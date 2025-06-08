أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد

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أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 67.60 دينارا، مقابل 65.60 دينارا لجهة الشراء. وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات اليوم الأحد.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.70 و59.70 و45.60 دينارا، على التوالي.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة، 77.70 و59.70 و45.60 دينارا، على التوالي.
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