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الصربي يوكانوفيتش مدرباً جديداً للنصر خلفاً لشرودر

الصربي يوكانوفيتش مدرباً جديداً للنصر خلفاً لشرودر

2025-06-08 07:11:56
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعيين الصربي سلافيسا يوكانوفيتش مدرباً جديداً للفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026 خلفاً للهولندي ألفريد شرودر. وغاب يوكانوفيتش عن الساحة الكروية في الموسمين الأخيرين بعد تجربة دينامو موسكو الذي أقاله من منصبه في مايو 2023 بعد الخسارة من أخمات غروزني على أرضه بثلاثية نظيفة، إلا أنه يملك مسيرة كروية جيدة سواء لاعبا أو مدربا.

وكان يوكانوفيتش لاعب وسط في منتخب يوغوسلافيا السابق ((1991- 2000)) وشارك في 64 مباراة دولية، وبدأ مشواره التدريبي مع بارتيزان بلغراد الصربي ((2007-2009)) ثم انتقل إلى موانغتونغ يونايتد التايلاندي ((2012-2013)) وليفسكي صوفيا البلغاري ((2013 )) وهيركوليس بالدرجة الأولى الإسبانية ((2014)) وواتفورد الإنجليزي ((2015)) وفولهام الإنجليزي بين 2015 و 2018، كما درب أيضا الغرافة القطري بين 2019 و 2021.

كما حقق يوكانوفيتش 5 ألقاب في مسيرته التدريبية منها 4 مع بارتيزان بلغراد، وهي ثنائية الدوري والكأس مرتين متتاليتين 2007 – 2008 و 2008 – 2009، والدوري التايلندي 2012، إضافة إلى عدة جوائز فردية.

كما لعب يوكانوفيتش للعديد من الأندية الأوروبية الشهيرة من بينها تينيريفي الاسباني وكان أحد نجوم ديبورتيفو لاكورونيا عندما حقق لقبه الوحيد التاريخي في الدوري الاسباني موسم 1999 – 2000، كما لعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي بين 2000 و 2002.

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