الطبية والغذائية، ما عزز الأمن الصحي والغذائي في المملكة.

وذكر المهندس الجغبير، أن الصناعة الأردنية بعهد جلالة الملك تحولت إلى عامل استقطاب قوي للاستثمارات، حيث وصل حجم الاستثمار الصناعي لنحو 15 مليار دينار، بينما تضاعف حجم رأس المال المسجل للمنشآت الصناعية والحرفية لأكثر من 4.54 مليار دينار.

*تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي

ومنذ تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية، شهد القطاع المصرفي تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، حيث حرصت الدولة الأردنية على تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي ليواكب التطورات العالمية.

وبهذا السياق، تم تعزيز استقلالية البنك المركزي الأردني ما مكنه من تطبيق سياسات نقدية فعالة حافظت على استقرار الدينار وأسهمت في ضبط معدلات التضخم، إلى جانب تطوير نظام الرقابة على البنوك من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات لجنة بازل الدولية، ما ساعد في الحفاظ على ملاءة البنوك واستقرارها.

وشهد القطاع توجهاً كبيراً نحو التحول الرقمي، حيث توسعت البنوك في تقديم خدماتها إلكترونياً عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، ما ساعد على تحسين جودة الخدمة والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين، وتم أيضاً إطلاق عدد من الأنظمة الإلكترونية، ما أسهم في تسريع المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد.

وفي إطار تعزيز الشمول المالي، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في عام 2018، التي هدفت إلى دمج الفئات غير المخدومة مصرفياً في النظام المالي، بما في ذلك النساء والشباب وسكان المناطق البعيدة، بالإضافة لتقديم منتجات وخدمات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل.

كما تم دعم قطاع التكنولوجيا المالية من خلال التشريعات الحاضنة والشراكات بين البنك المركزي والشركات الناشئة، مما ساهم في إدخال خدمات مالية جديدة وأكثر مرونة.

كما حافظ القطاع المصرفي على مرونته في مواجهة الأزمات، ولا سيما خلال الأزمة المالية العالمية، وجائحة فيروس كورونا، حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات استثنائية للحفاظ على السيولة وتخفيف الأعباء عن الأفراد والشركات.

ولعبت البنوك الأردنية دوراً إقليمياً متزايداً من خلال التوسع خارج الحدود، حيث افتتح بعضها فروعاً أو مكاتب تمثيل في دول عربية وأجنبية، ما ساعد على تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ما أسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ورفع تصنيفه لدى المؤسسات المالية الدولية.



--(بترا)

الفريق/م د/م ق

08/06/2025 15:06:10