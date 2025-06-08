إليكم أماكن شاشات العرض لمباراة الأردن والعراق الثلاثاء

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إليكم أماكن شاشات العرض لمباراة الأردن والعراق الثلاثاء
(MENAFN- Amman Net) بالتزامن مع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، تخصص وزارة الشباب مساء يوم الثلاثاء المقبل، مواقع لإقامة فعاليات عائلية متنوعة يتخللها عرض مباراة #الأردن و #العراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على شاشات عرض كبيرة، لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطني.
كما ستقام احتفالات وطنية شعبية، بمناسبة #عيد_الجلوس_الملكي و#يوم_الجيش وذكرى #الثورة_العربية_الكبرى، ابتداء من الساعة 6 مساء، وفي جميع محافظات المملكة.
وتاليا مواقع الاحتفالات:
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