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جيش الاحتلال يتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بـ الإرهاب

جيش الاحتلال يتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بـ الإرهاب

2025-06-08 07:12:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأنه "إرهابي" تابع لحركة حماس، وهو أمر نفاه محمود بصل.
وأعلن جيش الاحتلال أنه قام بتحليل "وثائق عُثر عليها خلال عمليات في قطاع غزة"، وتبين له أن محمود بصل كان "إرهابيا نشطا" في حماس.
ووزع جيش الاحتلال على وسائل الإعلام نسخا من أوراق قدّمها على أنها لوائح بأسماء أعضاء حركة حماس، من دون تحديد الظروف التي عثر فيها على هذه الوثائق غير المؤرخة.
ويتهم جيش الاحتلال محمود بصل بنشر معلومات كاذبة حول العمليات الإسرائيلية في غزة "لخدمة أهداف الحرب" لحماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007 وتصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وقال "هذا اتهام باطل. أنا لا أعمل في أي جناح عسكري. أنا موظف مدني ضمن الدفاع المدني في غزة ومعروف لدى الجميع".
وأضاف "سأظل أمارس عملي بما يخدم أبناء شعبنا ويحفظ أرواحهم وسلامتهم، ومهمتنا مهمة مدنية بحتة مكفولة لدى كل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصا اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين وعمل الدفاع المدني ينصب في هذا الإطار".
والدفاع المدني منظمة موجودة منذ عقود وتوظف طواقم إغاثة في قطاع غزة، خصوصا لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات.

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