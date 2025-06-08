شكاوى من انتشار مخلفات الأضاحي في بعض مناطق قضاء بيرين

شكاوى من انتشار مخلفات الأضاحي في بعض مناطق قضاء بيرين
الزرقاء 8 حزيران (بترا)- شكا مواطنون في قضاء بيرين، من انتشار مخلفات الأضاحي من أحشاء وجلود أمام الملاحم والحظائر مما يشكل مكاره صحية وبيئية لتكاثر الحشرات والروائح الكريهة.
وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بعض الجزارين وأصحاب الحظائر يتجاهلون التعليمات بضرورة التخلص من المخلفات بطريقة صحيحة، حيث يتم تركها في العراء أمام المحلات أو يتم تراكمها في الحاويات، مما يتسبب في انتشار الذباب وينذر بخطر انتقال الأمراض.
وطالب الأهالي الجهات المعنية والصحية، بزيادة الرقابة وتكثيف حملات الضبط على المخالفين، خاصة الملاحم والحظائر غير المرخصة والاعتداء على حرمات الشوارع بذبح المواشي على الأرصفة، مؤكدين ضرورة توفير أماكن مخصصة للتخلص من هذه المخلفات وفق معايير النظافة العامة.
بدوره، أكد مدير قضاء بيرين الدكتور ماجد الطوالبة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والمحافظة على نظافة الأحياء، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على معالجة مخلفاتها بشكل فوري وفعال.
وأشار الطوالبة إلى أنه تم توجيه المسؤولين في البلدية لتعزيز الرقابة على الملاحم، وضمان التزامها بالتراخيص والاشتراطات البيئية والصحية، مع تحويل المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
--(بترا)
ن ش/م د/م ق
08/06/2025 14:15:50
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