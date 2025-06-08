طرق دبي تبدأ تنفيذ أعمال التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً

MENAFN - Al-Bayan) ">باشرت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ مجموعة من التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً حيوياً على مستوى إمارة دبي، وذلك خلال الموسم الصيفي للعام الجاري، الممتد من يونيو وحتى سبتمبر 2025.

وتشمل الأعمال الجديدة حوالي 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسة، و9 مواقع للمدارس، وما يزيد على 5 مناطق تطويرية وعدد من أعمال الطرق الداخلية في منطقتي حي التسامح والخوانيج الثانية وند الشبا، وتؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ هذه الأعمال خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات على حركة السير اليومية، وضمان توفير أعلى معايير السلامة في المواقع المستهدفة.

وتحرص الهيئة على التطوير المتواصل في البنية التحتية لشبكة الطرق بإمارة دبي بما يواكب النمو العمراني والتنمية الحضرية بدبي، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز انسيابية حركة المركبات والسلامة المرورية، وتقليل زمن الرحلات وتحسين الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والمناطق التطويرية في إمارة دبي.

وستشهد المرحلة المقبلة إجراء مجموعة من التحسينات المرورية المهمة في عدد من المواقع الحيوية، ومن أبرزها: قرية جميرا الدائرية باتجاه شارع حصة، شارع رأس الخور، وشارع الثنية، وشارع الملك سلمان. كما ستشمل التحسينات شارع الميدان، وشارع السعادة، وشارع الأصايل، وتقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة.

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الانسيابية والسلامة المرورية حول المنشآت التعليمية، تنفذ الهيئة حزمة من أعمال الطرق في 9 من المواقع الحيوية في محيط المدارس، ومنها تنفيذ تحسينات شاملة في مجمع مدارس الورقاء الأولى، وإنشاء مدخل إضافي مخصص للحافلات لمدرسة جيمس في الورقاء الثالثة، وتوسعة المداخل والمخارج حول مدرسة الكلية الإنجليزية في منطقة الصفا الأولى على شارع الشيخ زايد، وتوفير ممر مشاة محكوم بإشارة ضوئية على شارع السيداف في البرشاء الأولى، وذلك بهدف ضمان انسيابية حركة السير وتقليل الأحجام المرورية خلال أوقات الذروة الصباحية والظهيرة.

وتماشياً مع النمو السكاني والازدهار الاقتصادي في إمارة دبي، تركز الهيئة على تنفيذ حلول مرورية في خمس مناطق تطويرية، تشمل إنشاء مدخل مباشر لمنطقة سكن العمال في المحيصنة من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ أعمال تطوير على شارع المستقبل (بروكفيلد) لتسهيل الوصول إلى المجمعات السكنية الجديدة، وتحسين الربط بين شارع الخيل وشارع الأصايل عبر شارع المرابع، بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات مرورية عند تقاطع ند الحمر (بالقرب من مسجد لوتاه)، فضلاً عن إنشاء مواقف إضافية لخدمة مجمع زايد التعليمي في منطقة عود المطينة الأولى.

وسيتم كذلك الانتهاء من أعمال الطرق الداخلية بمناطق متفرقة في الإمارة مثل حي التسامح والخوانيج الثانية وجبل علي الصناعية 1، وند الشبا، والورقاء وإنجاز ممرات المشاة بمنطقة القوز الإبداعية لتعزيز سلامة المشاة.