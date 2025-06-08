حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق
(MENAFN- Al-Bayan) رمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة.
وتوجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.
ووصفت وكالة الأنباء السعودية حركة الحجاج على جسر الجمرات بأنها اتسمت بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى مقار سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.
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