ولي العهد هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

ولي العهد هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج
بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية، ضمنها سموه خالص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة ممثلة بكل الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ساهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه، مثمنا سموه استمرار وتلاحق أعمال التوسعة التي يشهدها بيت الله الحرام وازدهارها، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام وتعود عليهم بالنفع وتيسر أداء المناسك، مقدرا سموه الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما أولياه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446 هجرية، ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما أولاه أخوه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحكومته الرشيدة ممثلة بكل الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من عناية كريمة ساهمت بكل جدارة في إنجاحه، مثمنا سموه الخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام، واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك، والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، مقدرا سموه حفظه الله الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود - وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لما يعكفان عليه من عمل دؤوب ومتواصل، ولما يوليانه من اهتمام معهود وجهود كبيرة من خلال التنسيق والتكامل بين كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
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