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الهلال الأحمر تدعم مشروع كسوة العيد في الحديدة وتعز باليمن

الهلال الأحمر تدعم مشروع كسوة العيد في الحديدة وتعز باليمن

2025-06-08 07:18:05
(MENAFN- Al-Bayan) نفذت خلية الأعمال الإنسانية "HAC"، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع كسوة العيد للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز.

‏ ويستهدف المشروع تقديم كسوة العيد لـ35 ألف أسرة من الفقراء والمرضى والأيتام والنازحين في المحافظتين.

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