فنجان العيد..سُطور محفورة في كتاب الكرم الأردني

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عمان 8 حزيران (بترا)- رانا النمرات - مع إشراق صباحات تتعطر فيه الأجواء بالتكبير، تتهيأ البيوت الأردنية لطقوس لا تُشبه أي مناسبة أخرى، تبدأ من صلاة العيد وتنتهي بصوت الأطفال وهم يلهون بفرح العيد في الحارات، ولكن وسط هذه الأجواء العامرة، يبرز مشهد ثابت ومتكرر، لا يمكن أن يمر صباح العيد بدونه، هو إعداد القهوة العربية؛ فهي ليست مجرد مشروب ساخن، بل فعل رمزي مكثف، يحمل ذاكرة جماعية كاملة، ويمثل جزءًا من بنية الضيافة وثقافة التواصل في المجتمع الأردني.

في صباحات العيد، لا يُحضر فنجان القهوة على عجل، بل يُعد بحرص يشبه طقسًا مقدسًا. تسبق نكهته خطوات الضيوف، وترافق رائحته دفء اللقاءات. هو أول ما يُقدَّم، وأهم ما يُعدّ، وتكاد لا تخلو جلسة عائلية أو عشائرية منه، فالقهوة، منذ قرون، شكّلت مفتاحًا غير مكتوب لباب الكرم الأردني، وإشارة رمزية على حسن الاستقبال، واحترام المكانة الاجتماعية، واستمرارية التقاليد.

في البادية الأردنية، حيث الجذور العشائرية أكثر رسوخًا، تبقى القهوة جزءًا لا يتجزأ من الطقوس التي تُمارس بكل دقة، فالتحضير يبدأ قبل بزوغ الشمس، حيث يُحمّص البن على النار، ويُدقّ باستخدام "المهباش" في إيقاع شبه موسيقي يُعلن بدء الاستعداد لاستقبال العيد والضيوف، هذا المشهد يتكرر جيلاً بعد جيل، ويؤدي وظيفة تتجاوز تقديم الضيافة إلى أداء واجب اجتماعي يحمل في طياته معاني الشرف، والنخوة، والانتماء إلى العشيرة والأرض.

وكما أوضح العين السابق طلال صيتان الماضي في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تُعدّ القهوة العربية رمزًا أصيلًا من رموز الموروث الاجتماعي الأردني، خصوصًا لدى أبناء العشائر والبادية، مشيرًا إلى أنها تُعد أولى مظاهر التكريم للضيف، وأن استقبال الضيف لا يكتمل دون تقديمها.

وأضاف، أن فنجان القهوة يحمل دلالات عميقة في المجتمع الأردني؛ إذ يُلزم الضيف بشرب الفنجان الأول، المعروف بـ"فنجان الضيف"، فيما يُعبّر الفنجان الثاني، "فنجان الكيف"، عن إعجابه بمذاق القهوة. أما الفنجان الثالث، "فنجان السيف"، فيُعدّ إعلانًا رمزيًا عن استعداد الضيف للدفاع عن أهل البيت عند الحاجة، في تجسيد واضح لقيم الشهامة والنخوة.

وأشار إلى أن القهوة في السابق كانت تُشترى من التجار القادمين من الشام وفلسطين والعراق والحجاز، حيث كانت الحدود مفتوحة والتنقل متاحًا قبل اتفاقية سايكس بيكو، لافتًا إلى أن الإبل كانت وسيلة النقل الرئيسية آنذاك، خصوصًا لدى أبناء البادية.

وفي سياق الإجابة على عدد من التساؤلات التي طُرحت عليه، أوضح العين صيتان، أن طقوس القهوة في أيام العيد لا تختلف كثيرًا عن الأيام الأخرى، إلا أن إعدادها يبدأ باكرًا صبيحة العيد لتواكب أجواء الفرح، وتُقدَّم كأول مظاهر الترحيب.

وأكد، أن المكونات الأساسية للقهوة لا تزال كما هي: القهوة والهيل، رغم دخول بعض الإضافات الحديثة، مثل الزعفران والزنجبيل والقهوة سريعة التحضير.

وبيّن، أن القهوة لا تزال تحتفظ بمكانتها كرمز للتكريم في زيارات الأهل والأقارب، مشددًا على أنه لا يُعذر المُضيف في عدم تقديمها، حتى وإن كان الضيف من أقرب الناس.

وحول دور المرأة في إعداد القهوة، قال إن هذا الدور كان في الماضي حكرًا على الرجال، وكان يتم تحضيرها في قسم الرجال داخل "الربعة" في بيت الشعر، إلا أن تطور المجتمعات ساهم في دخول المرأة هذا المجال، وأثبتت جدارتها في إعداد القهوة على أصولها.

وفيما يتعلق بصب القهوة، أوضح أنه كان هناك أشخاص مخصصون لهذه المهمة داخل البيت، بينما كان يقوم بها في أحيان كثيرة أبناء البيت أو المضيف نفسه، في مشهد يُجسّد عراقة الكرم العربي الذي لا يرتبط بالمكانة الاجتماعية.

وقال مدير مركز البادية الجنوبية للتدريب والعمل التطوعي خالد الجازي خالد سالم هيشان الجازي، إن القهوة العربية تُعدّ إحدى أهم الرموز الثقافية والاجتماعية التي لا تزال حاضرة بقوة في المجتمع الأردني، وخصوصاً في البادية، حيث تحافظ على مكانتها كجزء أصيل من التقاليد والعادات التي تعكس الكرم وحسن الضيافة.

وأوضح، أن أصل القهوة العربية يعود إلى اليمن في القرن السادس عشر، حيث انتقلت إلى الأردن منذ ما يقارب 1800 عام عبر الحجاز، مصاحبةً لقوافل الحج والتجارة التي كانت تمر عبر الجزيرة العربية إلى بلاد الشام.

وأضاف، أن القهوة العربية لا تُقدَّم فقط كمجرد واجب ضيافة، بل تشكّل ركناً أساسياً في المناسبات الاجتماعية المختلفة، مثل العطوات، والصلح، والخطوبة، والأفراح، كما تُقدَّم خلال عيد الأضحى المبارك إلى جانب التمر والحلوى، وذلك لكثرة اللقاءات الأسرية والزيارات الاجتماعية في هذا العيد.

وبيّن، أن طريقة تحضير القهوة تختلف بين البادية والمدن، مشيراً إلى أن أبناء البادية يحرصون على تحضيرها على الحطب طوال اليوم، وهو ما يُكسبها نكهة ومذاقاً خاصاً، بخلاف المدن والقرى حيث تُعدّ على الغاز وتُحفظ في سخانات.

وأردف قائلاً: "قهوة النار تُقدَّم مباشرة من الرماد إلى الضيف، ما يعكس كرم البادية الأصيل".

ولفت إلى أن هناك مثلاً شائعاً في البادية يقول: "القهوة للكيف" موضحاً أن القهوة تُقدَّم للاستمتاع والمزاج لا كواجب شكلي فقط.

وأكد، أن القهوة تُمثّل عنصراً أساسياً في الأعياد، وستظل متوارثة بين الأجيال طالما ظل الترابط الاجتماعي والعائلي قائماً، مشدداً على أن القهوة الحديثة لا تُلغي الأصل، بل تُعدّ امتداداً له وجزءاً من تطوره.

وشرح الجازي، أن من شروط تقديم القهوة أن تُقدَّم ساخنة، وأن يُصب منها نصف الفنجان أو أقل، احتراماً للتقاليدن وتبدأ عملية الصب من اليمين، إلا في حالات الجاهات والعطوات، حيث تُقدَّم بدايةً لكبير الجاه، ويُوضع الفنجان أمامه حتى تُقضى الحاجة.

وحذّر من تقديم القهوة وهي "باردة" أو "صايدة"، مبيناً أن ذلك يُعدّ في عرف البادية علامة على وجود خلل في التحضير، أو يُفهم منه إيحاء سلبي لا يليق بالمقام، سواء كان في إعدادها أو في نية من يقدمها.

وختم الجازي حديثه بالتأكيد على أن "القهوة العربية ليست مجرد مشروب، بل ثقافة متجذرة تعكس أصالة المجتمع الأردني، وستبقى حاضرة بقوة في وجدان الأجيال القادمة، ما دام هناك من يتمسك بقيم الضيافة والترابط الاجتماعي".

--(بترا)

رن/م د/م ق

08/06/2025 14:50:13





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