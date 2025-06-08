هؤلاء من سيشاركون بالمواجهة المرتقبة أمام العراق

هؤلاء من سيشاركون بالمواجهة المرتقبة أمام العراق
وعلم موقع winwin أن صفوف منتخب الأردن ستكتمل في مواجهة العراق، حيث سيعود إليها كل من محمود مرضي ونزار الرشدان اللذين تغيبا عن اللقاء السابق أمام عُمان بسبب تراكم الإنذارات.
وكان منتخب الأردن قد حسم تأهله رسمياً إلى كأس العالم مع انتهاء الجولة الماضية وبعد فوزه على مضيفه العُماني 3-0، رفقة المنتخب الكوري الجنوبي الذي فاز على مضيفه العراقي 2-0.
وينتظر أن يكون وفد منتخب العراق قد وصل فجر اليوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان حيث سيبدأ تدريباته مساء اليوم، وهو الذي أصبحت آماله في التأهل إلى كأس العالم محصورة باجتياز الملحق.
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، يليه الأردن بـ 16 نقطة، العراق 12، عُمان 10، فلسطين 9، وأخيراً المنتخب الكويتي برصيد 5 نقاط.
غيابات منتخب الأردن أمام العراق
قام موقع winwin بالاستفسار من مصدر مقرب من المنتخب الأردني حول الغيابات المتوقعة عن مباراة العراق المرتقبة، حيث أكد أن جميع اللاعبين يتمتعون بالجاهزية ولا يوجد أي غياب باستثناء اللاعب إحسان حداد الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً وغاب عن مباراة عُمان.
وأضاف المصدر: "حتى الآن لا يوجد أي غياب، لكن لا يخلو الأمر من وجود بعض الإصابات الطفيفة لدى اللاعبين بعد أن خاضوا مباراة قوية وكبيرة أمام عُمان، وجاهزيتهم للمباراة ستتضح قبل موعدها بساعات والقرار النهائي سيكون للجهازين الطبي والفني".
وأكمل: "مباراة العراق تعد مهمة، والمدرب جمال سلامي سيدفع بالأكثر جاهزية ولن يغامر بأي لاعب جاهزيته غير مكتملة تماماً، المباراة الماضية غاب نزار الرشدان لتراكم الإنذارات، لكنه كان يعاني في الوقت ذاته من إصابة بسيطة، ومشاركته أساسيًا بعد غد الثلاثاء قد تكون مستبعدة وقد يلعب بديلًا، في حين سيدخل محمود مرضي ضمن خيارات التشكيلة الرئيسة للمباراة بعد أن غاب عن المباراة السابقة للإيقاف".
وقال: "نور الروابدة لم يشارك كذلك في مباراة عُمان أساسيًا باعتباره عائدا من الإصابة، وقد يتم الزج به أمام العراق في الشوط الثاني للوقوف على جاهزيته لكن لن يتم المجازفة به وبخاصة أن المباراة ستكون قوية نظراً لرغبة المنتخبين في تحقيق الفوز".
ممر شرفي للمدرب جمال سلامي وهذه مطالب جماهير العراق
وكانت تدريبات منتخب الأردن قد استأنفت أمس السبت حيث قام لاعبو منتخب النشامى بعمل ممر شرفي للجهاز الفني بقيادة جمال سلامي إلى جانب الجهاز التدريبي والإداري والطبي وذلك تقديراً منهم للجهود التي بذلت طيلة الجولات الماضية وأثمرت عن تأهل النشامى إلى كأس العالم.
وبدت السعادة واضحة على وجوه منظومة منتخب الأردن خلال التدريب، حيث عبّر اللاعبون عن فرحتهم بالإنجاز التاريخي الذي تحقق من خلال التأهل إلى كأس العالم.
من جهة ثانية، طالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعمل ممر شرفي لنجوم منتخب النشامى قبل بدء مباراة الثلاثاء كنوع من التقدير والتهنئة بمناسبة تأهلهم إلى مونديال 2026.
تحديد موعد المؤتمر الصحفي
يُعقد عند الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين بفندق الشيراتون، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين حيث سيتحدثان عن تطلعاتهما في المباراة.
وسيجري منتخب النشامى تدريبه الرسمي عند الثامنة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب اللقاء، عقب تدريب العراق الذي ينطلق عند السابعة على ذات الملعب، بحضور وسائل الإعلام.
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