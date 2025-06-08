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إليكم أماكن شاشات العرض لمباراة الأردن والعراق الثلاثاء

إليكم أماكن شاشات العرض لمباراة الأردن والعراق الثلاثاء

2025-06-08 08:06:59
(MENAFN- Amman Net) بالتزامن مع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، تخصص وزارة الشباب مساء يوم الثلاثاء المقبل، مواقع لإقامة فعاليات عائلية متنوعة يتخللها عرض مباراة #الأردن و #العراق ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على شاشات عرض كبيرة، لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطني.

كما ستقام احتفالات وطنية شعبية، بمناسبة #عيد_الجلوس_الملكي و#يوم_الجيش وذكرى #الثورة_العربية_الكبرى، ابتداء من الساعة 6 مساء، وفي جميع محافظات المملكة.

وتاليا مواقع الاحتفالات:





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