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الأهلي الأردني يضم الهداف التاريخي للدوري الفلسطيني

الأهلي الأردني يضم الهداف التاريخي للدوري الفلسطيني

2025-06-08 07:13:21

خبرني - خبرني  - تعاقد الأهلي الأردني، الأحد، مع الحارس الأردني انطوان عوض ، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم للموسم المقبل ولمدة موسمين.

وتأتي الصفقة في إطار حرص إدارة النادي على تعزيز صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة،

ويُعد أنطون من أبرز المواهب الصاعدة في مركز الحراسة. 

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