95 % من السائقين يجهلون وظيفته.. ماذا يعني رمز السهم على مؤشر الوقود؟

MENAFN - Al-Bayan) ">العديد من قائدي المركبات يجهلون معنى السهم الصغير الموجود بجانب رمز مضخة الوقود في لوحة عدادات السيارة، رغم كونه أحد أكثر الرموز فائدة أثناء القيادة اليومية أو عند استخدام سيارة جديدة أو مستأجرة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 95% من السائقين لا يعرفون الوظيفة الحقيقية لهذا السهم، ما يجعله من أكثر الرموز إغفالاً على لوحة القيادة.

ويشير هذا السهم ببساطة إلى الجهة التي يقع فيها غطاء خزان الوقود في السيارة، سواء كانت على اليمين أو اليسار. فإذا كان السهم موجّها نحو اليسار، فإن فتحة تعبئة الوقود تقع على الجانب الأيسر من السيارة، والعكس صحيح.

ويهدف هذا التفصيل الصغير إلى مساعدة السائقين على تجنّب الحيرة أو الخطأ عند الوقوف في محطات الوقود، خاصة عندما يكونون خلف مقود سيارة غير مألوفة لديهم، وفقا لموقع carfromjapan.

وقد بدأت فكرة مؤشرات الوقود بالظهور تدريجيا في صناعة السيارات منذ بدايات القرن العشرين، ففي عام 1914، طرحت شركة "ستوديبيكر" الأمريكية أول سيارة مزودة بمؤشر وقود مدمج في لوحة القيادة، ما شكل نقلة نوعية في تجربة السائق، بعد أن كان من الضروري فتح غطاء الخزان يدويا لفحص كمية الوقود المتبقية.

لاحقا، ومع إدخال الكهرباء إلى أنظمة القياس، تطورت مؤشرات الوقود بشكل كبير، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التصميم الداخلي لأي سيارة، ومع تزايد الحاجة إلى تسهيل استخدام السيارات، خصوصا مع انتشار تأجير المركبات والسفر، أضاف مصنعو السيارات رمز السهم لتحديد جهة فتحة تعبئة الوقود.

في البداية، استخدمت بعض الشركات رموزا مكتوبة مثل "L" أو "R" للإشارة إلى الاتجاه، لكن سرعان ما استُبدلت بسهم صغير أكثر بساطة ووضوحا. ورغم أن هذا التعديل ظل غير ملحوظ لفترة طويلة، إلا أن السائقين بدأوا لاحقا في إدراك فائدته العملية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقيادة سيارة غير مألوفة أو مستأجرة.

ويُجمع خبراء السيارات على أن هذا السهم يوفر فوائد ملموسة، من أبرزها توفير الوقت وتقليل الجهد وتفادي النزول من السيارة لتفقد جهة فتحة الوقود، بالإضافة إلى تقليل التوتر أثناء القيادة في أماكن غير مألوفة أو مواقف مزدحمة. كما يجنّب السائق الوقوف الخاطئ أمام مضخات الوقود، ما قد يسبب عرقلة له ولمن حوله.

ويتضح أن هذا الرمز البسيط يخدم غرضا عمليا بالغ الأهمية، يعكس التوجّه العام نحو تصميم سيارات أكثر ذكاء وسهولة في الاستخدام. لذلك، يُنصح جميع السائقين بالتعرف على هذا الرمز والاستفادة منه في كل مرة يقودون فيها مركبة جديدة أو غير مألوفة.

ويبدو أن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في تصميم السيارات، مثل هذا السهم، يساهم في تحسين تجربة القيادة وتوفير الوقت والجهد في مواقف قد تبدو بسيطة، لكنها تتكرر بشكل يومي.