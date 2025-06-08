فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش
(MENAFN- Jordan News Agency) جرش، 8 حزيران (بترا) – علي فريحات - عبّرت الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة جرش عن اعتزازها بالنهج الهاشمي الحكيم في إرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، وترسيخ معالم المؤسسية والحرية والديمقراطية، ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات الكبيرة والمكاسب الوطنية، حيث حظي بالمكانة العالية المرموقة بين الأمم.
وأكدوا لوكالة الانباء الأردنية اليوم أن ذكرى جلوس جلالة عبدالله الثاني على العرش تعيد إلى أذهان الأردنيين مسيرة التضحيات والفداء والبطولات التي سطرها أبناء الأردن البواسل دفاعًا عن سيادة الدولة الأردنية وقرارها الحر، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات، وهو أمر لا نقاش فيه، وخط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكد محافظ جرش بالوكالة، الدكتور محمد العوامرة، أن محافظة جرش شهدت منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية العديد من المحطات التي شكلت نقطة انطلاق نحو تلبية طموحات الأردنيين للوصول إلى التطور والنماء، مبينًا أن الزيارة الملكية للمحافظة كانت دائمًا تحمل في طياتها الخير لأبناء المحافظة، منها افتتاح مشروعات ومبادرات ملكية، كحديقة العامة، ومركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة، لتقديم الرعاية الفضلى وجميع أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم في المجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.
وأضاف أن المحافظة شهدت تحديثًا وتطورًا في مختلف المجالات في عهد جلالته، حيث نفذ في المحافظة أكثر من 1300 مشروع ومبادرة، بقيمة مالية ضخمة، إذ حصل قطاع البلديات على أكثر من 63 مليون دينار من خلال تنفيذ 103 مشاريع، فيما حصل قطاع المياه والصرف الصحي على أكثر من 76 مليون دينار لتنفيذ قرابة 36 مشروعًا، وقطاع الأشغال العامة والإسكان على أكثر من 18 مليون دينار، إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذت 455 مشروعًا، وزُرعت في قطاع الزراعة أكثر من 14 مليون دينار لتنفيذ نحو 31 مشروعًا.
وأشار إلى أن قطاع التربية والتعليم حصل على 150 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع فيه 48، وقطاع السياحة والآثار على أكثر من 8 ملايين دينار، وبلغ عدد المشاريع 38 مشروعًا، والصحة على 32 مليون دينار، لتنفيذ 22 مشروعًا، والثقافة على أكثر من 2.8 مليون دينار، لتنفيذ عدة مشاريع.
وأوضح أن قطاع الشباب حصل على 3.5 ملايين دينار لتنفيذ أكثر من 40 مشروعًا، فيما حصل قطاع التنمية الاجتماعية على 11 مليون دينار لتنفيذ 525 مشروعًا، والبيئة على 238 ألف دينار لتنفيذ 7 مشاريع، بالإضافة إلى النقل الذي حصل على 4.3 ملايين دينار، لتنفيذ عدد من المشاريع، بالإضافة إلى إنشاء 46 مدرسة حكومية، وإعادة وصيانة وترميم عدد من المدارس، وتحسين البنية التحتية، وفتح عدد من الطرق الرئيسية.
وأكد النائب محمد هديب أن جلوس جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني على العرش يجسد التطلعات الهاشمية، والامتداد الأصيل لبني هاشم، هؤلاء الرجال الغر الميامين، ضمير الأمة، ومبعث عزها وفخارها، ومحط أنظارها وآمالها الطموحة. كما آمن جلالته بأهمية تأهيل المواطن، والعمل على تحسين نوعية الإنتاج، بما يضمن استمرارية التقدم والتطور في المجالات الصناعية، والعلمية، والزراعية، والسياحية في مختلف الأصعدة.
وأشاد الوزير الأسبق، الدكتور عاطف عضيبات، بجهود جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية في سبيل رفعة الوطن وتطويره، من خلال توجيهاته بالسير بمسارات التحديث الثلاث، ومواقفه تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأضاف أن الزيارة الملكية لجرش مثلت نهجًا دائمًا لقائد البلاد الذي يبادل شعبه بالحب والولاء والانتماء، مبينًا أن محافظة جرش شهدت على مدار أكثر من 25 عامًا عطاءً ملكيًا سخياً ومتواصلاً، إضافةً إلى مبادرات ومكارم ومشروعات تنموية في جميع مناطقها ومخيماتها، شكّلت علامة فارقة في تاريخ المحافظة، ولاسيما في مجال الاستثمار في قطاع السياحة لتحقيق التنمية الشاملة.
وثمن رئيس مجلس المحافظة، رائد العتوم، الاهتمام الملكي بالمحافظة منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، وتنفيذ العديد من المبادرات الملكية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، من بينها قطاعات صحية، وتعليمية، وزراعية، وخدمية، وسياحية، ورعاية اجتماعية، ومشروعات إنتاجية مدرة للدخل، فضلاً عن تعزيز دور المرأة والشباب، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، بما يتلاءم مع الأولويات التنموية واحتياجات المجتمع المحلي والفئات المستهدفة في المحافظة.
وأكد رئيس بلدية جرش، أحمد العتوم، أن جرش تتميز بموقع استراتيجي يجعلها نقطة جذب سياحية فريدة، فهي تقع بين عمان والزرقاء وإربد وعجلون والمفرق، مما ساهم في تعزيز دور المدينة كوجهة سياحية تجمع بين جمال التضاريس والمواقع الأثرية. مشيرًا إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، تم العمل على ربط المدينة الأثرية بالحضرية، وطرح عطاءات لتطوير الوسط التجاري، وإعادة تأهيله بالتعاون مع وزارة السياحة، والعمل على دمج أهالي جرش في مشروع السياحة، وتقديم دورات تدريبية للمهتمين بالسياحة، مع وجود 85 مشروعًا منزليًا مرخصًا مجانًا من قبل البلدية.
وقال مدير ثقافة جرش، الدكتور عقل القادري، إن لاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالإبداع، ومبادراته الكريمة، كانتا ترجمة حقيقية للنهوض بالحركة الثقافية والفنية، كفعل تنويري، عرّف بالطاقات الأردنية الخلّاقة، وأبرز رسالة أردنية طموحة في التعبير الإبداعي، وتنمية القدرات الإبداعية، وتجاوز الحدود، وتعزيز التفاهم بين الثقافات الإنسانية.
وقال اللواء الركن المتقاعد، حسن القيام، إن المتقاعدين العسكريين جنود أوفياء، سيبقون في خندق الوطن، وهم مخزون استراتيجي من الكفاءات القيادية والإدارية والمهنية، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها نادي المتقاعدين العسكريين في جرش، الذي أنشئ بمكرمة ملكية.
وبين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش، زيد زبون، أن جلالته كان الأقرب دائمًا لأبناء شعبه، وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم، فكانت المبادرات التي يطلقها الملك، تصب في إطار توفير سبل العيش الكريم، وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، كما أنها ترجمة حقيقية لرؤى جلالته الحكيمة، التي تستشرف المستقبل، وتبني الأردن الحديث والعصري، الأردن الذي يسوده العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وصولًا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل، وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني.
وأكدوا لوكالة الانباء الأردنية اليوم أن ذكرى جلوس جلالة عبدالله الثاني على العرش تعيد إلى أذهان الأردنيين مسيرة التضحيات والفداء والبطولات التي سطرها أبناء الأردن البواسل دفاعًا عن سيادة الدولة الأردنية وقرارها الحر، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات، وهو أمر لا نقاش فيه، وخط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكد محافظ جرش بالوكالة، الدكتور محمد العوامرة، أن محافظة جرش شهدت منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية العديد من المحطات التي شكلت نقطة انطلاق نحو تلبية طموحات الأردنيين للوصول إلى التطور والنماء، مبينًا أن الزيارة الملكية للمحافظة كانت دائمًا تحمل في طياتها الخير لأبناء المحافظة، منها افتتاح مشروعات ومبادرات ملكية، كحديقة العامة، ومركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة، لتقديم الرعاية الفضلى وجميع أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم في المجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.
وأضاف أن المحافظة شهدت تحديثًا وتطورًا في مختلف المجالات في عهد جلالته، حيث نفذ في المحافظة أكثر من 1300 مشروع ومبادرة، بقيمة مالية ضخمة، إذ حصل قطاع البلديات على أكثر من 63 مليون دينار من خلال تنفيذ 103 مشاريع، فيما حصل قطاع المياه والصرف الصحي على أكثر من 76 مليون دينار لتنفيذ قرابة 36 مشروعًا، وقطاع الأشغال العامة والإسكان على أكثر من 18 مليون دينار، إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذت 455 مشروعًا، وزُرعت في قطاع الزراعة أكثر من 14 مليون دينار لتنفيذ نحو 31 مشروعًا.
وأشار إلى أن قطاع التربية والتعليم حصل على 150 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع فيه 48، وقطاع السياحة والآثار على أكثر من 8 ملايين دينار، وبلغ عدد المشاريع 38 مشروعًا، والصحة على 32 مليون دينار، لتنفيذ 22 مشروعًا، والثقافة على أكثر من 2.8 مليون دينار، لتنفيذ عدة مشاريع.
وأوضح أن قطاع الشباب حصل على 3.5 ملايين دينار لتنفيذ أكثر من 40 مشروعًا، فيما حصل قطاع التنمية الاجتماعية على 11 مليون دينار لتنفيذ 525 مشروعًا، والبيئة على 238 ألف دينار لتنفيذ 7 مشاريع، بالإضافة إلى النقل الذي حصل على 4.3 ملايين دينار، لتنفيذ عدد من المشاريع، بالإضافة إلى إنشاء 46 مدرسة حكومية، وإعادة وصيانة وترميم عدد من المدارس، وتحسين البنية التحتية، وفتح عدد من الطرق الرئيسية.
وأكد النائب محمد هديب أن جلوس جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني على العرش يجسد التطلعات الهاشمية، والامتداد الأصيل لبني هاشم، هؤلاء الرجال الغر الميامين، ضمير الأمة، ومبعث عزها وفخارها، ومحط أنظارها وآمالها الطموحة. كما آمن جلالته بأهمية تأهيل المواطن، والعمل على تحسين نوعية الإنتاج، بما يضمن استمرارية التقدم والتطور في المجالات الصناعية، والعلمية، والزراعية، والسياحية في مختلف الأصعدة.
وأشاد الوزير الأسبق، الدكتور عاطف عضيبات، بجهود جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية في سبيل رفعة الوطن وتطويره، من خلال توجيهاته بالسير بمسارات التحديث الثلاث، ومواقفه تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأضاف أن الزيارة الملكية لجرش مثلت نهجًا دائمًا لقائد البلاد الذي يبادل شعبه بالحب والولاء والانتماء، مبينًا أن محافظة جرش شهدت على مدار أكثر من 25 عامًا عطاءً ملكيًا سخياً ومتواصلاً، إضافةً إلى مبادرات ومكارم ومشروعات تنموية في جميع مناطقها ومخيماتها، شكّلت علامة فارقة في تاريخ المحافظة، ولاسيما في مجال الاستثمار في قطاع السياحة لتحقيق التنمية الشاملة.
وثمن رئيس مجلس المحافظة، رائد العتوم، الاهتمام الملكي بالمحافظة منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، وتنفيذ العديد من المبادرات الملكية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، من بينها قطاعات صحية، وتعليمية، وزراعية، وخدمية، وسياحية، ورعاية اجتماعية، ومشروعات إنتاجية مدرة للدخل، فضلاً عن تعزيز دور المرأة والشباب، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، بما يتلاءم مع الأولويات التنموية واحتياجات المجتمع المحلي والفئات المستهدفة في المحافظة.
وأكد رئيس بلدية جرش، أحمد العتوم، أن جرش تتميز بموقع استراتيجي يجعلها نقطة جذب سياحية فريدة، فهي تقع بين عمان والزرقاء وإربد وعجلون والمفرق، مما ساهم في تعزيز دور المدينة كوجهة سياحية تجمع بين جمال التضاريس والمواقع الأثرية. مشيرًا إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، تم العمل على ربط المدينة الأثرية بالحضرية، وطرح عطاءات لتطوير الوسط التجاري، وإعادة تأهيله بالتعاون مع وزارة السياحة، والعمل على دمج أهالي جرش في مشروع السياحة، وتقديم دورات تدريبية للمهتمين بالسياحة، مع وجود 85 مشروعًا منزليًا مرخصًا مجانًا من قبل البلدية.
وقال مدير ثقافة جرش، الدكتور عقل القادري، إن لاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالإبداع، ومبادراته الكريمة، كانتا ترجمة حقيقية للنهوض بالحركة الثقافية والفنية، كفعل تنويري، عرّف بالطاقات الأردنية الخلّاقة، وأبرز رسالة أردنية طموحة في التعبير الإبداعي، وتنمية القدرات الإبداعية، وتجاوز الحدود، وتعزيز التفاهم بين الثقافات الإنسانية.
وقال اللواء الركن المتقاعد، حسن القيام، إن المتقاعدين العسكريين جنود أوفياء، سيبقون في خندق الوطن، وهم مخزون استراتيجي من الكفاءات القيادية والإدارية والمهنية، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها نادي المتقاعدين العسكريين في جرش، الذي أنشئ بمكرمة ملكية.
وبين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش، زيد زبون، أن جلالته كان الأقرب دائمًا لأبناء شعبه، وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم، فكانت المبادرات التي يطلقها الملك، تصب في إطار توفير سبل العيش الكريم، وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، كما أنها ترجمة حقيقية لرؤى جلالته الحكيمة، التي تستشرف المستقبل، وتبني الأردن الحديث والعصري، الأردن الذي يسوده العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وصولًا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل، وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الهلال الأحمر تدعم مشروع الأضاحي في محافظتين يمنيتين
مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على "تواطؤ" الحكومة في حرب غزة
طرق دبي تبدأ تنفيذ أعمال التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً
شهيد باستهداف الاحتلال خيام النازحين بالمواصي
جيش الاحتلال يتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بـ الإرهاب
عيد الجلوس الملكي السادس والعشرون..مسيرة مستمرة من البناء والتحديث بالأردن