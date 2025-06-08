سانتوس يعلن إصابة نيمار بفيروس كورونا

MENAFN - Al-Bayan) ذكرت وسائل إعلام برازيلية نقلا عن بيان لنادي سانتوس أن مهاجمه نيمار غاب عن الملاعب بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وظهرت أعراض المرض على المهاجم (33 عاما) يوم الخميس الماضي واُستبعد على الفور من أنشطة الفريق. وأكد النادي البرازيلي أمس السبت أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب نيمار عن الملاعب، ولم يرد فورا على طلب رويترز للتعليق.

وسيغيب نيمار بالفعل عن مباراة سانتوس المقبلة في فورتاليزا يوم الخميس المقبل بسبب الإيقاف.

وستكون مباراة فورتاليزا هي آخر مباراة لسانتوس قبل توقف الدوري البرازيلي بسبب كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

ولم يتم تحديد مستقبل مهاجم برشلونة السابق مع سانتوس، إذ انه من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي.

ورغم الإصابات التي عرقلت مسيرته مع فريق طفولته لكنه شارك في 12 مباراة مع سانتوس في كافة المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.