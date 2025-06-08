أبو رمان: العالم سيفقد 40% من الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي

خبرني - شارك وفد برلماني اردني برئاسة النائب معتز ابو رمان في أعمال الجلسة العامة للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025 الذي عقد في جنيف سويسرا .

وقال ابو رمان ان التحول الرقمي الذي يشهده العالم سيفقد 40% من الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي بحلول العام ٢٠٣٠ ، في حين ستعوضها وظائف جديدة تعتمد على المنصات الاقتصادية والرقمية .

ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير عمل جديدة لمواجهة هذه التحديات ، مضيفا ان المشاركة الأردنية في المؤتمر كان لها أهمية كبيره قدمت مقترحات تحفظ حقوق العاملين و تعزز التشريعات الأردنية الملائمة نحو اقتصاد المنصات الرقمية ، داعياً إلى ضرورة توجيه الشباب الأردني نحو تخصصات جديدة مثل المحفزات الاقتصادية الرقميه و قطاع التطبيقات و البرمجة ..

وقدم ابو رمان الشكر إلى رئيس البعثة الدبلوماسية في جنيف السفير اكرم الحراحشه وكافة كوادر البعثة على متابعة اللجنة .

وضم الوفد النيابي كل من النواب ينال فريحات و وسام ربيحات

