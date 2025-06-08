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مهم جدا للأردنيين الراغبين بحضور كأس العالم في اميركا - فيديو

مهم جدا للأردنيين الراغبين بحضور كأس العالم في اميركا - فيديو

2025-06-08 07:13:21

خبرني - بعد التأهل التاريخي للمنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبح بإمكان الأردنيين التقدم للحصول على تأشيرة لحضور هذا الحدث العالمي.

التأشيرة المطلوبة هي تأشيرة B1/B2، وهي نفسها التأشيرة السياحية أو تأشيرة الزيارة للولايات المتحدة، ولكن مع إمكانية التقديم بغرض حضور كأس العالم، مما قد يعزز فرص القبول.
وتاليا فيديو يتم شرح خطوات زيادة فرص الحصول على تأشيرة B1/B2 عبر موقعنا:

 

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