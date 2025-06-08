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الدفاع المدني يتعامل مع حريق منزل بخلدا

الدفاع المدني يتعامل مع حريق منزل بخلدا

2025-06-08 07:18:26
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - اندلع حريق في منزل بمنطقة خلدا، اليوم الأحد، حيث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث خلال أقل من خمس دقائق.

وتواجد مدير مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق، برفقة كادر المركز، للإشراف على عمليات الإنقاذ والتأكد من سلامة السكان والممتلكات.

وقد بذلت الفرق المختصة جهودًا حثيثة للسيطرة على الحادث، مؤدية واجبها بكفاءة وسرعة.

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