هؤلاء من سيشاركون بالمواجهة المرتقبة أمام العراق

MENAFN - Amman Net) واصل منتخب الأردن لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته المكثفة استعداداً لاستضافة شقيقه العراقي في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء على استاد عمان الدولي، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعلم موقع winwin أن صفوف منتخب الأردن ستكتمل في مواجهة العراق، حيث سيعود إليها كل من محمود مرضي ونزار الرشدان اللذين تغيبا عن اللقاء السابق أمام عُمان بسبب تراكم الإنذارات.

وكان منتخب الأردن قد حسم تأهله رسمياً إلى كأس العالم مع انتهاء الجولة الماضية وبعد فوزه على مضيفه العُماني 3-0، رفقة المنتخب الكوري الجنوبي الذي فاز على مضيفه العراقي 2-0.

وينتظر أن يكون وفد منتخب العراق قد وصل فجر اليوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان حيث سيبدأ تدريباته مساء اليوم، وهو الذي أصبحت آماله في التأهل إلى كأس العالم محصورة باجتياز الملحق.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، يليه الأردن بـ 16 نقطة، العراق 12، عُمان 10، فلسطين 9، وأخيراً المنتخب الكويتي برصيد 5 نقاط.

غيابات منتخب الأردن أمام العراق

قام موقع winwin بالاستفسار من مصدر مقرب من المنتخب الأردني حول الغيابات المتوقعة عن مباراة العراق المرتقبة، حيث أكد أن جميع اللاعبين يتمتعون بالجاهزية ولا يوجد أي غياب باستثناء اللاعب إحسان حداد الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً وغاب عن مباراة عُمان.

وأضاف المصدر: "حتى الآن لا يوجد أي غياب، لكن لا يخلو الأمر من وجود بعض الإصابات الطفيفة لدى اللاعبين بعد أن خاضوا مباراة قوية وكبيرة أمام عُمان، وجاهزيتهم للمباراة ستتضح قبل موعدها بساعات والقرار النهائي سيكون للجهازين الطبي والفني".

وأكمل: "مباراة العراق تعد مهمة، والمدرب جمال سلامي سيدفع بالأكثر جاهزية ولن يغامر بأي لاعب جاهزيته غير مكتملة تماماً، المباراة الماضية غاب نزار الرشدان لتراكم الإنذارات، لكنه كان يعاني في الوقت ذاته من إصابة بسيطة، ومشاركته أساسيًا بعد غد الثلاثاء قد تكون مستبعدة وقد يلعب بديلًا، في حين سيدخل محمود مرضي ضمن خيارات التشكيلة الرئيسة للمباراة بعد أن غاب عن المباراة السابقة للإيقاف".

وقال: "نور الروابدة لم يشارك كذلك في مباراة عُمان أساسيًا باعتباره عائدا من الإصابة، وقد يتم الزج به أمام العراق في الشوط الثاني للوقوف على جاهزيته لكن لن يتم المجازفة به وبخاصة أن المباراة ستكون قوية نظراً لرغبة المنتخبين في تحقيق الفوز".

ممر شرفي للمدرب جمال سلامي وهذه مطالب جماهير العراق

وكانت تدريبات منتخب الأردن قد استأنفت أمس السبت حيث قام لاعبو منتخب النشامى بعمل ممر شرفي للجهاز الفني بقيادة جمال سلامي إلى جانب الجهاز التدريبي والإداري والطبي وذلك تقديراً منهم للجهود التي بذلت طيلة الجولات الماضية وأثمرت عن تأهل النشامى إلى كأس العالم.

وبدت السعادة واضحة على وجوه منظومة منتخب الأردن خلال التدريب، حيث عبّر اللاعبون عن فرحتهم بالإنجاز التاريخي الذي تحقق من خلال التأهل إلى كأس العالم.

من جهة ثانية، طالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعمل ممر شرفي لنجوم منتخب النشامى قبل بدء مباراة الثلاثاء كنوع من التقدير والتهنئة بمناسبة تأهلهم إلى مونديال 2026.

تحديد موعد المؤتمر الصحفي

يُعقد عند الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين بفندق الشيراتون، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين حيث سيتحدثان عن تطلعاتهما في المباراة.

وسيجري منتخب النشامى تدريبه الرسمي عند الثامنة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب اللقاء، عقب تدريب العراق الذي ينطلق عند السابعة على ذات الملعب، بحضور وسائل الإعلام.