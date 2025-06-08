فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش

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جرش، 8 حزيران (بترا) – علي فريحات - عبّرت الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة جرش عن اعتزازها بالنهج الهاشمي الحكيم في إرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، وترسيخ معالم المؤسسية والحرية والديمقراطية، ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات الكبيرة والمكاسب الوطنية، حيث حظي بالمكانة العالية المرموقة بين الأمم.وأكدوا لوكالة الانباء الأردنية اليوم أن ذكرى جلوس جلالة عبدالله الثاني على العرش تعيد إلى أذهان الأردنيين مسيرة التضحيات والفداء والبطولات التي سطرها أبناء الأردن البواسل دفاعًا عن سيادة الدولة الأردنية وقرارها الحر، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات، وهو أمر لا نقاش فيه، وخط أحمر لا يمكن تجاوزه.وأكد محافظ جرش بالوكالة، الدكتور محمد العوامرة، أن محافظة جرش شهدت منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية العديد من المحطات التي شكلت نقطة انطلاق نحو تلبية طموحات الأردنيين للوصول إلى التطور والنماء، مبينًا أن الزيارة الملكية للمحافظة كانت دائمًا تحمل في طياتها الخير لأبناء المحافظة، منها افتتاح مشروعات ومبادرات ملكية، كحديقة العامة، ومركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة، لتقديم الرعاية الفضلى وجميع أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم في المجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.وأضاف أن المحافظة شهدت تحديثًا وتطورًا في مختلف المجالات في عهد جلالته، حيث نفذ في المحافظة أكثر من 1300 مشروع ومبادرة، بقيمة مالية ضخمة، إذ حصل قطاع البلديات على أكثر من 63 مليون دينار من خلال تنفيذ 103 مشاريع، فيما حصل قطاع المياه والصرف الصحي على أكثر من 76 مليون دينار لتنفيذ قرابة 36 مشروعًا، وقطاع الأشغال العامة والإسكان على أكثر من 18 مليون دينار، إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذت 455 مشروعًا، وزُرعت في قطاع الزراعة أكثر من 14 مليون دينار لتنفيذ نحو 31 مشروعًا.وأشار إلى أن قطاع التربية والتعليم حصل على 150 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع فيه 48، وقطاع السياحة والآثار على أكثر من 8 ملايين دينار، وبلغ عدد المشاريع 38 مشروعًا، والصحة على 32 مليون دينار، لتنفيذ 22 مشروعًا، والثقافة على أكثر من 2.8 مليون دينار، لتنفيذ عدة مشاريع.وأوضح أن قطاع الشباب حصل على 3.5 ملايين دينار لتنفيذ أكثر من 40 مشروعًا، فيما حصل قطاع التنمية الاجتماعية على 11 مليون دينار لتنفيذ 525 مشروعًا، والبيئة على 238 ألف دينار لتنفيذ 7 مشاريع، بالإضافة إلى النقل الذي حصل على 4.3 ملايين دينار، لتنفيذ عدد من المشاريع، بالإضافة إلى إنشاء 46 مدرسة حكومية، وإعادة وصيانة وترميم عدد من المدارس، وتحسين البنية التحتية، وفتح عدد من الطرق الرئيسية.وأكد النائب محمد هديب أن جلوس جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني على العرش يجسد التطلعات الهاشمية، والامتداد الأصيل لبني هاشم، هؤلاء الرجال الغر الميامين، ضمير الأمة، ومبعث عزها وفخارها، ومحط أنظارها وآمالها الطموحة. كما آمن جلالته بأهمية تأهيل المواطن، والعمل على تحسين نوعية الإنتاج، بما يضمن استمرارية التقدم والتطور في المجالات الصناعية، والعلمية، والزراعية، والسياحية في مختلف الأصعدة.وأشاد الوزير الأسبق، الدكتور عاطف عضيبات، بجهود جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية في سبيل رفعة الوطن وتطويره، من خلال توجيهاته بالسير بمسارات التحديث الثلاث، ومواقفه تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأضاف أن الزيارة الملكية لجرش مثلت نهجًا دائمًا لقائد البلاد الذي يبادل شعبه بالحب والولاء والانتماء، مبينًا أن محافظة جرش شهدت على مدار أكثر من 25 عامًا عطاءً ملكيًا سخياً ومتواصلاً، إضافةً إلى مبادرات ومكارم ومشروعات تنموية في جميع مناطقها ومخيماتها، شكّلت علامة فارقة في تاريخ المحافظة، ولاسيما في مجال الاستثمار في قطاع السياحة لتحقيق التنمية الشاملة.وثمن رئيس مجلس المحافظة، رائد العتوم، الاهتمام الملكي بالمحافظة منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية، وتنفيذ العديد من المبادرات الملكية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، من بينها قطاعات صحية، وتعليمية، وزراعية، وخدمية، وسياحية، ورعاية اجتماعية، ومشروعات إنتاجية مدرة للدخل، فضلاً عن تعزيز دور المرأة والشباب، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، بما يتلاءم مع الأولويات التنموية واحتياجات المجتمع المحلي والفئات المستهدفة في المحافظة.وأكد رئيس بلدية جرش، أحمد العتوم، أن جرش تتميز بموقع استراتيجي يجعلها نقطة جذب سياحية فريدة، فهي تقع بين عمان والزرقاء وإربد وعجلون والمفرق، مما ساهم في تعزيز دور المدينة كوجهة سياحية تجمع بين جمال التضاريس والمواقع الأثرية. مشيرًا إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، تم العمل على ربط المدينة الأثرية بالحضرية، وطرح عطاءات لتطوير الوسط التجاري، وإعادة تأهيله بالتعاون مع وزارة السياحة، والعمل على دمج أهالي جرش في مشروع السياحة، وتقديم دورات تدريبية للمهتمين بالسياحة، مع وجود 85 مشروعًا منزليًا مرخصًا مجانًا من قبل البلدية.وقال مدير ثقافة جرش، الدكتور عقل القادري، إن لاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالإبداع، ومبادراته الكريمة، كانتا ترجمة حقيقية للنهوض بالحركة الثقافية والفنية، كفعل تنويري، عرّف بالطاقات الأردنية الخلّاقة، وأبرز رسالة أردنية طموحة في التعبير الإبداعي، وتنمية القدرات الإبداعية، وتجاوز الحدود، وتعزيز التفاهم بين الثقافات الإنسانية.وقال اللواء الركن المتقاعد، حسن القيام، إن المتقاعدين العسكريين جنود أوفياء، سيبقون في خندق الوطن، وهم مخزون استراتيجي من الكفاءات القيادية والإدارية والمهنية، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها نادي المتقاعدين العسكريين في جرش، الذي أنشئ بمكرمة ملكية.وبين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش، زيد زبون، أن جلالته كان الأقرب دائمًا لأبناء شعبه، وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم، فكانت المبادرات التي يطلقها الملك، تصب في إطار توفير سبل العيش الكريم، وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، كما أنها ترجمة حقيقية لرؤى جلالته الحكيمة، التي تستشرف المستقبل، وتبني الأردن الحديث والعصري، الأردن الذي يسوده العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وصولًا إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل، وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء وبنات الشعب الأردني.