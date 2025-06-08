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الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

2025-06-08 07:12:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الروسي الأحد شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وقال الجيش عبر تلغرام إن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".

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