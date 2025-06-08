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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

2025-06-08 08:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) رمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة.

وتوجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.

ووصفت وكالة الأنباء السعودية حركة الحجاج على جسر الجمرات بأنها اتسمت بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى مقار سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

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