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أبو رمان: العالم سيفقد 40% من الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي

أبو رمان: العالم سيفقد 40% من الوظائف لصالح الذكاء الاصطناعي

2025-06-08 08:05:40

خبرني - شارك وفد برلماني اردني برئاسة النائب معتز ابو رمان  في أعمال الجلسة العامة للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025 الذي عقد في جنيف سويسرا .

وقال ابو رمان  ان التحول الرقمي الذي يشهده العالم سيفقد 40% من الوظائف لصالح  الذكاء الاصطناعي بحلول العام ٢٠٣٠ ، في حين ستعوضها وظائف جديدة تعتمد على المنصات الاقتصادية والرقمية .
ويهدف المؤتمر إلى  وضع معايير عمل جديدة لمواجهة هذه التحديات ، مضيفا ان المشاركة الأردنية في المؤتمر كان لها أهمية كبيره قدمت مقترحات تحفظ حقوق العاملين و تعزز التشريعات الأردنية الملائمة نحو اقتصاد المنصات الرقمية ، داعياً إلى ضرورة توجيه الشباب الأردني نحو تخصصات  جديدة  مثل المحفزات الاقتصادية الرقميه و قطاع التطبيقات و البرمجة ..
وقدم ابو رمان الشكر إلى  رئيس البعثة الدبلوماسية في جنيف السفير اكرم الحراحشه وكافة كوادر البعثة على متابعة اللجنة .
وضم الوفد النيابي كل من النواب ينال فريحات و وسام ربيحات

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