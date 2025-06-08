فعاليات في عجلون تعبر عن اعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي

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عجلون، 8 حزيران (بترا) - علي فريحات - عبرت عدد من الفعاليات الرسمية والنيابية والشعبية والحزبية والتطوعية في محافظة عجلون عن فخرها واعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي، الذي يُعد محطات مضيئة في مسيرة الوطن.

وأشاروا إلى أن جلوس جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني على العرش يجسد التطلعات الهاشمية والامتداد الأصيل لبني هاشم، هؤلاء الرجال الغر الميامين، ضمير الأمة ومبعث عزها وفخارها، ومحط أنظارها وآمالها الطموحة.

وقال محافظ عجلون، نايف الهدايات، إن المحافظة شهدت منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية إنجاز مئات المكارم والمبادرات والمشاريع التي حظي بها أبناء المحافظة على مدى أكثر من 25 عامًا، وشملت مناطق المحافظة كافة، وكان لها آثارها الاقتصادية والتنموية على المحافظة.

وأشار إلى أن عجلون في عهد جلالته شهدت إنجاز مشروع التلفريك، ومستشفى الإيمان الحكومي، والنُزل البيئي، وألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون، كما أن جلالة الملك يوجه باستمرار بتنفيذ مشاريع سياحية نموذجية تأخذ بالاعتبار ميزات كل منطقة، بما يسهم في توفير فرص العمل، ودعم وتمكين الأسر لإقامة مشاريع تحقق لهم مصادر دخل وتحسن ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الملكية الأخرى التي أحدثت نهضة تنموية شاملة، استفاد منها المجتمع المحلي.

وقال إن قطاع التنمية شهد نقلة نوعية؛ حيث جرى إنشاء مركز البوتاس لذوي الإعاقة بقيمة 800 ألف دينار، ليشمل قاعات تدريبية، وأجنحة إدارية، وخدمات مختلفة، وعلاجًا طبيعيًا، واختصاصيًا نفسيًا، وإنشاء 142 وحدة سكنية للأسر المحتاجة، مبينًا أن هناك توجها لإنشاء 100 وحدة سكنية جديدة كما تم إنشاء متنزه سياحي بمساحة 200 دونم في منطقة السوس بقضاء عرجان، بقيمة نصف مليون دينار، لخدمة الحركة السياحية والمتنزهين وزوار المحافظة، وللحد من السياحة العشوائية.

ومن المشاريع التي نفذت داخل المحافظة في عهد جلالته وأسهمت في تحريك العجلة الاقتصادية، وجلب الاستثمار، وتشغيل أبناء المحافظة، وزيادة أعداد الزوار إليها، كان مشروع تلفريك عجلون، الذي يمتد مساره على 2.5 كم، ويشمل 40 كابينة بسعة 8 أشخاص للكابينة الواحدة، وتبلغ مدة الرحلة في الاتجاه الواحد حوالي 10 دقائق. كما تم إنشاء نادي المتقاعدين العسكريين بمبادرة ملكية بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار. وفي مجال التشغيل، أكد أنه جرى إنشاء فروع إنتاجية للخياطة في مناطق مختلفة داخل المحافظة، وفرت قرابة 700 فرصة عمل.

وأشار رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى أن هذه المناسبات تتجدد معها مشاعرنا الوطنية وحس الانتماء الوطني الذي يربطنا بهذا التراب الطاهر، للوطن والقيادة الهاشمية، للمضي قدمًا بالأردن، نحو التطور والتنمية. مبينًا أنه في هذه المناسبات الوطنية يُجدد الشعب الأردني عهد الولاء لقيادته الهاشمية، مؤكدين على ميثاق الوفاء لقائد الوطن، والمضي خلف قيادة جلالته، للوصول إلى المزيد من الإنجازات، وتعزيز عزّة الأردن ورفعته، وحماية استقلاله، وصون وحدته الوطنية.

وبين النائب الدكتور عبدالحليم العنانبة أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تعبيرًا عن الفرح والعز والشموخ بالقيادة الهاشمية المظفرة، التي كانت فاتحة خير للوطن، الذي امتلأت أرجاؤه بالخيرات، فكان خير خلف لخير سلف، وتوالت الإنجازات التي طالت أرجاء الوطن الطيب، الذي نهل من طيب أخلاق الهاشميين، أصحاب الصنائع، فأضحى الوطن بعزم الهاشميين، وهمة المخلصين من أبناء الوطن، عنوان الأمن، وصمام الأمان، وستبقى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، برسالتها الخالدة، حامية الحمى، وصانعة الإنجازات، أينما حلّت، وأينما ارتحلت، والملاذ الآمن، وعنوان السكينة والاستقرار.

وأشار رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إلى أن التقدم والنهضة التي شهدهما الأردن منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، وفي مختلف المجالات والقطاعات، جعلت الأردن محط أنظار العالم، ووضعته على الخارطة السياسية والاقتصادية، بكل قوة واقتدار، بفضل حرص القيادة الهاشمية الحكيمة على ديمومة وتنويع فرص الاستثمار، وشمولية التنمية المستدامة، وتعزيز أطر الشراكات الدولية، ليكون الأردن مركزًا سياسيًا واقتصاديًا عالميًا.

وقال رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، إن جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه سلطاته الدستورية، أولى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، جل اهتمامه ورعايته؛ فمن بين صفوفها تخرج، وهو رفيق السلاح، والقائد. كما أوعز جلالته بتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، فكانت نضالها وقيادتها الهاشمية في سبيل الله، أولًا ثم في سبيل رفعة الأمة وكرامتها.

وأكد رئيس بلدية كفرنجه الجديدة، المحامي الدكتور فوزات فريحات، أننا في هذه المناسبات الخيرة على وطننا، نجدد عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الهاشمية، ليبقى الأردن عزيزًا قويًا، فوق كل المصالح والاعتبارات، وسيبقى حماة مجده، ونشامى القوات المسلحة، متطلعين بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء للأردن وشعبه.

وقال مدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، إننا نفخر بقيادتنا الهاشمية، واستشراف الأردنيين للمستقبل الزاهر في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك لدفع عجلة التنمية والعمل، وتحقيق الرؤى الوطنية نحو المستقبل. مبينًا أن جلالته أعطى اهتمامًا للقطاع الثقافي في المحافظة، وقد تبلور هذا الاهتمام بإنشاء مركز عجلون الثقافي، الذي يعد حاضنة للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئات التطوعية والثقافية، ومختلف المؤسسات بالمناسبات الوطنية، والعديد من المواضيع التي تهم أبناء المجتمع المحلي.

وبين مدير تنمية عجلون، الدكتور محمد الجلابنة، أن عيد الجلوس الملكي ليس كالأعياد الأخرى، وليس مناسبة عابرة تمر مرور الكرام، فهي محطة بناء وازدهار وتقدم وأمن ورخاء، تضيف بنيانًا مرصوصًا عامًا بعد عام. مشيرًا إلى أن عيد الجلوس على العرش يذكرنا كيف أثبت الملك الشاب أنه القائد الأردني العربي الهاشمي، وريث الثورة العربية الكبرى، ومواصلًا رسالة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وجده المؤسس المغفور له جلالة الملك عبد الله الأول.

وأشار مدير مؤسسة الإقراض الزراعي في عجلون، المهندس بشار النوافلة، إلى أنه ورغم الظروف السياسية، والتطورات الإقليمية في المنطقة، وما رافقها من حالة عدم استقرار أمني وسياسي، وصعوبات اقتصادية، إلا أن الأردن، وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته، واصل مسيرة النمو والتقدم. وحرص في جميع توجيهاته على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، كمبدأ أكد عليه جلالة الملك في جميع كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة.

--(بترا)

ع.ف/م د/ع ط

08/06/2025 14:15:46





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