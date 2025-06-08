الصربي يوكانوفيتش مدرباً جديداً للنصر خلفاً لشرودر
وكان يوكانوفيتش لاعب وسط في منتخب يوغوسلافيا السابق ((1991- 2000)) وشارك في 64 مباراة دولية، وبدأ مشواره التدريبي مع بارتيزان بلغراد الصربي ((2007-2009)) ثم انتقل إلى موانغتونغ يونايتد التايلاندي ((2012-2013)) وليفسكي صوفيا البلغاري ((2013 )) وهيركوليس بالدرجة الأولى الإسبانية ((2014)) وواتفورد الإنجليزي ((2015)) وفولهام الإنجليزي بين 2015 و 2018، كما درب أيضا الغرافة القطري بين 2019 و 2021.
كما حقق يوكانوفيتش 5 ألقاب في مسيرته التدريبية منها 4 مع بارتيزان بلغراد، وهي ثنائية الدوري والكأس مرتين متتاليتين 2007 – 2008 و 2008 – 2009، والدوري التايلندي 2012، إضافة إلى عدة جوائز فردية.
كما لعب يوكانوفيتش للعديد من الأندية الأوروبية الشهيرة من بينها تينيريفي الاسباني وكان أحد نجوم ديبورتيفو لاكورونيا عندما حقق لقبه الوحيد التاريخي في الدوري الاسباني موسم 1999 – 2000، كما لعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي بين 2000 و 2002.
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