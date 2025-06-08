"سوفرينتي" لجودلفين يهدي الإمارات إنجازاً جديداً في أمريكا

MENAFN - Al-Bayan) أهدى المهر ((سوفرينتي)) بشعار جودلفين إنجازاً جديداً لخيول الإمارات بعد فوزه بلقب أحد أهم الألقاب العالمية ((بيلمونت ستيكس)) في الجولة الختامية للتاج الثلاثي الأمريكي على مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية ليواصل نجم جودلفين تألقه بعد إحرازه لقب أحد أعرق السباقات العالمية ((ديربي كنتاكي)) قبل نحو شهر.

وأهدى ((سوفرينتي)) الشعار الأزرق الملكي اللقب الثاني في السباق الشهير ((بيلمونت ستيكس)) بعد إنجاز ((إسينشال كواليتي)) في عام 2021.، ليعزز موقعه أفضل مهر بعمر ثلاث سنوات في أمريكا الشمالية بفوز رائع في السباق البالغة مسافته 2000 متر من الفئة الأولى بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت مسجلاً زمناً قدره 2.0.69 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن منافسه ((جورناليزم)) بقيادة امبورتو ريسبولي وإشراف مايكل مكارثي فيما جاء في المركز الثالث ((بايزا)) بقيادة فلافين برات وإشراف جون شيريفس.

وتكرر السيناريو بين البطل والوصيف للمرة الثانية بعد أن كان الفارق بين الجوادين في ديربي كنتاكي الشهر الماضي طولاً ونصف طول، حيث أطلق ((سوفرينتي)) العنان في ذلك السباق لانطلاقة قوية في المسار المستقيم على أرضية موحلة مشبعة بمياه الأمطار، ليمنح جودلفين أول فوز له في السباق الأمريكي المشهور بعبارة ((رن فور ذا روزيس)).

وأعرب مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في ((جودلفين)) بالولايات المتحدة عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: إنها أكثر المشاعر روعة في العالم بعد تحقيق هذا الإنجاز، حيث تم تدريب ((سوفرينتي)) بدقة متناهية من قبل بيل وفريقه ليأتي هنا بعد راحة استمرت خمسة أسابيع، وكنا نعلم أنه حصان جيد قبل ديربي كنتاكي وقد أظهر قدراته في ذلك اليوم، لذلك فإن العودة إلى هذا التحدي وإثبات نفسه مجدداً، والفوز على حصان رائع مثل ((جورناليزم))، تعد نتيجة رائعة.

وأضاف: من الرائع الفوز باثنتين من جولات التاج الثلاثي، ونحن سعداء جداً بذلك، كانت الخطة هي المجيء إلى هنا بعد الديربي، وقد أسهم ذلك في تشكيل ملامح نسخة رائعة من السباق ضمت بطل الديربي وبطل بريكنيس في مواجهة على لقب بيلمونت، واتخذنا قرار المجيء إلى هنا بعد أيام قليلة من الديربي وأشعر بأن هذا القرار كان مبرراً بناءً على الأداء الرائع الذي شهدناه اليوم، حيث تحدثنا عن التصرف الأفضل تجاه الجواد الذي بذل مجهوداً كبيراً في الديربي، ولقد استهل موسمه في سباق فاونتين أوف يوث ولم يكن لديه سوى أربعة أسابيع قبل ديربي فلوريدا.

وتابع: رأينا مدى تحسن حالته في الأسابيع الخمسة التي مر بها خلال الرحلة من فلوريدا داربي إلى كنتاكي داربي، واعتقدنا أن خمسة أسابيع أخرى بين كنتاكي داربي وبيلمونت كانت المسار الصحيح والمناسب للجواد، وكنا نسعى لاستبقاء قدرات الحصان طوال العام، مع الحفاظ به كجواد متميز على المدى الطويل، وهناك سباقات أخرى في المستقبل نود الفوز بها مثل ترافيرس والفوز به يمثل إنجازاً خاصاً، وسبق لنا الفوز به، ولكنني لا أعتقد أن بيل قد فاز به، لذا سيكون أمراً رائعاً له.

واختتم قائلاً: سيكون رائعاً، إذا ظل الحصان بصحة جيدة، أن نشارك في ديل مار من أجل المنافسة على لقب بريدرز كب كلاسيك، وهو سباق شاركنا فيه عدة مرات ولم تتح لنا الفرصة للفوز به بعد.

من جانبه قال المدرب بيل موت إن مشهد المنافسة في الديربي تكرر مرة أخرى، فقد خرج الثلاثة الأوائل في الديربي بنفس المراكز الثلاثة الأولى هنا وبالتالي فإن مستوى الأداء متماسك، وهي ثلاثة خيول رائعة ويشعر بالسعادة بعودة ((سوفرينتي)) وتقديمه نفس الأداء الذي قدمه في الديربي، مشيراً إلى أن عدم المشاركة في سباق بريكنيس، كانت قراراً صحيحاً وكانت الأمور تسير بشكل رائع في الجولة الختامية من التاج الثلاثي.

بدوره، أكد الفارس جونيور ألفارادو، أن هذا هو جوهر السباقات، اثنان من الخيول الرائعة يتحديان بعضهما بعد أن قدم ((جورناليزم)) أداءً رائعاً مجدداً بعد عودته من سباق بريكنيس، حيث كافح بشدة ولم يجعل الأمور أسهل على حصانه البطل ((سوفرينتي)) الذي كان رائعاً في السباق واستحق الفوز بكل جدارة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، انطلق ((سوفرينتي)) الذي واجه أرضية أكثر جفافاً هذه المرة بشكل جيد ونافس على المركز الثالث على الجهة الداخلية لـ((أنكيجد)) في المرحلة الأولى من السباق، فيما استعاد ((جورناليزم)) توازنه بعد تعثره عند الخروج من البوابة لينضم إلى ثنائي الصدارة عند المنعطف الأول، حيث فتح ((رودريجوس)) و((كرودو)) هامشاً في المقدمة بفارق طولين عن بقية المجموعة، قبل أن يبدأ ((جورناليزم)) و((سوفرينتي)) في الاقتراب منهما عند منتصف المسافة، حيث كان كل منهما يراقب الآخر عن كثب لينطلق ((جورناليزم))، بطل ((بريكنيس ستيكس)) بالجهة الخارجية في المنعطف الأخير، بينما قام جونيور ألفارادو بتحويل مسار ((سوفرينتي)) نحو الخارج أيضاً لملاحقة منافسه ذاك عند بداية المسار المستقيم قبل أن ينتزع ((جورناليزم)) زمام الصدارة من ((رودريجوس)) عند علامة 1.5 فيرلونغ، لكنه لم يستطع مقاومة تحدي ((سوفرينتي))، الذي اقتحم الصدارة في الفيرلونغ الأخير قبل أن ينطلق بعيداً.

وتمت تهدئة ((سوفرينتي)) في الأمتار الأخيرة ليعبر خط النهاية متقدماً بثلاثة أطوال، مانحاً جودلفين فوزه الثاني في بيلمونت ستيكس بعد ((إسينشال كواليتي)) في 2021، فيما احتفظ ((بايزا))، الذي حل ثالثاً في ديربي كنتاكي، بنفس المركز بفارق ثلاثة أطوال ونصف طول.