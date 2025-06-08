الدفاع المدني يتعامل مع حريق منزل بخلدا
خبرني - اندلع حريق في منزل بمنطقة خلدا، اليوم الأحد، حيث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث خلال أقل من خمس دقائق.
وتواجد مدير مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق، برفقة كادر المركز، للإشراف على عمليات الإنقاذ والتأكد من سلامة السكان والممتلكات.
وقد بذلت الفرق المختصة جهودًا حثيثة للسيطرة على الحادث، مؤدية واجبها بكفاءة وسرعة.
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