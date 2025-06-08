ولي العهد هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية، ضمنها سموه خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة ممثلة بكل الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ساهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه، مثمنا سموه استمرار وتلاحق أعمال التوسعة التي يشهدها بيت الله الحرام وازدهارها، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام وتعود عليهم بالنفع وتيسر أداء المناسك، مقدرا سموه الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية، ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما أولاه أخوه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحكومته الرشيدة ممثلة بكل الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من عناية كريمة ساهمت بكل جدارة في إنجاحه، مثمنا سموه الخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا سموه حفظه الله الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما يعكفان عليه من عمل دؤوب ومتواصل، ولما يوليانه من اهتمام معهود وجهود كبيرة من خلال التنسيق والتكامل بين كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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