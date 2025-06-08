حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن

MENAFN - Amman Net) أدى حجاج من البعثة الأردنية، الأحد، طواف الوداع في الحرم المكي استعدادا لمغادرة السعودية إلى الأردن، حيث يعتبر الطواف آخر أعمال الحج.

كما سيغادر حجاج آخرون الاثنين برا بعد تأديتهم لطواف الوادع في الحرم المكي.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قال السبت، إنه سيتم بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة عن طريق البر بعد ظهر الأحد، بينما تعتمد حركة الحجاج المسافرين جوا على مواعيد حجوزات الرحلات الجوية الخاصة بهم.

ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي عام 1948، وترافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.