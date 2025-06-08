فعاليات من البلقاء تبرز مسيرة الملك في ذكرى الجلوس الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء، 8 حزيران (بترا) - قالت فعاليات من محافظة البلقاء إن الاحتفال بالجلوس الملكي الـ 26 هو احتفال بالإنجازات والتطورات التي شهدها الأردن منذ بداية تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، والتي انعكست على القطاعات الاقتصادية والتعليمية بجميع محافظات المملكة.

وقال العميد الركن المتقاعد عارف العدوان إن 26 عامًا مضت من جلوس جلالة الملك على العرش كانت حقبة ذهبية ومتسارعة في التطور والبناء، وتحسين الاقتصاد ومعيشة المواطن الأردني، مع التركيز على قطاعات الشباب، والنهوض بالمرأة، وتطوير المشاريع الصغيرة ودعمها.

وأضاف العدوان أن الهاشميين جعلوا من الأردن قلعة صمود في وجه التحديات، وأولوها اهتمامًا خاصًا منذ فجر التاريخ بالقضية الفلسطينية. وها هو جلالة الملك عبد الله الثاني ما زال يتصدى للمشروع الاسرائيلي في جميع المحافل الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية ودعم الأشقاء.

وأشار إلى أن متابعة جلالة الملك للمحافظات الأردنية من أجل تجويد الخدمة وتطويرها للمواطنين مستمرة، حتى بات يقف على صغيرة وكبيرة.

وقال رئيس بلدية معدي الجديدة، فيصل النعيمات، إننا نرفع إلى جلالة الملك عبد الله الثاني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد جلوسه الـ 26 على عرش المملكة، داعين الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية.

وأضاف أن فترة تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية شهدت تطورًا شاملًا في تنمية المناطق والمحافظات، سواء بمشاريع البنية التحتية أو شبكة الطرق، والاهتمام بنظافة البيئة، حيث لمسنا تطور العمل البلدي على مدار 26 عامًا، وتحوله من العمل النمطي التقليدي إلى محرك للتنمية.

وبين النعيمات أن الدعم المتواصل من جلالة الملك للبلديات من خلال توجيهاته للحكومات ساهم بشكل كبير في إرساء العمل البلدي، وإنشاء المشاريع الريادية، واستخدامات الطاقة المتجددة، الذي كان له الأثر الكبير في التخفيف على موازنات البلديات من فاتورة الطاقة. كما أن المشاريع التي تقام في المحافظات والألوية، حسب متطلبات كل مدينة وأولوياتها، ساهمت أيضًا في توفير فرص عمل للشباب والشابات.

وأكد النعيمات أن لواء دير علا حظي بنصيب كبير من الدعم الملكي خلال السنوات السابقة، وما زال مستمرًا، حيث شهد اللواء توسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، وافتتاحه من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مما شكل إضافة نوعية لتحسين الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في اللواء. كما ساهمت إعادة تأهيل طريق العارضة في التخفيف على المزارعين والمواطنين في نقل منتجاتهم إلى الأسواق الأخرى.

وقال رئيس مجلس غرفة تجارة السلط، سعد البزبز الحياري، إن جلالة الملك وضع نصب عينيه على تطوير الوضع الاقتصادي للمحافظات من خلال لقائهات الدولية، وجذب الاستثمار، وتحسين الخدمات. وكانت رؤيته من خلال إنشاء مجلس اللامركزية، وتوزيع المكتسبات بعدالة، وتحسين البنية التحتية، وهو دليل واضح على الاهتمام الملكي بتطوير المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة لكل التوجيهات من قبل الحكومة لإنجاز المشاريع، ليكون الأردن نموذجًا بين الدول.

وأشار إلى أن اهتمام جلالة الملك بالاقتصاد ينبع من إيمانه العميق بأن الاقتصاد عنصر مهم في بناء المواطن والوطن. ولا يخفى على أحد أن الاستثمار وتوفير فرص العمل أصبحا ركيزتين أساسيتين في جميع خطابات جلالة الملك، لتخفيض معدلات البطالة، حيث دأب على تكريم أصحاب العمل والمشاريع، وزيارتهم، وحثهم على الاستمرار، دعمًا وتشجيعًا.

وقال رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية، عبد الله العدوان، إن عيد الجلوس الملكي لجلالة الملك الـ 26 يشكل نقطة مضيئة في مسيرة التنمية الأردنية، التي شهدت نهضة في جميع القطاعات. حيث ركز جلالته على الاستمرار في نهج الهاشميين، وتطوير المملكة منذ مرحلة التأسيس، بدءًا من النهضة التعليمية، ببناء المدارس والجامعات، والتركيز على التعليم التقني والمهني، لإنشاء جيل متسلح بالمهن، فالتعليم هو نقطة الانطلاق، متسلحًا بالعلم والمعرفة.

وأضاف العدوان أن اهتمام جلالة الملك بتطوير الزراعة في جميع مناطق المملكة، باستخدام الطرق الحديثة، والابتعاد عن الطرق التقليدية، أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية، وأصبح لدينا منتج محلي له سمعته في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات السياحية، وتقديم الخدمات السياحية، شهد تطورًا كبيرًا ساهم في دعم الموازنة العامة.

وبين أن منطقة البحر الميت أصبحت منطقة تنموية، في عهد جلالته، تتميز بوجود العديد من الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى فرص استثمارية متنوعة في مجالات الفنادق، والمنتجعات الصحية، والمرافق الترفيهية. حيث تتجاوز الاستثمارات في المنطقة المليار دينار، مع وجود مشاريع جديدة تحت الإنشاء، ويبلغ عدد الغرف الفندقية أكثر من 2400 غرفة، بالإضافة إلى مشاريع سياحية متنوعة تستهدف أنماطًا سياحية مختلفة، تتناسب مع جميع الزوار. كما أن هذه المنتجات أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والمحلي، وركيزة للنهوض بالواقع الاقتصادي في المنطقة، حيث توظف الآلاف من أبناء مناطق الاغوار.

من جهته، أكد مدير مستشفى الأميرة إيمان في معدي، بلواء دير علا، الدكتور عبد العزيز العواملة أن توجيه الحكومات بالاهتمام بالقطاع الصحي خلال سنوات جلوس جلالة الملك أظهر مدى اهتمامه الكبير بصحة المواطن الأردني. حيث عمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال المشاريع التي أمر بها جلالته في المحافظات، وتزويد المستشفيات بأجهزة حديثة، وكوادر طبية مؤهلة لضمان توفر الخدمات في جميع المناطق البعيدة عن المركز.

وأشار العواملة إلى أن الفترة القياسية التي شهدتها مستشفى الأميرة إيمان في معدي، خلال مشروع التوسعة في أشهر قليلة، خير دليل على متابعة جلالته لكل المشاريع التي أمر بتنفيذها، خاصة في المحافظات الطرفية.

--(بترا )

ون/اه/ ع ط

08/06/2025 14:38:34





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